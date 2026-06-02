Temasek Holdings的Tan Chong Meng接替Eddie Teo出任总统顾问理事会主席

前DBS首席执行官Piyush Gupta被任命为理事会成员，他此前于2025年8月被任命为候补成员。

Tan Chong Meng被任命为理事会成员，任期为2024年6月至2030年6月。 图片来源：PSA

【新加坡】根据总统府发布的声明，Temasek Holdings副主席Tan Chong Meng已被任命为总统顾问理事会主席，任命从周二（6月2日）起生效。

Tan的理事会成员任期为2024年6月至2030年6月，他接替了于周一从理事会退休的Eddie Teo。

Teo于2018年8月加入总统顾问理事会担任成员，后于2019年1月2日出任主席。

总统Tharman Shanmugaratnam在5月15日的一封感谢信中谈及Teo的退休，信中指出，Teo担任理事会主席的七年多任期横跨了“新加坡一个异常艰难的时期”，其中包括了冠病疫情的几年。

信中说：“在冠病疫情期间，理事会审议了政府动用历届政府积累的国库的请求，其规模是前所未有的，目的是为了保护生命和生计。”

“您以清晰和沉着的态度引导理事会，确保其向总统提出的建议是坚守原则、审慎细致，并立足于新加坡的长远利益。”

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信中还补充说，Teo“在审议从守护历届政府积累的国库到维护关键公共服务任命的廉正性等关键酌情职能时，带来了严谨和纪律”，从而以“持久的方式”加强了理事会的工作。

除了Teo的退休和Tan的任命外，总统府的声明还宣布了理事会的其他几项任命，均从周二起生效。

其中包括任命前DBS首席执行官Piyush Gupta为成员。Gupta同时也是Keppel的主席兼非执行独立董事，他此前于2025年8月被任命为候补成员。

其他任命包括再次任命Chua Sock Koong为成员。她曾于2020年6月起担任该职务，在此之前，她于2019年1月至2020年6月担任候补成员。Chua也是Singtel的高级顾问，并曾担任其集团首席执行官。

Singapore LNG Corp主席Gan Seow Kee也被任命为理事会成员，他自2020年6月起担任候补成员。

与此同时，曾任财政部常任秘书兼能源市场管理局董事会主席的Tan Ching Yee，则被任命为候补成员。