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一项调查显示，在新加坡，成本是采取可持续或气候友好行动的最大驱动力，也是最大障碍。

近期一项调查显示，超过五分之二的受访者认为可持续选项的成本更高。 照片来源：GETTY IMAGES

一种主要由空气构成的固体材料能否帮助冷却日益变暖的城市？总部位于新加坡的初创公司 KrossLinker 对此持肯定态度。

自2026年3月起，该公司以气凝胶为基础的冷却涂料已在裕廊西的建屋发展局邻里中心 Pioneer Mall 的屋顶电梯机房外墙进行试验。

该项目与义安理工学院 (Ngee Ann Polytechnic) 的环境可持续发展中心 (Centre for Environmental Sustainability, CfES) 合作进行，后者为该试点项目的传感器安装提供了支持。

公司首席执行官兼联合创始人 Gayathri Natarajan 表示，传统的冷却涂料通过反射阳光和减少热量吸收来发挥作用，但仍有部分热量会穿透屋顶和墙壁。

Gayathri 说，KrossLinker 的涂料将气凝胶（一种超轻、高孔隙率的固体）作为绝缘层，与标准冷却涂料的太阳反射特性相辅相成，以减缓余热进入建筑物。

KrossLinker 以气凝胶为基础的冷却涂料在 Pioneer Mall 的电梯机房外墙进行试验，旨在限制余热进入建筑物。 照片：KROSSLINKER 提供

她透露，试点项目的初步结果令人鼓舞，但由于试验仍在进行中，她无法分享更多细节。

挑战在于成本。

Gayathri 表示，由于其复杂的制造和高能耗过程，气凝胶历来价格昂贵。

她补充说，KrossLinker 通过在本地生产该解决方案降低了成本，其冷却涂料按每平方米成本计算，价格与市面上的冷却涂料大致相当。

她说：“我们的重点是让气凝胶技术价格实惠、易于普及，以供大规模采用，同时为要求严苛的工业应用提供更高性能的系统。”

该公司还准备在技能与劳动力发展局 (Skills and Workforce Development Agency, SWDA) 的“技能创前程”领头企业 (SkillsFuture Queen Bee, SFQB) 计划下，与胜科太阳能 (Sembcorp Solar Singapore) 在胜科登格浮动太阳能发电厂进行试点部署，以评估该技术在电力转换系统 (Power Conversion System, PCS) 设施上的表现。

电力转换系统 (PCS) 负责将交流电转换成直流电，反之亦然，从而实现电池能源储存系统与电网之间的电能流动。

KrossLinker 是去年“宜居挑战赛” (The Liveability Challenge, TLC) 的两个获奖者之一。这是一个由非营利组织淡马锡基金会 (Temasek Foundation) 主办的年度全球群众外包平台，旨在应对热带地区的城市挑战。

KrossLinker 的 Gayathri Natarajan（左）和 Mahesh Sachithanandam 在去年的“宜居挑战赛”上进行展示。该赛事是由淡马锡基金会主办的年度全球群众外包平台，旨在应对热带地区的城市挑战。 照片：淡马锡基金会提供

该公司获得了一笔100万新元的催化性拨款，用于扩大其技术规模，并从“宜居挑战赛2025”的一位战略合作伙伴处额外获得了10万新元。

催化性资金为早期企业提供初步推动力，帮助它们获得进一步的支持。

淡马锡基金会气候与宜居部门主管、兼“宜居挑战赛”法官 Heng Li Lang 表示：“气候解决方案必须实用、可规模化，并且能够惠及最需要的社区，才能产生有意义的影响。”

近期一项调查显示，可负担性是关键。

调查发现，成本既是消费者采取可持续或气候友好行动的最大动力，也是最强的阻碍——尽管炎热天气和热应激是他们最关心的气候变化问题之一。

这项调查由新报业媒体 (SPH Media) 和淡马锡基金会委托，于2026年4月进行，通过独立市场研究公司 Kantar 的 Profiles Audience Network 对1000名新加坡居民进行了调查。

受访者指出，长期节省、价格实惠的选项和财务激励是他们养成可持续和气候友好习惯的主要驱动力。相反，认为成本更高以及缺乏激励或回扣是最大的阻碍因素。

那么，是什么导致了这些解决方案的溢价，又该如何降低成本呢？

解读绿色溢价

詹姆斯库克大学战略与可持续发展学教授 Adrian T.H. Kuah 表示，可持续和气候友好型解决方案之所以成本更高，通常是因为它们的市场仍在扩大规模。

他说，与传统产品相比，这些解决方案的产量较低，采用的工艺较新，供应商生态系统也不够完善。

Kuah 补充说，它们还需要确保有效——测试、认证和可追溯性都会增加成本。

Gayathri 说，KrossLinker 就是一个很好的例子，“宜居挑战赛”的支持促进了试点项目的开展，从而生成了支持其解决方案所需的性能数据。

由淡马锡基金会主办的“宜居挑战赛”所提供的支持，促进了试点项目的开展，为 KrossLinker 基于气凝胶的解决方案提供了所需的性能数据。 照片：KROSSLINKER 提供

气候技术风险投资的放缓也无济于事。

根据咨询公司 EY-Parthenon 和新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 5月的一份报告，新加坡的气候技术和清洁能源风险投资资金已经下降，从2022年的2.14亿美元（2.74亿新元）降至2025年的3700万美元。该报告援引美国研究公司 PitchBook 的数据指出，该领域的全球交易额也创下五年来新低。

