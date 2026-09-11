True Fitness与True Yoga全面停业，清盘人已启动清盘程序

截至8月31日的八个月内，其母公司录得240万美元亏损，总负债达4.29亿港元。

《商业时报》记者周四下午走访位于诺维娜Velocity的True Fitness分店时，发现健身房入口已被白色路障封锁，并贴有两张通知。 照片来源：TRUE FITNESS

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【新加坡】健身连锁品牌True Singapore的母公司宣布，由于竞争激烈及客户获取成本不断上升，将开始对其子公司True Fitness和True Yoga进行临时清盘。

旗下拥有True Fitness、TFX和Yoga Edition等健身品牌的两家新加坡公司——True Fitness和True Yoga，已启动清盘程序。

根据《商业时报》看到的一封电子邮件，该公司人力资源部于周四（9月10日）晚通知True的员工，公司已委任临时清盘人。

所有员工被要求于周五下午前往公司位于Claymore Hill的办公室，届时清盘人将说明后续步骤。

邮件称，所有门店也已立即停止运营。各分店外已张贴通知，告知会员这一突发情况。

根据True Fitness的网站信息，其在新加坡共有三家俱乐部，分别位于宏茂桥的Djitsun Mall、诺维娜广场的Velocity以及淡滨尼中心的Income@Tampines Junction。不过，其位于大世界城三楼的分店并未在网站上列出。

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True集团的母公司、在香港上市的Kontafarma China Holdings在一份交易所公告中表示，其新加坡业务在本财年一直处于亏损状态。

在截至今年8月31日的八个月里，该集团录得1910万港元（240万美元）的亏损，总负债为4.293亿港元。

这加剧了集团已然面临的财务困境。在截至2025年12月31日的上一财年，该集团录得了约3430万港元的亏损。

截至12月31日，True Singapore集团的总资产为1.497亿港元，净负债为4.058亿港元。

在8月17日发布的盈利预警中，Kontafarma China Holdings指出，公司已向True Singapore提供现金资金和财务支持，以期缓解其“巨大的流动性压力”。

该母公司指出：“尽管公司提供了现金资助，希望能支持新加坡的健身业务，但集团在新加坡的健身业务表现持续不佳，并面临巨大的流动性压力。”

日益加剧的竞争和不断上涨的成本，是其清算新加坡业务的部分主要原因。

该集团还指出了其他业务压力，例如其他健身平台的出现，包括精品健身房、公寓及住宅区健身房，以及线上和虚拟健身训练。

该集团指出：“所有这些因素都在吸引客户方面构成障碍，并导致高昂的运营成本和紧张的现金流。” “True Singapore集团面临的挑战是前所未有的。”

True Fitness和True Yoga的董事已任命RSM SG Corporate Advisory的Goh Wee Teck和Lin Yueh Hung为这两家公司的临时清盘人。

母公司将于10月7日为True Fitness和True Yoga召开特别股东大会，届时将提议进行债权人自愿清盘。

《商业时报》已联系True Singapore集团，希望获得进一步置评。

会员毫不知情

《商业时报》记者周四下午走访位于诺维娜Velocity的True Fitness分店时，发现健身房入口已被白色路障封锁，并贴有两张通知。

其中一份由健身房业主Novena Square Development发出的通知称，他们已于周三晚上10点30分重新进入并收回了该健身房单位。但通知并未说明收回原因。

另一份由True集团发出的通知则称，该健身房“今日不开放”，会员可使用其他仍在营业的True Fitness俱乐部。

记者看到几位身着运动服的顾客来到Velocity分店，他们似乎对门店关闭的情况毫不知情。

一位自称Shaan的15岁学生和他的母亲一同前来，他们也是在抵达后才得知分店已经关闭。

他说，他上周二来健身时，完全没有任何要关闭的迹象。更糟糕的是，他的母亲当天才刚刚支付了月度会员费。