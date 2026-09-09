新加坡创立的贴身衣物品牌Embrace与Nordstrom达成重要协议，拓展北美市场
这家可持续服装公司寄望于海外需求和更广泛的女装产品线
Jermaine Fok
- Embrace创始人Claire Mercieca表示，目前高达75%的销售额来自北美，其余主要来自新加坡和香港。 摄影：TAY CHU YI, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】在美国最大的连锁百货公司之一Nordstrom的店里逛一逛，你可能会发现为数不多的几个新加坡品牌之一，就是Embrace。
今年八月，这家本地贴身衣物和服装设计品牌首次进驻该美国零售商的实体店，上架了吊带文胸和哺乳文胸等商品。而此前，这些产品已经可以在Nordstrom的网站上购买。
Embrace的创始人兼首席执行官Claire Mercieca于2022年创立该品牌。她表示，目前高达75%的销售额来自北美，其余主要来自新加坡和香港。
在如此迅猛的增长势头下，Embrace有望在今年实现400万新元的全球营收，自四年前成立以来，其营收每年都实现翻番。
现年34岁的Mercieca曾是一名律师，后转型为企业家。她承认自己并未积极寻求与大型零售商合作，而是更专注于满足现有需求，因为许多产品经常很快售罄。
因此，当Nordstrom主动前来洽谈合作时，她感到十分惊喜。
“自品牌推出以来，我们发展得非常快，”她最近在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示。
“很多好事都发生了。（与Nordstrom这样的公司）合作，我认为是迟早会发生的事。”
在贴身衣物领域找到细分市场
Embrace通过开拓由天然纤维制成的保费贴身衣物和孕妇装这一细分市场，成功建立了自己的业务。Mercieca认为，在快时尚主导的激烈竞争市场中，这一品牌定位使其脱颖而出。
这个想法源于她作为新手妈妈在香港生活时的亲身经历。当时，她很难找到舒适、由天然纤维制成且耐洗的哺乳文胸和背心。
患有银屑病（一种常见的慢性炎症性皮肤病）和湿疹的Mercieca发现，市面上许多孕妇装和贴身衣物都是由涤纶和尼龙等面料制成，这些面料会刺激她的皮肤。
看到这一市场空白后，她决定创造那种自己难以找到的孕妇装，并将其提供给其他妈妈们。
怀揣着梦想，并用自己的积蓄拿出15万新元作为启动资金，Mercieca开始从零开始，一步步发展这个品牌。
她经历了无数轮的面料开发和产品迭代，花了大约两年时间才将Embrace推向市场。
这最终促成了Embrace自有面料的诞生——这是一种根据独家协议开发的定制混合面料，由Supima棉（一种在美国种植的优质棉花）和奥地利超细莫代尔（MicroModal，一种由可持续采伐的山毛榉木制成的柔软半合成纤维素纤维）混合而成。
在Embrace成立初期，当时的冠病疫情导致了运输中断，对业务造成了冲击。因此，在公司解决物流问题的同时，Mercieca开始从她香港的家中寄送包裹。
随着时间的推移，需求不断增长，新加坡逐渐成为一个强劲的市场。
“在新加坡，市场的反响是最好的。我们立刻收到了大量的订单和积极的反馈。我感到非常惊喜，”她说道。
积极的市场反响促使Embrace于2023年在新加坡设立了仓库。该品牌在纽约和多伦多也设有仓库。
超越孕妇装
已经搬回新加坡的Mercieca很快意识到，除了孕妇装之外，还有更大的增长机会。
2025年，Embrace将业务拓展至女装领域，推出了吊带文胸和贴身衣物。这些产品保留了品牌对舒适度和天然纤维的关注，同时也让品牌能够触及更广泛的客户群。
“在新加坡，由于生育率下降，我们发现在常规销售方面很难实现增长。而另一方面，女装的需求和销售额无疑在稳步增长，”她说道。
Embrace的女装系列包括一系列吊带文胸，曾被《华尔街日报》(The Wall Street Journal) 和The Strategist专题报道。其哺乳文胸也获得了The Good Trade（一个专注于可持续时尚的数字媒体品牌）的认可，在其最佳哺乳文胸市场综述中榜上有名。
在没有外部资金的情况下实现增长
这一转变也带来了新的挑战——即如何保有足够库存以满足需求。
“在我们上次的促销活动中，我们的吊带文胸在一小时内就已售罄，一些顾客还留言说卖得太快了，”Mercieca说。
她补充道：“作为一家小企业，我们没有雄厚的资金，而且是自筹资金。作为一名前律师，我投入了自己的收入，变现了一些股票，然后把所有钱都投进了这项业务。”
她刻意抵制了寻求外部融资的需求，因为目前的模式让她能够完全掌控公司，并优先保证面料和工艺的质量。
“我发现，当你开始引入外部投资者时，他们首先考虑的总是利润最大化，”她说。
“对我来说，经营Embrace是一件很私人的事。我们绝不会将利润置于质量之上。”
这个决定意味着，尽管需求持续上升，Embrace的增长仍然依赖于其自身产生的利润。
虽然Embrace没有经营自己的专卖店，但其产品在加拿大的六家精品零售店和美国的Nordstrom百货商店有售。此外，Embrace在新加坡的克拉码头（Clarke Quay）也设有一个快闪空间。
公司团队也已扩展到四名女性，分布在新加坡和多伦多。
Mercieca指出，虽然北美仍然是主要销售市场，但她也希望Embrace能在本土建立更高的知名度。
“我希望当新加坡的消费者想到优质吊带文胸时，第一个想到的就是Embrace，”她说。
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