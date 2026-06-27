“聚焦新加坡”二十周年庆，将在神户举办特展

该文化活动恰逢新加坡与日本建交60周年。

【新加坡】作为城邦的文化外交平台，“聚焦新加坡”（Spotlight Singapore）将于今年12月在日本神户举行其20周年庆典。

这也是该项目时隔20年首次重返日本，恰逢两国建交60周年。

“聚焦新加坡”于2006年启动，活动融合了艺术、经济和教育等领域，旨在促进新加坡与其国际伙伴之间的对话与合作。此前已在亚洲、欧洲、非洲和拉丁美洲的10个城市举办，其中包括2006年的东京。

“聚焦新加坡”组委会主席 Lee Suan Hiang 表示，此次活动重返日本“意义非凡”，并为两国“提供了一个深思熟虑且适时的契机，以庆祝双方牢固的关系，并探索未来合作的更多可能性”。

神户市长 Kizo Hisamoto 表示，神户市去年八月在新加坡设立办事处，为“深化与该地区的接触”搭建了又一座“重要的桥梁”。

他说道：“我们期待新加坡代表团访问神户，分享我们城市的盛情、文化和企业精神，并共同探索在商业、创新和艺术领域的新机遇。”

今年的总体艺术叙事由非营利艺术文化组织 The Rice Company 旗下的 Global Cultural Alliance 呈现，将展示新加坡和日本艺术家在为期三天的活动中，于音乐、舞蹈和视觉艺术领域的合作成果。

为期六天的活动还将聚焦那些希望深化与日本联系的新加坡企业。其中包括总部位于新加坡的机器人和人工智能公司 dConstruct Robotics，该公司已在东京开展业务。

神户“聚焦新加坡”活动的支持方包括《商业时报》（The Business Times）、半导体制造业产业群服务提供商 GCube、健康科技初创公司 QuantumTX 以及神户商工会议所。