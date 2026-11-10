新报业媒体遭遇数据泄露 影响其9%的数据库

支付卡信息、财务、银行信息或客户账户访问权限未受影响

根据初步调查，此次袭击事件疑似由人工智能驱动，并由同一威胁行为者所为。 图片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新报业媒体 (SPH Media) 遭遇数据泄露，其数据库中约9%的数据受到影响，旗下五个系统被发现遭到网络攻击。

支付卡信息、财务、银行信息或客户账户访问权限未受影响。受影响方已接到通知，并获得了应采取的预防措施建议。

新报业媒体拒绝透露受影响的具体人数。

此次网络攻击于11月4日首次被发现，其员工及支持订阅订单的供应商所使用的两个门户网站被检测到未经授权的访问。随后的几天里也检测到后续攻击，最近一次是在11月8日。

根据初步调查，此次袭击事件疑似由人工智能驱动，并由同一威胁行为者所为。

软件漏洞和系统配置等多种因素共同导致了此次泄露。此后，相关的漏洞修复和系统配置已获更新。

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新报业媒体的一位发言人表示：“我们将继续密切关注我们的系统，因为网络安全攻击可能在任何时间、以任何频率发生。”

发现事件后，公司已采取措施保护受影响的系统。公司还聘请了一家专门从事数字取证和事件响应的网络安全公司，来调查和控制此次泄露事件。

该发言人补充说：“我们同时向个人数据保护委员会、新加坡网络安全局、资讯通信媒体发展局报告了此事件，并已报警。”

在此次泄露事件发生之前，Singapore Airlines、M1、DoctorAnywhere 和 MoneySmart 等公司也发生了一系列数据泄露事件。

“我们建议客户保持警惕，对可疑和未经请求的电子邮件、信息和电话保持谨慎，尤其是那些索要个人信息、密码或要求付款的，并避免点击可疑链接或附件。”