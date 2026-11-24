研究：采纳行业特定数码化蓝图有助新加坡中小企业提高营收与科技采纳率
一项研究发现，本地中小企业采纳这些数码化解决方案，可将本地员工的薪资提高3%。
- 新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）近期的一项研究发现，例如，采纳了产业数码化蓝图下数码化解决方案的小型企业，其营收增加了12.2%。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】新加坡资讯通信媒体发展局（Infocomm Media Development Authority, 简称IMDA）的一个团队于星期二（11月24日）报告指出，新加坡小型企业采纳行业特定的数码化路线图，有助于提高科技采纳率和营收。
他们的研究发现，这些公司在采纳了政府的产业数码化蓝图（IDPs）下的解决方案后，其营收高出12.2%，总平均薪资高出2.2%，本地员工薪资高出3%。
与未采纳IDP解决方案的公司相比，这些公司的总就业人数也估计高出4.3%，本地就业人数则高出4.6%。
产业数码化蓝图（IDPs）是由IMDA咨询各行业机构和业者后，为特定行业制定的数码化路线图。
自2017年以来，当局已推出超过20个产业数码化蓝图，并逐步进行更新。这些蓝图涵盖的行业包括物流、零售、环境服务、会计、酒店、幼儿教育、食品制造和精密工程等。
产业数码化蓝图为中小型企业（SMEs）提供特定行业的指导和一系列精选的数码解决方案，以支持其数码化工作。这些蓝图在制定时，充分考虑了中小企业在数码化过程中面临的障碍，如成本、基础设施和人才方面的限制。
IMDA团队表示：“通过让数码化转型变得更易于着手和执行，产业数码化蓝图可以鼓励中小企业采纳数码解决方案，进而为企业带来更高营收和生产力提升等成果。”
产业数码化蓝图是中小企业数码化计划（SMEs Go Digital）的一部分。这项由IMDA领导的旗舰计划旨在通过行业路线图、预先批准的解决方案、咨询支持和津贴资助，帮助中小企业采纳数码和人工智能技术。IMDA此次研究中的绝大多数公司都是中小企业。
研究还发现，营收增幅会随着时间的推移而增加，采纳多种解决方案的公司的增幅更大。在采纳解决方案的当年，营收估计会高出6.9%；三年或更长时间后，增幅会逐渐上升至17%。
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报告的作者写道：“这表明，随着公司实施解决方案、调整业务流程并将采纳的方案转化为商业收益，采纳数码化技术的好处可能会逐渐累积显现。”
产业数码化蓝图也与更高的数码解决方案采纳率相关。在特定行业的产业数码化蓝图推出后，相关公司的采纳率比推出前高出8.95个百分点。
IMDA团队表示：“研究结果表明，通过提供行业特定的数码化路线图，产业数码化蓝图可以成为支持企业数码化进程的有效政策工具。”
“持续的推广和意识建设工作非常重要，这能鼓励企业更广泛地采纳数码技术。”
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