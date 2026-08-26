世界银行集团投资争端解决中心在新加坡设立首个海外办事处

国际投资争端解决中心 (ICSID) 为解决外国投资者与政府之间的争端提供了一个中立的国际平台。

（从左至右）国际投资争端解决中心法律顾问 Carlos Molina Esteban、法律顾问 Yuichiro Omori、秘书长 Martina Polasek、律政部长兼内政部长第二部长 Edwin Tong、国际投资争端解决中心首席法律顾问 Frauke Nitschke 及高级法律顾问 Jonathan Chevry。 图片来源：新加坡律政部

【新加坡】为应对亚太地区日益增多且复杂的投资争端，世界银行集团已在新加坡设立了一个新的国际争端解决办公室——这是该华盛顿中心首个配备常驻人员的海外办事处。

国际投资争端解决中心 (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) 于8月26日在此正式启用其办公室。

新加坡律政部与 ICSID 在一份联合声明中表示，这个新中心将为案件相关方及律师提供支持，与各国政府、投资者和法律从业者进行接洽，并帮助预防、管理和解决该区域的投资争端。

ICSID 为解决外国投资者与政府之间的争端提供了一个中立的国际平台。其宗旨包括降低可感知的投资风险，并协助为跨境投资创造稳定条件。

律政部长兼内政部长第二部长 Edwin Tong 在启动仪式上表示，随着主要经济体之间的贸易关系变得更具争议性，支撑国际贸易和投资的长期安排正受到考验。

“投资者和国家一样，都在远不如以往确定的环境中运作，”他说道。

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对投资争端解决服务的需求也在增长。截至2025年，根据《ICSID 公约》和《附加便利规则》，已登记了1085起仲裁和调解案件。仅在2025年，就新登记了63起案件，是其历史上案件数量最多的年份之一。

Tong 也提到了新加坡申办拟议中的多边投资法庭 (MIT) 的事宜，这是一个裁决国际投资争端的常设机构。他指出，如果该法庭成立，ICSID 和其他仲裁机构仍将在管理仲裁案件方面发挥作用，而当事方可能会向多边投资法庭就裁决提起上诉。

Tong 表示，ICSID 落户新加坡将使其更贴近东南亚乃至更广泛地区的政府和投资者，并能更好地了解他们的需求。

“这将使 ICSID 能够更好地服务于该地区在预防和解决投资争端方面的需求，尤其是在该地区此类争端的数量和复杂性持续增长之际，”他补充道。

ICSID 的新加坡办公室将与其他四个世界银行集团组织一起，设在滨海林荫道10号 (10 Marina Boulevard)，同时它也将在麦士威议事厅套房 (Maxwell Chambers Suites) 办公。

该办公室将由 ICSID 首席法律顾问 Frauke Nitschke 和高级法律顾问 Jon Chevry 领导，团队成员还包括法律顾问 Yuichiro Omori 和 Carlos Molina Esteban。

ICSID 秘书长 Martina Polasek 表示，办公室的启用是“一个信号，表明我们对新加坡和该地区的信心，以及对公正有效的争端解决机制在营造世界所需投资环境方面所发挥的核心作用的信心”。

她表示，成立于1966年的 ICSID 已准备好通过其一系列服务与亚太地区各国合作，包括帮助它们预防和管理投资争端。

新加坡自1968年10月起就是《ICSID 公约》的缔约国。

Tong 表示，新加坡在独立后不久便决定加入该公约，这是其吸引外国投资战略的一部分，旨在向投资者保证，争端可以通过一个独立、中立的国际机构得到解决。

“我们依赖于一个稳定、有规则的全球秩序，对于一个主要靠体量和实力而非法律来决定结果的世界，我们不感兴趣，”他补充道。《海峡时报》