Kuah 表示，因此，较新的气候解决方案——例如旨在减少能源使用和排放的重大建筑改造或碳捕获技术——可能需要更长时间才能普及到普通消费者。

共创更宜居的地球 淡马锡基金会气候与宜居部门主管 Heng Li Lang 表示，气候变化的步伐并未放缓。 世界气象组织在3月指出，2015年至2025年是有记录以来最热的11年。 Heng 说：“这就是为什么淡马锡基金会一直并将会继续通过‘宜居挑战赛’(TLC) 和我们的全球气候技术挑战网络来支持气候创新。” “宜居挑战赛”(TLC) 是一个旨在应对热带地区城市挑战的年度全球群众外包平台。最新一届的赛事聚焦于减少温室气体 (greenhouse gas, GHG) 排放和帮助城市适应气候变化的解决方案。温室气体能吸收太阳热量，导致地球变暖。 淡马锡基金会总裁 Ng Boon Heong（左一）及其气候与宜居部门主管 Heng Li Lang（右一）在“宜居挑战赛2026”上为获奖团队颁奖。该届赛事征集“脱碳”和“冷却地球”两大主题的解决方案。 照片：淡马锡基金会提供 九届以来，“宜居挑战赛”已孵化了62家初创公司，并投入了约1800万新元。 Heng 说，该赛事提供催化性资金——即帮助早期企业获得进一步支持的初步推动力——以及指导、行业联系和曝光机会。即使在市场资本变得更加谨慎的情况下，这些因素共同帮助创新者将气候解决方案从原型阶段推向商业化应用。 她表示，“宜居挑战赛”已经取得了令人鼓舞的成功。 她补充道，2021年的获奖者 Equatic 开发了一项专利技术，可以从大气中去除二氧化碳并生产清洁氢气。此后，该公司获得了国际认可，并在后续支持中获得了超过其原始催化资金40倍的融资。 Heng 认为，这正是“宜居挑战赛”旨在实现的发展轨迹，即帮助创新者建立信誉、吸引合作伙伴，并更接近于产生实际影响。 Expand

Kuah 表示，成熟的解决方案则呈现出另一番景象。节能电器和太阳能板的价格竞争力日益增强，并且不依赖于风险投资。

国际可再生能源署7月的一份报告指出，自2010年以来，在制造规模大幅扩张的推动下，可将阳光直接转化为电能的太阳能光伏系统 (Solar photovoltaic systems, PV) 的成本已下降了89%。

30岁的 Emma Wong 从事语言本地化（即调整文字以适应目标市场的语言和文化）工作，她表示自己能够在不同价位区间找到节能电器。

她和31岁的丈夫将于10月搬入一套四房式组屋单位，在添置家具电器时，她严格选购那些在国家环境局 (National Environment Agency, NEA) 的能源标签系统下获得最高勾号评级的电器。

这与新加坡国立大学能源研究所研究员 Alvin Ee 观察到的变频空调趋势相符。变频空调通过改变压缩机速度来维持温度。

Ee 说，变频空调曾一度明显比非变频空调昂贵，但随着制造规模的扩大、技术的成熟以及其全生命周期的节能效益得到广泛认可，它们已成为行业标准。

缩小成本差距

Kuah 表示，降低气候解决方案的成本，需要的不仅仅是扩大规模。

他补充说，当规模化得到更广泛生态系统的支持时，成本才会下降。这个生态系统包括：成熟的供应链、可信的标准、便利的融资渠道、政策支持以及对消费者有吸引力的商业模式。

他说，对于尚未得到广泛采用的解决方案而言，建立这样的生态系统是下一个阶段。

Kuah 说：“一旦这些条件到位，许多气候友好型解决方案将不再是高价品，而会成为理性的经济选择。”

Kuah 补充说，政策支持有助于创造这些条件。在新加坡，这包括由国家水务机构新加坡公用事业局 (PUB) 和国家环境局 (NEA) 推出的增强版“气候友好家庭计划”(Climate Friendly Households Programme)。该计划允许符合条件的家庭申领高达400新元的补助，用于购买经批准的节能和节水型电器。

截至2025年1月31日，约80%符合条件的建屋局家庭已申领了他们的气候优惠券。Kuah 表示，这些优惠券解决了推行绿色环保的最大障碍：前期成本。

Kuah 说，在气候技术风险投资放缓的背景下，公共和慈善资金可以帮助为较新的解决方案奠定同样的基础。

“气候解决方案必须实用、可规模化，并且能够惠及最需要的社区，才能产生有意义的影响。” Heng Li Lang，淡马锡基金会气候与宜居部门主管

他说，这些资金可以帮助降低早期风险、资助测试项目和共享基础设施，并逐步建立一个更值得信赖、可规模化和值得投资的市场——这种生态系统的建设能让气候解决方案随着时间的推移变得更加实惠和易于获得。

Ee 对此表示认同。他说，持续的投资扮演着两个角色。

它加速了新技术的开发和商业化，并推动了更广泛的市场应用，这又通过规模经济、制造工艺的改进和持续创新进一步降低了成本。

Ee 说：“（这一点尤其重要，）因为新加坡需要适应更温暖的气候，而降温最终将成为日常生活中更重要的需求。”

“In Perspective”是新报业媒体 (SPH Media) 推出的一个以研究为主导的内容项目，它将洞察驱动的叙事与专家对影响社会关键问题的观点相结合。

与淡马锡基金会合作推出