为何人力资源是新加坡开启最激动人心经济新篇章的关键

COMMENTARY

在这个瞬息万变的时代，拥有经过认证的人力资源从业者不仅是一种良好实践，更是一种真正的竞争优势。

人力资源专业人士可以营造心理安全感，使人们能够以好奇心而非焦虑症来面对变革，并将带领员工成功转型视为一种战略能力。 照片：商业时报资料

新加坡从不缺乏雄心壮志，而近期发布的经济战略检讨 (ESR) —— 凭借其为增长、韧性和优质就业制定的蓝图 —— 证明了该国继续为其未来进行大胆的思考。

对于从事人力资源 (HR) 管理和人才发展的人士而言，其中有许多令人振奋之处。仔细阅读经济战略检讨的最终建议，就会清楚地发现，人不仅是这项战略的一部分，事实上，他们对其成功至关重要。

变革的快速步伐是不可否认的。世界经济论坛的《2025年未来就业报告》预测，到2030年，近40%的核心工作技能将发生变化。

在新加坡，目前只有约五分之一的专业人士表现出迎接人工智能时代人才所应具备的一贯行为，即好奇心、毅力和反思性学习。

而且，尽管大多数员工对他们目前的职位充满信心，但一旦涉及特定技术技能，这种信心就会受到削弱。

这些数据揭示了为劳动者、企业和新加坡带来改变的巨大潜力，并为那些有意识地追求机会的人指明了前方的机遇。

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这些数据也清楚地表明，那些顺应这一势头、在变革到来之前就投资于学习和成长的人，将成为未来发展的领导者和塑造者。

经济战略检讨很好地体现了这种精神。它不主张通过减缓人工智能或自动化的发展来保护现有工作岗位，而是承认前进的道路必然贯穿变革。关键在于我们如何带领我们的人民共同踏上这段征程。

重新构想职场学习的新模式

贯穿经济战略检讨的一条最激动人心的主线，是其将终身学习打造为职业生涯中更不可或缺一部分的愿景。

工读计划在课堂学习和实际在职应用之间架起了一座桥梁。

我们将此与模块化和可叠加的证书相结合，让劳动者无需脱离工作岗位就能逐步培养技能。现在，我们有了能够正式认可人们在工作中学习成果的职业框架，而不仅仅是他们几十年前所学的知识。

这是我们对发展观念的一次意义重大的转变，它为人力资源领导者开辟了一个真正的创新空间，让他们能够与业务部门的同事合作，在充分发掘员工队伍潜力方面发挥至关重要的作用。

试想一下，如果学习不是员工需要挤出时间去做的事情，而是在职位设计中自然而然发生的。又或者，如果管理者将指导员工视为他们能做的最有价值的任务之一。

如果企业能像庆祝达成业绩目标一样，热情地庆祝员工掌握新技能，那又会是怎样一番景象？

这些不再是遥不可及的理想，而是具有前瞻性思维的企业已经开始实现的切实可能性。

工作再设计中的机遇

随着转型步伐加快，旨在重塑角色以适应新技术、新工作流程和新价值创造的工作再设计，正日益成为新加坡企业响应经济战略检讨号召的核心方式。

最成功的实践不是将能力建设视为后续步骤，而是将其作为基础。

本地机电 (M&E) 专业承包商 DLE M&E 在一个劳动力紧张的市场中运营，面临着许多雇主都会感同身受的挑战：持续的人力限制、沉重的行政负担以及数字工具采用不均衡。

它没有等待外部合适的人才到来，而是将目光投向了内部。

通过结构化的工作再设计，公司重新构想了项目经理和项目工程师的角色，使他们从手动协调和纸质报告，转向数字化规划、实时数据捕获和主动决策。

DLE M&E 的经验之所以具有启发性，不仅在于其部署的技术，更在于其如何审慎地投资于使用这些技术的人员。

管理者接受了指导，要以全新的思维方式而不仅仅是新工具来领导再设计后的岗位。公司还制定了有针对性的培训路线图，以加强员工的数字化和解决问题的能力。

一个很能说明问题的细节是，一名团队成员主动钻研编程，以改进采购应用程序的界面。这类举措尽管看起来微不足道，却体现了该组织有意培养的更深层次的文化转变。

结果是实实在在的：报告延迟时间从两到三天缩短到一天以内，生产力提高了20%，并释放了可以转向更高价值工作的产能。

或许更重要的是，这些职位本身也变得更具吸引力；工作范围更丰富，更具发展性，也更有利于吸引下一代工程人才。这正是出色的工作再设计所能发挥的全部潜力。

这不仅仅是用更少的人做同样的工作。

这关乎以创造价值、建立韧性、并同时支持业务绩效和员工福祉的方式重塑角色，并确保员工拥有技能、支持和信心来胜任这些重塑后的角色。

带领人们走过人工智能之旅

人工智能是经济战略检讨为新加坡制定的宏伟蓝图的核心。

新加坡引领人工智能解决方案开发和部署、打造人工智能赋能经济的愿景令人振奋。但在未来能够蓬勃发展的企业，不一定是那些技术迭代最快的企业。

而是那些最用心与员工共同前行的企业。

人力资源领导者在推动这一进程方面处于有利地位。他们了解人工智能可以在哪些方面真正地增强员工能力，而不仅仅是取代他们。他们可以重新设计角色，将人类的判断力与机器的能力相结合，使工作更具成就感。

此外，人力资源专业人士可以营造心理安全感，使人们能够以好奇心而非焦虑症来面对变革，并将带领员工成功转型视为一种战略能力。

认证人力资源专业人士的价值所在

要驾驭如此大规模的劳动力转型，需要脚踏实地、严谨且不断发展的人力资源实践水平。

持有如新加坡人力资源专才学会 (Institute for Human Resource Professionals, IHRP) 认证等证书的专业人士，恰恰能带来这一点。

他们有依据、有系统地制定劳动力战略。他们有能力识别能力差距，设计能够产生实际成果的学习环境，并与业务领导者合作，做出兼顾绩效与员工的决策。

在这个瞬息万变的时期，拥有经过认证的人力资源从业者不仅是一种良好实践，更是一种真正的竞争优势。

投资于专业人力资源能力的企业，更有能力将经济战略检讨的建议转化为可持续的成果：建立一支有韧性、有动力、为未来做好准备的员工队伍。

专业认证反映了在最高水平上完成这项工作的承诺，而这种承诺将变得越来越重要。

一个值得拥抱的时刻

经济战略检讨是一份邀请，邀请我们更大胆地思考新加坡劳动力的未来，并以将雄心壮志变为现实的决心去行动。

人力资源专业人士处于这场变革的中心——他们不是流程的管理者， 而是新角色和新文化的构建者，在这种文化中，人们得以成长、适应并发挥出最佳水平。

塑造一个不仅生产力更高、也更有利于员工福祉的工作场所的机会就在我们面前。让我们充分把握它。

本文作者是新加坡人力资源专才学会的首席执行官