Timah Partners 将通过新的行业平台收购一家专业废物管理企业

此举是 Timah Partners 实现其整合“碎片化行业”并使其专业化目标的一部分

该平台将由一个高级顾问委员会指导，其成员来自公共部门、建筑环境、设施管理和专业管理领域的领袖。 图片来源：TIMAH PARTNERS

【新加坡】专注于中小型企业 (SMEs) 的控股公司 Timah Partners 已签署协议，收购一家专业废物管理企业。

该公司还于周四（7月2日）宣布，将推出一个专业废物管理平台，旨在整合新加坡碎片化的该行业。

Timah Partners 的一位发言人告诉《商业时报》（The Business Times），被收购的企业是一家拥有超过二十年经验的老牌运营商，并且“在业内享有良好声誉”。

该公司利润率高，资本要求有限，并且自成立以来每年都实现盈利，包括在新冠疫情期间。

此次交易的财务条款并未披露，被收购公司的名称也未公布。

该企业的创始人自公司成立以来一直负责运营，但没有继任者。根据 Timah Partners 的永久所有权模式，他将把管理权移交给该公司。

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该发言人补充说，除了首次收购外，Timah Partners 已在新加坡确定了至少另外两家运营商，其创始人也在寻求类似的继任方案，该公司认为这些运营商是该平台的强大潜在补充。

Timah Partners 专注于收购具有经常性、关键任务业务模式的中小型企业，并进行长期持有。通过其内部的首席执行官继任计划 (CSP)，该公司招募并培养未来的首席执行官，以接替即将退休的创始人。

根据 Timah Partners 的市场分析，新加坡的专业废物管理行业年收入约为4亿新元。

该行业由小型业主经营企业组成，提供合规驱动的服务，如专业废物收集、卫生和环境服务、排水和隔油池维护等。随着创始人临近退休，其中许多企业都面临着继任挑战。

Timah Partners 首席执行官 Dennis Chua 表示，公司看到了为该行业建立一个永久性平台的机会，以对其进行整合和专业化。

Timah Partners 的 CSP 候选人之一、被收购企业的即任联席首席执行官 Kelvin Ho 表示，他期待向创建这家企业的人们学习，并帮助其开启新的篇章。

该平台由一个高级顾问委员会指导，其成员来自新加坡的公共部门、建筑环境、设施管理和专业管理领域的领袖。

委员会成员包括前永续发展与环境部高级政务部长 Amy Khor、Ascendas Services 前首席执行官及 CapitaLand Singapore 前高级董事总经理 Jeffrey Chua、前建设局局长 Kelvin Wong，以及 Timah Partners 创始人 Dennis Chua。

声明中未透露姓名的一位来自专业废物管理行业的资深运营商也是该委员会的成员。