Visa与新加坡旅游局签署三年期谅解备忘录，旨在提升新加坡目的地吸引力与发展

新加坡是第二个加入该数字支付公司全球旅行计划的亚太区国家

该谅解备忘录由Visa的Adeline Kim (左) 与新加坡旅游局的Melissa Ow签署。 图片来源：VISA、新加坡旅游局

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 数字支付公司Visa与新加坡旅游局 (旅游局) 正在合作，旨在加强新加坡的旅游吸引力，并为旅客创造更多重游的理由。双方为此签署了一份为期三年的谅解备忘录。

双方在周五（10月23日）发布的联合声明中表示，此次合作将聚焦三大支柱：

推动对新加坡旅游产品的探索，特别是其餐饮和夜间体验；

深入分析数据以识别“高价值旅游机遇”；

为Visa和新加坡双方开展“联合品牌营销活动以建立品牌偏好度”。

新加坡将加入Visa的全球旅行计划“Visa Destinations”，成为继泰国之后第二个加入该计划的亚太区国家。

Visa与旅游局表示，此举巩固了新加坡作为“领先旅游枢纽的地位”，并指出该计划中的其他城市还包括伦敦、纽约和巴黎。

此次合作“将利用‘Visa Destinations’计划……推出战略性合伙业务、旗舰项目和体验，覆盖新加坡的旅游区和高消费旅客群体”。

“Visa Destinations”计划将于11月在新加坡启动。

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优惠与本地体验

根据该谅解备忘录，Visa和旅游局将携手策划优惠和本地体验，涵盖景点、餐饮、娱乐、零售和旅游等领域。两家机构指出，这些都是关键的旅游消费类别。

他们表示，Visa的消费趋势数据和洞察“能够加深对访客群体、客源市场以及在更高价值需求、更深度探索和重复旅游方面最具潜力的体验的理解”。

根据该谅解备忘录，Visa和旅游局将携手策划优惠和本地体验，涵盖景点、餐饮、娱乐、零售和旅游等领域。两家机构指出，这些都是关键的旅游消费类别。

他们表示，Visa的消费趋势数据和洞察“能够加深对访客群体、客源市场以及在更高价值需求、更深度探索和重复旅游方面最具潜力的体验的理解”。

Visa从2025年4月至2026年3月的数据显示，重复访客的消费额约为首次访客的四倍。

此次合作将发掘能在各区域展示本地商家的优惠活动。他们还将在主要景点为Visa持卡人推出优惠和体验套餐。

Visa和旅游局表示，夜间体验将是合作重点，并指出新加坡的“夜间活力是其目的地吸引力的一个重要组成部分”。

Visa的数据显示，在新加坡F1夜间赛周期间，餐饮和娱乐类别的消费增长了三分之二，且全天的消费额都在增长。

“高价值旅游机遇”

此次合作还将利用Visa的持卡人数据和分析能力来识别“高价值旅游机遇”。

截至2026年9月的Visa数据显示，在其持卡人中，来自澳大利亚、印度尼西亚、中国大陆、马来西亚和美国的持卡人构成了前往新加坡的最大入境旅行来源地之列，这与旅游局的访客入境数据一致。

整合Visa和旅游局的数据将有助于双方更好地“（了解）访客行为和偏好，依此量身定制更具针对性的举措，并确保将精力集中在具有最高价值旅游增长潜力的市场和细分领域”。

联合品牌营销活动

Visa和旅游局将开展联合品牌营销活动，在“主要客源市场推出各项举措……（结合）为Visa持卡人量身定制的旅行内容以及独家礼遇和体验”。

Visa东南亚区域集团区域经理兼亚太区全球客户高级副总裁Adeline Kim表示，这项合伙业务旨在将新加坡现有的吸引力转化为“更深层次的互动”。

她补充道，“Visa Destinations”计划将通过为持卡人提供优惠、独家礼遇和独特体验，“帮助人们将灵感转化为行动”。

旅游局首席执行官Melissa Ow表示，与Visa的这项合伙业务“将其全球覆盖范围、深刻洞察和合作伙伴网络与旅游局在目的地方面的专业知识相结合，以策划引人入胜的高品质体验和数据驱动的营销活动，这些活动能够引起旅客的共鸣”。