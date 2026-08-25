被美国列入新一轮对伊制裁名单的新加坡实体有哪些？

被列入美国最新制裁名单的 Azure Shipping，在《海峡时报》于8月25日走访其登记地址直落布兰雅楼 (Telok Blangah House) 时，似乎已经迁离。 照片来源：《海峡时报》，JASON QUAH

[新加坡] 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对60个个人、公司和船只实施新制裁，据称这些实体协助伊朗创造石油收入、采购武器和进行网络行动。

此前，美国财政部长 Scott Bessent 于8月24日宣布对伊朗发起“经济决战日”(economic D-Day)，因为与这个石油资源丰富的国家的战争已陷入僵局，并扰乱了全球供应链。

受制裁的实体遍布世界各地。

以下是与新加坡相关的被制裁实体。

Mansoor Tayabbhai Gandhi

新加坡公民 Mansoor Tayabbhai Gandhi 是 Trans Arctic Global Marine Services 的所有者，这是一家在新加坡注册的公司。该公司因被指控协助伊朗石化行业，已于2025年7月受到美国制裁。

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OFAC表示，Trans Arctic Global 协助伊朗国家油轮公司运输了数千万桶伊朗石油，并让其船队得以过境马六甲海峡，最终在新加坡东部港外锚地将货物转移给等候的船只。

现年51岁的 Mansoor 同时也是总部位于新加坡的 Arc Chartering 和总部位于香港的 Sky Oil and Gas Asia Limited 的所有者。这两家公司因直接或间接代表他行事而受到制裁。

根据新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 的记录，Arc Chartering 于2014年5月以另一名称注册成立，其主要业务为船舶管理服务。

在2026年早些时候，船舶运营商 Sea-Dragon Marine Services 起诉 Mansoor 和 Trans Arctic Global，追讨超过130万美元的未付账款。该索赔源于向 Tag Marine 提供的服务。Tag Marine 是一家船舶管理服务公司，Mansoor 曾担任其董事，直至该公司于2023年11月被新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 除名。

Azure Shipping

Mansoor 也曾是 Azure Shipping 的所有者。该公司因与伊朗国家油轮公司合作，“为受美国制裁的船只提供船对船过驳服务”，而被OFAC制裁。

Azure Shipping 成立于2014年5月，根据新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 的记录，其主要业务活动为船舶管理服务。

该公司目前的唯一所有者是 Muhammad Sidek Mohideen Shahul Hamid，他于2025年10月接管了该公司。

该公司似乎已经迁离其在直落布兰雅楼 (Telok Blangah House) 的登记地址。当《海峡时报》于8月25日走访该地时，发现该单位在楼层名录上登记的公司是 Maldives National Shipping Agencies，而新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 的记录显示，这家公司已被除名。

Narmina Dadashova

另一位与新加坡有关的个人是 Narmina Dadashova。根据OFAC的说法，她因“冻结财产及财产权益”而受到制裁。

这位43岁的女性被列为阿塞拜疆国民，而新加坡是其备用国籍。新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 的记录显示，她是一名新加坡公民。

Dadashova 是 Alt Capital 的所有者。根据新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 的记录，该公司的主要业务活动是管理咨询服务，次要业务活动是软件和应用程序开发。

今年5月，美国制裁了 Alt Capital，指控其为出口价值约90万美元（约合110万新元）的伊朗产石化产品进行了多笔交易。

在此之前，英国已于2025年10月对该公司采取行动，因其支持俄罗斯国防部门，或向俄罗斯供应对其国防至关重要的设备。

英国也因 Dadashova “破坏乌克兰稳定，或损害、威胁乌克兰的领土完整、主权或独立”而对其进行了制裁。

Wellbred Capital

总部位于新加坡的 Wellbred Capital 及其在阿拉伯联合酋长国和瑞士的子公司也受到了制裁。

据称，这家大宗商品交易商与伊朗石油航运巨头 Mohammad Hossein Shamkhani 有关联。

OFAC表示：“Shamkhani 将 Wellbred 建立成一个其伊朗商业网络之外的公司，但 Shamkhani 最终负责 Wellbred 的运营。”

根据新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 的记录，Wellbred Capital 成立于2012年2月，其主要业务是各类商品的批发贸易，包括石化和石油产品的交易。

该公司由 Soh Eng Ann 全资拥有，他于2018年12月被任命为公司董事。

该公司网站称：“我们在基础设施和物流方面的专业知识，能帮助客户安全应对能源和大宗商品交易的挑战。” 网站还补充道：“在来自石油、天然气和能源行业的资深领导层指导下，我们的全球网络能将生产者与世界任何地方的消费者连接起来。”

《海峡时报》已联系 Mansoor、Alt Capital 和 Wellbred Capital 寻求置评。 《海峡时报》