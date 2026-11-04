Jasmin Lau：第二季度工作准证持有人增加10900人，S准证与就业准证持有人各减少900人

她表示，目前的数据并未表明S准证和就业准证持有人正在取代本地居民。

第二季度S准证和就业准证持有人的减少集中在专业服务、金融服务以及信息与通信领域。 照片：ST

【新加坡】在2026年第二季度，非居民就业人口净增9200人。其中，工作准证持有人（不包括外籍家庭帮佣）增加了10900人，而S准证和就业准证（EP）持有人则各减少了900人。

代理人力部长Jasmin Lau于周三（11月4日）在国会上表示，从行业层面来看，S准证和就业准证持有人的减少主要集中在专业服务、金融服务以及信息与通信领域。

她补充道，与此同时，这些领域的居民就业人口有所增加。

Lau表示，S准证和就业准证持有人的就业增长主要来自行政与支持服务领域。她补充说，这个宽泛的领域涵盖了安保、清洁、招聘和办公室支持服务等，并指出增长主要集中在办公室行政与支持服务。

相比之下，在更广泛的行政与支持服务领域，居民就业人口有所下降——但这一下降集中在就业安置和招聘服务这个不同的子行业。

她总结道：“由于居民和非居民就业人口的变动是由不同的子行业所驱动，因此第二季度的现有数据并未表明S准证和就业准证（EP）持有人正在取代本地居民。”