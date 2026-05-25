不确定性下，增长动力何在？《商业时报》调查：亚细安企业认为答案就在身边

尽管存在地缘政治风险，但56%的企业预计收入将实现增长，并将资本和供应链转向本区域

尽管中东危机给商业前景蒙上了一层阴影，但亚细安商业领袖的整体情绪依然乐观。 照片：商业时报资料

【新加坡】 在全球动荡和贸易紧张的局势下，亚细安企业正在本土附近寻求增长和投资机会。

他们正通过在东南亚重新配置资本和供应链来巩固区域增长。与中国、美国、欧盟和印度等其他主要市场相比，他们认为东南亚拥有最强劲的机遇。

尽管中东危机给商业前景蒙上了一层阴影，但商业领袖的整体情绪依然乐观。

这些是《商业时报》首次举办的区域调查《商业时报洞察：2026年亚细安情报》的主要发现之一。

超过500名来自亚细安六国（新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）的企业高管和商界领袖接受了调查。

该调查与市场研究公司Kantar合作，分别于2026年2月和4月进行，以更准确地反映中东冲突对商业情绪的影响。

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在两轮调查中，总体前景均为乐观。在第一轮调查中，538名受访者中有92%表示，他们对今年剩余时间的商业前景持“比较乐观”或“非常乐观”的态度。

在第二轮调查中，这一比例降至76%。

值得注意的是，对前景持“非常乐观”态度的商业领袖比例大幅下降——从危机前的52%降至危机爆发后的31%。

当被问及对其机构2026年营收与前一年的预期比较时，在冲突期间进行的调查中，56%的企业表示预计今年营收将实现增长，而在冲突前这一比例为77%。

两轮调查中，企业认定的三大风险相似，但排名有所不同。

在伊朗战争爆发后的第二轮调查中，地缘政治紧张局势升至首位，59%的受访者将其列为最大担忧，高于前一轮的48%。

其他主要风险包括持续的成本通胀和供应链中断。

所有商业领袖还表示，中东冲突将影响他们的商业计划。超过三分之一（37%）认为影响重大；45%的人认为影响为中等。

他们特别指出，受影响最严重的领域是成本管理（63%）、供应链问题（62%）和扩张计划（47%）。

由于不确定性加剧了防御性的商业规划，企业们正将目光投向更近的区域。所有受访者都表示，他们计划在未来三年内将新资本配置到亚洲区域内。

投资绝大多数集中在亚细安（90%）和国内市场（77%）。中国以64%位居第三。只有31%的受访者表示正在考虑在美国投资，24%考虑在欧盟投资。

供应链区域化的势头也很强劲。在运营层面，由于贸易紧张和中断，十分之八的亚细安企业正寻求将更多的供应链转移到本区域内。

企业将基础设施质量和经商便利度（44%）列为首要任务，其次是市场准入（40%）和供应链的韧力（35%）。Maybank Securities的经济学家Brian Lee表示，随着企业“从‘准时制’生产模式转向‘防范式’生产模式，供应链的韧力变得至关重要”。

他补充说：“企业一直在进行多元化，并继续将生产基地多元化到多个司法管辖区。亚细安一直是这一转变的受益者，其中马来西亚和越南是主要的受益国。”

