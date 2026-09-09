新加坡创立的贴身衣物品牌Embrace与Nordstrom达成重要协议，拓展北美市场

这家可持续服装公司寄望于海外需求和更广泛的女装产品线

【新加坡】在美国最大的连锁百货公司之一Nordstrom的店里逛一逛，你可能会发现为数不多的几个新加坡品牌之一，就是Embrace。

今年八月，这家本地贴身衣物和服装设计品牌首次进驻该美国零售商的实体店，上架了吊带文胸和哺乳文胸等商品。而此前，这些产品已经可以在Nordstrom的网站上购买。

Embrace的创始人兼首席执行官Claire Mercieca于2022年创立该品牌。她表示，目前高达75%的销售额来自北美，其余主要来自新加坡和香港。

在如此迅猛的增长势头下，Embrace有望在今年实现400万新元的全球营收，自四年前成立以来，其营收每年都实现翻番。

现年34岁的Mercieca曾是一名律师，后转型为企业家。她承认自己并未积极寻求与大型零售商合作，而是更专注于满足现有需求，因为许多产品经常很快售罄。

因此，当Nordstrom主动前来洽谈合作时，她感到十分惊喜。

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“自品牌推出以来，我们发展得非常快，”她最近在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示。

“很多好事都发生了。（与Nordstrom这样的公司）合作，我认为是迟早会发生的事。”

在贴身衣物领域找到细分市场

Embrace通过开拓由天然纤维制成的保费贴身衣物和孕妇装这一细分市场，成功建立了自己的业务。Mercieca认为，在快时尚主导的激烈竞争市场中，这一品牌定位使其脱颖而出。

这个想法源于她作为新手妈妈在香港生活时的亲身经历。当时，她很难找到舒适、由天然纤维制成且耐洗的哺乳文胸和背心。

Mercieca创立该品牌，是因为她希望在由天然纤维制成的保费贴身衣物和孕妇装领域开拓一个细分市场。 摄影：TAY CHU YI, BT

患有银屑病（一种常见的慢性炎症性皮肤病）和湿疹的Mercieca发现，市面上许多孕妇装和贴身衣物都是由涤纶和尼龙等面料制成，这些面料会刺激她的皮肤。

看到这一市场空白后，她决定创造那种自己难以找到的孕妇装，并将其提供给其他妈妈们。

怀揣着梦想，并用自己的积蓄拿出15万新元作为启动资金，Mercieca开始从零开始，一步步发展这个品牌。

她经历了无数轮的面料开发和产品迭代，花了大约两年时间才将Embrace推向市场。

这最终促成了Embrace自有面料的诞生——这是一种根据独家协议开发的定制混合面料，由Supima棉（一种在美国种植的优质棉花）和奥地利超细莫代尔（MicroModal，一种由可持续采伐的山毛榉木制成的柔软半合成纤维素纤维）混合而成。

在Embrace成立初期，当时的冠病疫情导致了运输中断，对业务造成了冲击。因此，在公司解决物流问题的同时，Mercieca开始从她香港的家中寄送包裹。

随着时间的推移，需求不断增长，新加坡逐渐成为一个强劲的市场。

“在新加坡，市场的反响是最好的。我们立刻收到了大量的订单和积极的反馈。我感到非常惊喜，”她说道。

积极的市场反响促使Embrace于2023年在新加坡设立了仓库。该品牌在纽约和多伦多也设有仓库。

超越孕妇装

已经搬回新加坡的Mercieca很快意识到，除了孕妇装之外，还有更大的增长机会。

2025年，Embrace将业务拓展至女装领域，推出了吊带文胸和贴身衣物。这些产品保留了品牌对舒适度和天然纤维的关注，同时也让品牌能够触及更广泛的客户群。

Embrace的女装系列，其中包括一系列吊带文胸。 摄影：TAY CHU YI, BT

“在新加坡，由于生育率下降，我们发现在常规销售方面很难实现增长。而另一方面，女装的需求和销售额无疑在稳步增长，”她说道。

Embrace的女装系列包括一系列吊带文胸，曾被《华尔街日报》(The Wall Street Journal) 和The Strategist专题报道。其哺乳文胸也获得了The Good Trade（一个专注于可持续时尚的数字媒体品牌）的认可，在其最佳哺乳文胸市场综述中榜上有名。

在没有外部资金的情况下实现增长

这一转变也带来了新的挑战——即如何保有足够库存以满足需求。

“在我们上次的促销活动中，我们的吊带文胸在一小时内就已售罄，一些顾客还留言说卖得太快了，”Mercieca说。

她补充道：“作为一家小企业，我们没有雄厚的资金，而且是自筹资金。作为一名前律师，我投入了自己的收入，变现了一些股票，然后把所有钱都投进了这项业务。”

她刻意抵制了寻求外部融资的需求，因为目前的模式让她能够完全掌控公司，并优先保证面料和工艺的质量。

“我发现，当你开始引入外部投资者时，他们首先考虑的总是利润最大化，”她说。

“对我来说，经营Embrace是一件很私人的事。我们绝不会将利润置于质量之上。”

这个决定意味着，尽管需求持续上升，Embrace的增长仍然依赖于其自身产生的利润。

虽然Embrace没有经营自己的专卖店，但其产品在加拿大的六家精品零售店和美国的Nordstrom百货商店有售。此外，Embrace在新加坡的克拉码头（Clarke Quay）也设有一个快闪空间。

公司团队也已扩展到四名女性，分布在新加坡和多伦多。

Mercieca指出，虽然北美仍然是主要销售市场，但她也希望Embrace能在本土建立更高的知名度。

“我希望当新加坡的消费者想到优质吊带文胸时，第一个想到的就是Embrace，”她说。