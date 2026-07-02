SP Group完成对电动汽车充电点运营商ChargEco的收购

这家国家电力公司如今拥有新加坡规模最大的电动汽车充电网络

SP Group表示，ChargEco的充电桩将保留其现有品牌。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】SP Group已完成对充电点运营商（CPO）Strides YTL的收购，该公司以ChargEco品牌进行运营。

此举于周四（7月2日）宣布，意味着这家国家电力公司如今拥有并运营着新加坡规模最大的电动汽车充电网络。

SP Group于6月30日成为Strides YTL的唯一所有者，并将公司名称更改为ChargEco。

在回应《商业时报》关于ChargEco品牌是否将长期保留的询问时，SP Group表示，ChargEco的充电桩将保留其现有品牌。

ChargEco成立于2022年，是SMRT旗下的Strides Mobility与发电公司YTL PowerSeraya的合资企业。YTL PowerSeraya以Seraya Energy的品牌向消费者销售电力。

SP Group收购了双方的全部股份，成为ChargEco的唯一所有者。该公司拒绝就收购成本发表评论。

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SP Group通过其电动汽车充电业务SP Mobility，已拥有一个约含3400个充电点的充电网络。

收购拥有超过1000个充电点的ChargEco后，该集团的网络规模现已超过竞争对手Charge+。Charge+目前拥有约4000个充电点。

ChargEco几乎所有（96%）的充电点都位于东部和中部地区的组屋停车场。其余的则位于商业场所，包括战备军人协会的地点、威士马广场（Wisma Atria）购物中心和私人住宅区。

整合期间运营“一切如常”

SP Group表示，ChargEco的充电点将“继续照常运营”，并补充说用户可以像以前一样继续使用ChargEco的应用程序。

该集团将在未来几个月内把ChargEco的网络整合到其自有网络中，届时用户将能够使用SP的应用程序在ChargEco的充电桩进行查找、充电和支付。

2025年，SP Mobility推出了类似的跨网络功能，用户可以使用SP的应用程序，在马来西亚充电点运营商JomCharge的充电站进行充电和支付。

SP和ChargEco于2025年12月就此交易提交了联合申请；新加坡竞争与消费者委员会（CCS）在一月份曾就此征求公众意见。

当时，SP Mobility和ChargEco是相互竞争的充电点运营商，都在竞标政府的电动汽车充电点合同。

新加坡竞争与消费者委员会在5月有条件地批准了该交易。为解决反垄断方面的担忧，SP Group提出了一系列关于定价和非歧视性的承诺。

这些条件中有一项规定，东部地区组屋的零售充电服务价格不得高于收购前的水平，“除非是为了适当转嫁（SP Group）无法控制的监管和外源性成本而进行的调整”。