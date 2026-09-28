VSMC斥资78亿美元在新加坡设芯片厂，押注“实体人工智能”需求

VSMC是由NXP与台积电支持的Vanguard International Semiconductor成立的合资企业

VSMC与VIS董事长Leuh Fang表示，成立该公司旨在加强全球供应链的韧力。 照片：VIS

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【新加坡】由台积电支持的台湾晶圆代工厂Vanguard International Semiconductor (VIS) 与荷兰芯片制造商NXP Semiconductors合资成立的视创半导体制造公司 (VSMC)，于星期一（9月28日）为其300毫米晶圆制造厂举行开幕仪式。

合作双方押注于驱动“实体人工智能”的芯片需求日益增长。在这种模式下，人工智能将从云端扩展到汽车、机器人、工厂和基础设施中。

该晶圆厂位于淡滨尼，将支持130纳米（nm）至40纳米的工艺技术，用于混合信号、电源管理、模拟和内插器应用。

这些技术服务于高性能计算、移动、汽车、工业和消费市场。预计到2029年满负荷生产时，该厂每月可生产约4万4000片300毫米晶圆。

NXP总裁兼首席执行官Rafael Sotomayor表示，在边缘设备中构建信任是“我们社会允许实体人工智能在现实世界中扩展的唯一途径”。

他补充说，像VSMC这样的设施对于扩大这些系统背后所需芯片的产能至关重要。

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VSMC表示，随着建设完成，该晶圆厂已进入风险试产阶段，量产计划于2027年第一季度开始。其首批样品良率超过99%。

特种芯片需求旺盛

贸易及工业部长（能源与工业）Tan See Leng在仪式上致辞时指出，全球半导体产业规模预计到2030年将翻一番，达到1.6万亿美元。

他表示，尽管大部分注意力都集中在驱动人工智能的先进逻辑芯片上，但“特种半导体也同样至关重要”。

这类芯片针对特定功能进行了优化，例如管理车辆和工业设备中的电源、传感和控制系统。随着电气化、互联设备和工业自动化等趋势的发展，对这类芯片的需求也在不断增长。

Tan See Leng博士说：“新加坡处于有利位置，能够抓住这些机遇。”他指出，新加坡几十年来在特种半导体领域已建立了强大的能力。

他补充说，该晶圆厂将为本地的特种化学品和气体、设备服务、设施和物流供应商创造机会。

为何选择新加坡

VSMC与VIS董事长Leuh Fang表示，成立该公司旨在加强全球供应链的韧力，并指出“韧性的供应链比以往任何时候都更加重要”。

他指出，新加坡是技术和先进制造业的领先枢纽，拥有强大的人才、基础设施和创新能力作为支撑。

他说：“对VSMC而言，新加坡不仅仅是一个地点，更是我们未来的战略伙伴。我们的投资反映了我们对新加坡在全球半导体行业中所扮演角色的长期信心。”

NXP的Sotomayor表示，这家合资企业是该公司在新加坡数十年历史中最重要的里程碑之一，也是自2015年收购Freescale Semiconductor以来最大的一笔投资。

他说：“在富有远见的领导层、世界一流的基础设施和高技能劳动力的支持下，新加坡建立了一个卓越的生态系统。”

就业与人才

Tan See Leng博士表示，VSMC预计将创造约1600个就业岗位，其中75%将是专业人士、经理、高管和技术人员岗位。

这些职位包括工程师、化学家和数据科学家，他们将操作先进制造设备并通过自动化优化流程。

该公司最近与多所理工学院和大学签署了七份谅解备忘录，涵盖实习、毕业生招聘、课程联合开发和联合应用研究等领域。

VSMC还参与了由新成立的技能与劳动力发展局推行的转业计划，以及由人力部主办的毕业生行业实习计划。该公司计划扩大其在工程岗位上的毕业生行业实习计划招聘规模。

Tan See Leng博士说，这些途径将通过结构化培训和在职经验，帮助应届毕业生和中途转业者进入半导体行业。