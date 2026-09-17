旅游局为前新加坡女子学校旧址的乌节路综合发展项目启动招标

该计划旨在巩固该地段作为新加坡标志性的、必访的生活服务产业群目的地的地位

翡翠山37号重建项目效果图。该项目此前是作为乌节路复兴计划的一部分公布的。 插图来源：新加坡旅游局 (STB)

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【新加坡】新加坡旅游局 (STB) 于周三（9月16日）为翡翠山37号的重建项目，启动了一项概念与价格税务投标，招标截止日期为2027年3月16日。

本地和国际竞标者将有六个月的时间提交方案，旨在“通过精心开发的空间、新颖的酒店概念以及首创的生活服务产业群体验，来彰显该地段丰富的历史遗产”。

该项目位于前新加坡女子学校 (SCGS) 旧址，此前是作为《乌节路复兴计划》的一部分宣布的。

该计划旨在巩固该地段作为新加坡标志性的、必访的生活服务产业群目的地的地位。其中包括加强街区体验和建筑改造等举措。

旅游局表示，这块占地1.04公顷的地段位于索美塞 (Somerset) 和翡翠山保留区 (Emerald Hill Conservation Area) 的交汇处，地理位置优越，可从乌节路主要购物带轻松抵达。

该综合发展项目应能吸引游客，并鼓励他们在该区域停留更长时间，以及再次到访。

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项目还应包含便于公众出入的公共空间，并全年举办各类活动，以确保稳定的人流量和促进社区参与。

旅游局补充道，项目建成后，将丰富新加坡的旅游业格局，同时通过在市中心提供休闲娱乐选择，也能惠及本地居民。

新加坡旅游局土地与概念开发署长 Ashlynn Loo 表示：“我们设想翡翠山37号将成为一个独具特色的地标，巩固乌节路作为标志性生活服务产业群目的地的地位，从而支持我们实现至2040年优质旅游业增长的愿景。”

该地块的总建筑面积约为1.67公顷，主要用于酒店和商业用途。其租赁期为50年，并可选择续租20年，但须符合相关条款和条件。