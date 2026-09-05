尚穆根：淡马锡及其投资组合公司需在不受政治化影响下做出商业决策

他警告，若公司董事会变得过于谨慎，长期而言将损害投资回报

【新加坡】国务资政兼国家安全统筹部长尚穆根 (K Shanmugam) 于9月4日表示，淡马锡 (Temasek Holdings) 的投资组合公司在做出投资决策时，绝不能因政治压力或出于政治动机的批评而有所畏惧。

针对近期围绕新加坡航空公司 (SIA) 投资印度航空 (Air India) 一事出现的种族主义言论，他警告说，如果公司董事会为避免政治化而变得过于谨慎，从长远来看，这将损害投资回报，并最终对新加坡人不利。

印度航空在上一财年创下20亿美元的亏损记录后，向其股东寻求15亿美元的新股本注资。此消息在新加坡引发了新一轮的网络种族主义言论。

新航通过其早前在Vistara航空公司持有的股份，拥有印度航空25.1%的股权。Vistara是新航与塔塔父子 (Tata and Sons) 于2013年成立的合资企业。2022年，在塔塔集团从印度政府手中收购印度航空后，新航与塔塔正式同意将Vistara并入印度航空。

兼任内政部长的尚穆根表示，新航股东乃至广大公众有权期望该公司做到负责且透明。

他说：“人们有权期望公司在投入资金前会进行严格评估，股东们也可以在公司的年度股东大会 (AGM) 上向新航管理层和董事提问。”

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他还引用了工人党国会议员 Kenneth Tiong 的一则社交媒体帖子，这位阿裕尼集选区议员在帖子中表示，他已就此问题向9月8日的国会会议提交了质询。

他在帖子中说：“没有人，尤其是新加坡人，有义务养活印度航空。”

对此，尚穆根指出，印度航空的实际股东是新航而非淡马锡，任何投资印度航空的决定都应由新航做出。

作为一家上市公司，新航应根据其专业判断和自身资源来决定其投资。他指出，新航已公布其拥有超过100亿新元的现金储备和超过30亿新元的未提取信贷额度。

他补充说，淡马锡作为新航的股东，期望新航能够负责任地做出投资决策。

他说，尽管已故建国总理李光耀曾在2000年或2001年质疑新航投资印度航空，但那已是25年前的事，当时的情况与现在截然不同。

尚穆根补充说，李光耀当时也为自己的评论附加了条件，称这“不关他的事”，因为商业决策应由新航自己做出。

他说，如今，淡马锡和新航有权根据当前情况进行评估并做出自己的商业判断。

他还表示，Tiong 与任何其他新加坡人一样，有权发表自己的看法，并就新航和淡马锡提出问题。

“但是，无论是他的观点，还是任何部长或其他国会议员的观点，都不应取代新航管理层和董事会的商业判断。”他说道。

尚穆根强调，政府坚守一项严格原则，即不干预个别投资决策，也不对淡马锡的投资组合公司施加政治压力。

他表示，淡马锡是一家由财政部拥有的投资公司，它对其整体投资组合和长期总体表现向政府负责，但无需就其个别投资项目向政府交代，也无需为其投资组合公司的个别投资决策负责。

他补充说，淡马锡及其子公司会自行决定如何在一个广泛的投资组合中进行投资，这些投资具有不同的风险和时间跨度。

他说，就政府而言，其职责是确保淡马锡拥有专业的管理层，然后为淡马锡及淡马锡投资组合公司的专业管理人员提供政治上的保障和信心，让他们能够在不受不当压力的情况下，做出经过深思熟虑的商业决策。

他表示，政府已经确立了不干预的原则，以便淡马锡及其投资组合公司能够像其他运营良好、成功的投资机构一样，做出最佳的专业投资决策。

“一旦政府或政客开始指导个别投资决策，商业纪律就会受到损害。决策将变得政治化，受政治考量而非商业判断的影响。最终，新加坡人将承担代价。”他说，并指出这种情况已在其他国家发生过。

“淡马锡的投资组合公司绝不能因为担心政治或政府批评者出于政治动机的评论，而做出——或害怕做出——投资决策。”

如果公司董事会担心在投资决策失误时，会因种族等不相关的原因而受到攻击，他们可能会变得过于谨慎，选择更安全的做法。

他表示，从中长期来看，这可能导致较低的回报。

他指出，投资有赚有赔，应该从整体上进行评判，而不应在每一项决策上都受到“攻击个人的网络暴民”的压力。

在描述一些网络评论时，他表示这些评论以“疯狂”、“恶毒”、带有种族色彩的攻击，将矛头指向了淡马锡和新加坡航空公司的管理层及首席执行官。

他说，这包括声称淡马锡首席执行官 Dilhan Pillay Sandrasegara 会因为其印度裔身份而偏袒印度航空，尽管他“和我们任何人一样都是新加坡人”。

他补充说，网络评论者还忽略了一些事实，例如与世界其他地区的投资相比，印度在过去十年中是淡马锡表现最佳的投资区域。

他列举了淡马锡投资组合公司在印度进行的几项投资，例如新电信 (Singtel) 于2000年对巴帝电信 (Bharti Airtel) 的投资，这项投资已经“收回了许多许多倍的投资成本”。

一份新电信的新闻稿称，在2025年底，出售其在该印度电信公司0.8%的股份带来了约15亿新元的收入，净收益为11亿新元。

尚穆根说，在同一年，淡马锡将其在印度合资企业施耐德电气印度私人有限公司 (Schneider Electric India Private Limited) 35%的少数股权，以55亿欧元 (64亿美元) 的价格出售给了法国大股东 Schneider Electric，这几乎是淡马锡最初支付股价的10倍。

他指出，淡马锡还持有印度曼尼帕尔健康企业 (Manipal Health Enterprises) 的主要控股权，该公司于今年8月在印度证券交易所上市，据称估值超过110亿美元。

“淡马锡的投资组合公司通过在全球范围内进行明智的投资，一直在为新加坡人赚钱，为新加坡人创造就业机会。”他指出，投资新加坡国库所获得的回报，贡献了政府年度预算的约20%，并有助于维持低税率。

“然而，对于这群网络暴民来说，事实并不重要。重要的是他们的种族主义和他们自己的偏见。”

当被问及 Tiong 的帖子是否过火时，尚穆根说：“关于 Tiong 先生，以及他是否存在排外或种族主义倾向，我想你最好去问他本人。” 海峡时报