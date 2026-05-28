TTS集团：为亚洲城市提供“全方位交通解决方案”

这家交通咨询公司融合了创新、技术和以人为本的价值观

【新加坡】当各国修建道路时，TTS集团帮助规划道路的运作方式。

公司名称中的缩写“TTS”代表“全方位交通解决方案”（Total Traffic Solutions）。这家交通运输咨询公司为政府、基础设施开发商和规划师提供咨询服务。

董事经理 Kelvin Foo 表示，其愿景是“成为建设国家和赋能民生的领军企业”。

他解释说，公司的交通解决方案应为国家建设做出贡献。公司于2010年成立时，目标是发展一项能够鼓舞人心、团结一致并指引方向的业务。(*见修正说明1)

TTS集团专注于端到端的交通解决方案，在交通规划、交通工程、数据收集和分析方面提供专业知识。

自成立以来，公司获得了一系列荣誉，从2018年在越南获得的金龙奖，到2024年在新加坡获得的年度企业家奖和E50奖。

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创新实践

TTS集团的业务战略有三大支柱：拥有系统化结构的海外业务、专业的全面交通规划以及多元化的客户群。

公司通过其在新加坡和越南的办事处，为亚洲各地的公共和私营部门客户提供服务。(*见修正说明2) 这些客户包括交通管理部门、地方议会和公用事业机构，以及房地产开发商、基础设施建设公司和建筑师。

从一开始，创新就是公司发展的核心，其运营由数字化工具和智能系统驱动。

视觉传感器和内部监控平台能够捕捉实时交通数据。这减少了对人工输入的需求，实现了更快的报告并提高了数据准确性。

这些数据随后由使用深度学习人工智能模型的自动化系统进行分析，从而实现更准确的预测和规划。

数据分析结果会呈现在用户友好的仪表板上，让客户能够获取实时更新和定制报告。

TTS集团参与的项目之一是新加坡的南北交通廊道，这是一条集巴士车道、自行车道和绿化空间于一体的高速公路。

在进行交通调查和“微观模拟研究”后，公司负责交通管制规划，以在施工期间最大程度地减少干扰。

在越南，TTS集团受委托为河内-海防高速公路以及未来南北高速公路沿线的两条廊道等重大项目预测交通需求。

公司必须从零开始建立模型，以进行交通流量模拟。

董事经理 Kelvin Foo（第二排中间，身穿深蓝色衣服）与TTS集团的越南团队。公司在新加坡、澳大利亚和越南设有办事处。 照片：TTS集团

以人为本

尽管TTS集团以技术为本，但公司始终坚持以人为本，并推行广泛的员工福利、健康和安全计划。

在谈到工作场所文化时，Foo 说：“我不称他们为我的员工，我们都是同事——既是朋友也是工作伙伴。我们为了一个共同的目标而一起努力。”

公司通过迈尔斯-布里格斯类型指标（Myers-Briggs Type Indicator）工具评估潜在员工，以确保他们与组织文化相契合。每年，Foo 都会亲自与员工进行一对一会面，以更好地了解他们的偏好、愿望和职业目标。

TTS集团旨在培养员工强烈的归属感，激励他们继续努力工作。

为了表彰在公司服务超过10年的员工，TTS集团会举办长期服务奖晚宴。获奖者会收到定制的人偶和奖杯，以及一份与家人合作准备的致敬视频。

展望未来，公司计划深化其区域一体化，并将更多由人工智能驱动的技术融入其交通规划框架中。

Foo 说：“我们的故事仍在继续，我们将继续致力于实现建设国家和赋能民生的愿景。”

本系列是E50合作伙伴与新加坡国立大学商学院之间的五十杰企业教育项目（Enterprise 50 Educational Project）的一部分。TTS集团是2024年的获奖者之一。年度E50排名由《商业时报》（The Business Times）和KPMG联合举办，华侨银行（OCBC Bank）赞助，并得到新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）、新加坡交易所（Singapore Exchange）和新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）的支持。

* 修正说明1：本文早前版本误称公司由 Foo 创立。文章现已修正。

*修正说明2：本文早前版本误称公司由 Foo 创立，以及公司在澳大利亚设有办事处。文章现已修正。