在使用该技术的受访者中，82%的人表示在过去12个月里生产力得到了积极影响

(由左至右) HoneyMill SG 业务发展主管 Rachel Lee、贸工部高级政务部长 Low Yen Ling、SpeakEasy Lab 联合创始人兼首席培训师 Gerald Wong，以及 Meta 亚太区经济影响项目负责人 Taabeer Ather。 照片来源：META

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】— 由Meta委托YouGov进行的一项新研究于周一（11月16日）发布。研究显示，在新加坡，高达94%的受访小型企业主认为，他们需要更多指导才能充分利用人工智能。

与此同时，96%的受访者计划在未来12个月内，在一定程度上将人工智能用于营销和内容创作。

该调查于2026年8月至9月期间进行，访问了澳大利亚、新加坡、越南、印度尼西亚、台湾、印度、泰国、日本和香港的3983名小型企业主，了解他们对人工智能的采纳情况及所面临的障碍。

在新加坡受访的501名已使用人工智能的小型企业主中，82%的人表示在过去12个月里生产力得到了积极影响。

在这些生产力得到提升的企业主中，62%的人表示他们利用节省下来的时间来提高现有工作的质量。

在此背景下，Meta于周一宣布推出Dream Render。这是一款由人工智能驱动的网络应用程序，旨在帮助企业加快从制作到发布的整个视频创作流程。

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该消息是在“Meta技能提升日2026”（Meta Upskill Day 2026）活动上宣布的。该活动汇集了超过180家小型企业、邻里商家和创作者企业家，为他们提供实践培训。

贸工部高级政务部长 Low Yen Ling 在活动的小组讨论会上表示，人工智能可以帮助小型企业在无需大幅增加人力的情况下扩展自身能力。

“无论你的邻里商店只有两三个人在经营，只要我们善用人工智能和智能体的力量，你就能像一个10人甚至更大的团队一样运作，”她说道。

但她强调，企业在决定采用何种工具之前，首先需要了解自身的需求和对人工智能的准备程度。

她补充说，不同企业的准备程度各不相同，这取决于其发展阶段、以及是否由寻求业务革新的第二代或第三代继承人经营等因素。

她也提到新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 的商业顾问所扮演的角色，即帮助中小企业 (SMEs) 评估其准备程度并找到合适的人工智能工具。

该机构拥有一支顾问团队，与企业合作，旨在发掘增加收入、提高盈利能力和生产力，以及优化资源和运营的机会。

今年10月，Meta为26名与邻里商家合作的新加坡企业发展局商业顾问提供了培训。

该公司（旗下运营Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger）表示，每月有超过35亿人使用其平台，同时有超过2亿家企业利用这些平台与客户建立联系并实现业务增长。

时间紧迫且资源有限

尽管人工智能有诸多潜在好处，但中小企业在采纳时仍面临实际挑战，尤其是在他们本就团队精简、资源有限的情况下。

Meta新加坡董事总经理 Nicole Tan 在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示，了解中小企业的需求是公司开发其工具和培训项目的核心方针。

她援引Meta今年早些时候与YouGov的联合研究指出，中小企业通常时间紧迫且资源有限，因为企业主在努力发展业务的同时，还需兼顾日常运营。

因此，他们最初使用人工智能的重点往往是提高生产力和优化流程，例如处理客户咨询。

Tan 表示，Meta正努力使其人工智能工具易于访问和使用，以减少上手的所需时间和技能门槛。

她举例说，Meta Business Agent 可以利用企业现有信息进行设置，而 Dream Render 则允许用户通过输入提示和品牌细节来生成视频内容。