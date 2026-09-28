淡马锡收购意大利股权投资公司FSI 9%股份，并将为其未来基金追加资本

这家意大利公司管理的资产规模约为50亿欧元（合57亿美元）。

【新加坡】新加坡投资公司淡马锡 (Temasek) 周一（9 月 28 日）宣布，已收购意大利成长型股权投资公司 FSI 管理公司 9% 的股份，并将承诺为 FSI 未来的基金追加资本。

FSI 管理的资产规模约为 50 亿欧元（合 57 亿美元）。

淡马锡此前曾投资于 FSI I 基金，该基金于 2019 年完成募集。在其投资的 11 家公司中，淡马锡已为投资者实现了 8 次退出。

这家新加坡公司也投资了 FSI II 基金，该基金于 2024 年完成募集，是欧洲规模最大的专注于单一国家（意大利）的基金。

此外，淡马锡也是 FSI 新设立的“规模扩张资本解决方案”（Scale-up Capital Solutions）基金的投资者。该基金于 2026 年启动，专注于扶持意大利高增长的中小型企业。

这家新加坡投资管理公司投资意大利市场已超过十年，在 Ermenegildo Zegna Group、Golden Goose 和 Moncler 等多家公司中持有直接和间接权益。

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FSI 指出，因此，在当前企业需要“大量股权资本”的时期，淡马锡与 FSI 之间的合伙业务将“深化淡马锡在（意大利）中端市场的投资布局”。

FSI 将意大利的中端市场定义为营收介于 7000 万至 2 亿欧元、息税折旧及摊销前利润（Ebitda）介于 1000 万至 3000 万欧元之间的企业。这些企业通常是家族所有、以出口为导向的细分市场领导者。

意大利约有 1 万家此类公司，其中只有约 10% 引入了机构股权投资者或在证券交易所上市。

淡马锡全球投资总裁 Nagi Hamiyeh 表示：“意大利是淡马锡欧洲战略不可或缺的一部分……我们与公司的董事会和管理层就战略和治理进行沟通，同时将日常运营交由他们负责，并可在公司规模化扩张时直接参与其中。”