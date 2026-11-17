该网站刊登了来自80多家制造业产业群公司的200多个招聘职位。

门户网站上提供的职位涵盖工程、技术、研发、数据分析和先进生产等领域。 照片来源：新加坡制造业总会

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【新加坡】新加坡制造业总会 (SMF) 于周二（11月17日）宣布，推出一个针对先进制造业岗位的招聘门户网站。

该门户网站名为“制造业与人才连接中心”，汇集了新加坡全国各地先进制造业公司的实时职位空缺，使求职者能更轻松地发现并申请该行业的就业机会。

该门户网站将提供来自80多家制造业产业群公司的200多个招聘职位，这些公司包括中小型企业和跨国公司，涵盖航空航天、制药和电子等行业。

这些职位涵盖工程、技术、研发、数据分析和先进生产等领域，既有技术与专业岗位，也有经理和高管职位，同时为职场新人和中年转业者提供了机会。

新加坡制造业总会总裁 Wayne Yap 在一份新闻稿中表示：「通过将先进制造业的就业机会汇集到一个专属平台上，我们希望能弥合雇主与求职者之间的差距，吸引更多新加坡人投身该行业，并为未来建立更强大的人才储备。」

据该联合会称，制造业产业群贡献了该国国内生产总值的约20%，并雇用了约12%的劳动力。

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该联合会补充道，因此，一支面向未来的劳动力队伍对于支持新加坡制造业产业群的持续增长和竞争力至关重要。

公司可以通过该门户网站发布职位空缺并管理申请，而求职者则可以在该平台注册。

该网站还与“我的职业未来”(MyCareersFuture) 平台集成，允许相关的制造业产业群招聘信息分享至新加坡制造业总会的门户网站上。

活动合作

该计划隶属于一项新发起的活动，参与机构包括贸易及工业部、新加坡科技研究局、经济发展局 (经发局)、新加坡企业发展局和裕廊集团。

这项名为“共创未来工程”(Engineer the Future) 的活动旨在通过展示该行业的世界级创新、幕后人才以及各种就业机会，来提升先进制造业职业的吸引力。

该活动还力求激励更多新加坡人探索在先进制造业的职业发展，并通过新加坡制造业总会的门户网站将这份兴趣转化为工作申请。

经济发展局 (经发局) 执行副总裁 Cindy Koh 表示：「制造业产业群是一个充满活力且不断增长的行业，它为新加坡人、毕业生以及中年转业的专业人士提供了与时并进的机会，让他们能够接触尖端技术、发展专业技能，并在公司发展壮大的过程中承担包括区域职能在内的更大职责。」

除了该招聘门户网站，活动还将包括行业研讨会和工作坊，以展示职业发展路径和招聘需求。

其他举措包括组织学生到制造业产业群设施进行学习之旅、举办有门户网站雇主参与的行业活动和招聘会，并提供现场申请和面试支持。

该活动将从2026年11月持续到2028年5月。