资本为何流向亚细安

在宏观层面上，已有迹象表明各机构正寻求在亚细安内部署新资本。

马来西亚投资发展局表示，2025年马来西亚批准的外国直接投资（FDI）增长了20.9%，达到2071亿令吉（约合666亿新元）。

泰国投资促进委员会表示，在泰国，总投资申请额猛增67%，达到602.3亿美元，这主要是由外国直接投资申请推动的，该申请额增长了66%，达到436.5亿美元。

根据经济发展局的数据，在新加坡，2025年的固定资产投资承诺（包括外国和本地）增长了5.3%，达到142亿新元。

其中一个原因可能是对亚细安经济一体化的乐观情绪。近七成（67%）的受访者表示，他们对未来三年一体化进程的加强抱有高度信心。

从地域上看，来自越南的商业领袖最为乐观：84%的人表示对未来三年一体化进程的加强抱有高度信心。

总部位于新加坡的企业对前景则更为谨慎，仅有39%表示“高度有信心”。

东南亚的商业领袖表示，他们认为亚细安（63%）和他们自己的国内市场（62%）代表着最大的机遇。

Megaworld Corporation的总裁兼首席执行官Lourdes Gutierrez-Alfonso对2026年持乐观态度。这家开发商是菲律宾综合性城镇开发领域的最大参与者，今年正按计划与其子公司推出12个新项目。预计项目营业额将达到320亿比索（约合6.642亿新元）。

该公司还将在未来三年内开设六家新酒店。

Gutierrez-Alfonso说：“我们在保持财务审慎的同时，将继续在有市场需求的地点进行建设。我们相信，由Megaworld在菲律宾作为先驱开创的城镇综合体概念将能为国家经济做出贡献。”

近九成（87%）的领袖表示，他们预计到2028年，亚细安将成为他们最重要的增长伙伴，其次是中国（70%）。

对美国和欧盟重要性增加的预期则较为温和（均为57%），这表明企业正相对转向以区域和亚洲为中心的合伙业务。

商业中的政治

当被问及长期计划时，大多数企业（41%）表示他们计划深化与美国和中国的关系。

第二种最常见的做法（23%）是实现多元化，从这两个大国转向中立或区域市场；15%的企业表示，他们正寻求减少对美国的风险敞口，转而青睐中国。

DBS首席经济学家Taimur Baig和高级经济学家Chua Han Teng指出，亚细安与中国之间的区域经济一体化随着时间的推移不断加强，并将保持紧密。

他们补充说，亚细安与中国之间更深层次的经济合作得益于诸如区域全面经济伙伴关系（协定）（RCEP）和亚细安-中国自由贸易区3.0升级版等倡议的支持。

他们补充说：“东南亚也将从中国在技术创新和绿色能源等领域的竞争优势中受益。”

这与调查中63%的商业代表的看法一致，他们认为，对于他们未来的供应链安全而言，诸如RCEP和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》等区域贸易协定，在某种程度上或远比与美国的双边关系更为重要。

2024年1月11日，双方在柔佛州新山签署关于柔佛-新加坡经济特区的谅解备忘录。 照片：商业时报资料

十分之八的受访者认为柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）是2026年至2028年最具吸引力的亚洲区域内投资走廊。

马来西亚、印度尼西亚和菲律宾公司的兴趣明显更浓厚。越南企业则选择河内-海防制造业产业群作为他们最具吸引力的投资走廊。

DBS的Baig和Chua表示：“亚细安继续从‘中国+1’的机遇中受益。”他们补充说，这得益于卓越制造业产业群的悠久传统、基本无摩擦的供应链、具有竞争力和高质量的劳动力以及充足的资本等因素的支持。

通过《商业时报洞察：亚细安情报》，更深入地了解商业的未来，并在应对未来挑战时获得更充分的信息。

关于调查 今年，《商业时报》委托市场研究公司Kantar进行了一项调查，以掌握整个区域领导层的脉搏。 第一轮研究于2026年2月进行，调查了亚细安六个经济体（新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南）的538位商业领袖。他们来自不同行业，包括制造业产业群、消费与零售、医疗保健以及金融服务。他们中的大多数人担任高管或高级管理职位，或是企业主。 约65%的受访者来自大型企业，35%来自中小企业。 2026年4月，进行了第二轮更具针对性的实地调查，以评估中东冲突对商业情绪的影响。此次调查访问了246位类似高层背景的商业领袖。 《商业时报》编辑Chen Huifen表示：“我们的使命是超越区域增长的表面叙事。通过投资于我们自己的专有情报，我们确保读者能够接触到外部观察者可能错过的基层真相。这是为了将本土视角带给全球观众，并提供火花，帮助领导者将波动转化为机遇。” Expand