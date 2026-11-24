一项研究发现，本地中小企业采纳这些数码化解决方案，可将本地员工的薪资提高3%。

新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）近期的一项研究发现，例如，采纳了产业数码化蓝图下数码化解决方案的小型企业，其营收增加了12.2%。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

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【新加坡】新加坡资讯通信媒体发展局（Infocomm Media Development Authority, 简称IMDA）的一个团队于星期二（11月24日）报告指出，新加坡小型企业采纳行业特定的数码化路线图，有助于提高科技采纳率和营收。

他们的研究发现，这些公司在采纳了政府的产业数码化蓝图（IDPs）下的解决方案后，其营收高出12.2%，总平均薪资高出2.2%，本地员工薪资高出3%。

与未采纳IDP解决方案的公司相比，这些公司的总就业人数也估计高出4.3%，本地就业人数则高出4.6%。

产业数码化蓝图（IDPs）是由IMDA咨询各行业机构和业者后，为特定行业制定的数码化路线图。

自2017年以来，当局已推出超过20个产业数码化蓝图，并逐步进行更新。这些蓝图涵盖的行业包括物流、零售、环境服务、会计、酒店、幼儿教育、食品制造和精密工程等。

产业数码化蓝图为中小型企业（SMEs）提供特定行业的指导和一系列精选的数码解决方案，以支持其数码化工作。这些蓝图在制定时，充分考虑了中小企业在数码化过程中面临的障碍，如成本、基础设施和人才方面的限制。

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IMDA团队表示：“通过让数码化转型变得更易于着手和执行，产业数码化蓝图可以鼓励中小企业采纳数码解决方案，进而为企业带来更高营收和生产力提升等成果。”

产业数码化蓝图是中小企业数码化计划（SMEs Go Digital）的一部分。这项由IMDA领导的旗舰计划旨在通过行业路线图、预先批准的解决方案、咨询支持和津贴资助，帮助中小企业采纳数码和人工智能技术。IMDA此次研究中的绝大多数公司都是中小企业。

研究还发现，营收增幅会随着时间的推移而增加，采纳多种解决方案的公司的增幅更大。在采纳解决方案的当年，营收估计会高出6.9%；三年或更长时间后，增幅会逐渐上升至17%。

报告的作者写道：“这表明，随着公司实施解决方案、调整业务流程并将采纳的方案转化为商业收益，采纳数码化技术的好处可能会逐渐累积显现。”

产业数码化蓝图也与更高的数码解决方案采纳率相关。在特定行业的产业数码化蓝图推出后，相关公司的采纳率比推出前高出8.95个百分点。

IMDA团队表示：“研究结果表明，通过提供行业特定的数码化路线图，产业数码化蓝图可以成为支持企业数码化进程的有效政策工具。”

“持续的推广和意识建设工作非常重要，这能鼓励企业更广泛地采纳数码技术。”