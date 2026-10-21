人工智能改变酒店预订行为 远东酒店集团与环球酒店联盟吁加强客户联系

远东酒店集团旗下的Oasia、Quincy、Rendezvous、Village和Far East Collection品牌加入环球酒店联盟的忠诚度计划

环球酒店联盟首席执行官Chris Hartley（左）与远东酒店集团董事总经理Mark Rohner。两人都希望在人工智能搜索中获得更高的曝光率。 照片来源：环球酒店联盟、远东酒店集团

【新加坡】远东酒店集团（Far East Hospitality）董事总经理Mark Rohner于10月21日（星期三）表示，随着人工智能在旅游规划中的影响力日益增强，酒店业者应更多地利用与客户的直接联系，并尽早触达他们。

全球最大的独立酒店品牌联盟——环球酒店联盟（Global Hotel Alliance, 简称GHA）首席执行官Chris Hartley补充说，酒店经营者也需要将自己融入到这个人工智能发现过程中。该联盟通过其共享的忠诚度计划连接旗下各个品牌。

两人是在亚太区酒店投资会议期间的一场媒体圆桌会议上发表上述言论的。此前，他们签署了一项合伙业务协议，将远东酒店集团纳入GHA的品牌组合中。

今年8月对30位GHA旗下酒店品牌首席执行官进行的一项调查发现，91%的亚太区酒店业领导者认为，到2030年，人工智能助手将成为最具影响力的预订渠道之一。

该群体中仅有18%的人预计在线旅行社（OTAs）将具有同等水平的影响力。

Rohner表示，在此背景下，“在搜索过程开始前就介入”是有价值的，而一个强大的忠诚度网络可以“缩短”涉及人工智能的发现过程。

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他表示，使用人工智能搜索酒店的顾客心中可能只有一些笼统的参数，而不一定是特定品牌。因此，这为GHA提供了一个建立忠诚度、并将其自身及其应用程序定位为人工智能搜索或代理商之外的另一种选择的机会。

GHA的Hartley表示，公司收到的预订中有三分之二来自其应用程序，这凸显了建立其价值认知度的重要性。

“在人工智能搜索中更具可见性”

他和Rohner都认为，酒店品牌和GHA也应专注于提高在人工智能搜索中的可见性。

在GHA的调查中，82%的亚太区受访者将人工智能推荐列为影响酒店选择的预期主要因素，其重要性甚至超过了目的地、体验或活动。

Hartley表示，人工智能可能带来机遇，也可能带来风险。

他指出，在互联网问世之初，第三方在线旅行社（OTAs）的反应速度比酒店经营者更快。

酒店资产的所有者兼经营者发现，与直接预订相比，通过在线旅行社进行的预订会产生更高的销售成本，从而侵蚀了利润。

但Hartley表示，希望GHA旗下的品牌这次能够共同“抢占先机”。

他说，顾客知道如何发现优惠，而好的优惠往往来自忠诚度计划环境。因此，让GHA能被顾客发现至关重要，这意味着要“将正确的内容放在正确的地方”。

远东酒店集团正在为此重新设计其网站和描述，以便能够回应潜在客户向大型语言模型提出的问题。

远东酒店集团加入GHA

在此次讨论之前，Rohner和Hartley签署了一项协议。根据协议，远东酒店集团旗下位于新加坡、马来西亚和日本的26家酒店和服务式公寓（共计6212间客房）将于2027年4月1日正式加入GHA的全球品牌组合。

这些物业将涵盖旗下五个品牌——Oasia、Quincy、Rendezvous、Village和Far East Collection。

此举将使该集团加入GHA的忠诚度计划。在该计划下，会员可以享用一个共享的会员认证和奖励生态系统，在GHA旗下各品牌间进行积分兑换，并享受特别房价、升级和专属体验。

Rohner和Hartley希望GHA旗下各品牌之间能够实现“交叉引流”，借助联盟更广阔的平台获得更高的曝光率，而远东酒店集团也期望提高回头客的比率。