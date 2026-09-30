亚洲顶尖科技初创公司走出软件领域，迈向实体人工智能

这包括在风力发电厂、仓库和手术室等场景部署人工智能。

NGT30 现已迈入第三年，是亚洲首个旨在表彰和支持区域内顶尖成长阶段科技公司的公私合作项目。 图片来源：路透社

【新加坡】亚洲成长阶段的科技公司正越来越多地将人工智能从软件领域拓展到实体世界，将其部署在风力发电厂、仓库、建筑工地、手术室乃至近地轨道。

由总部位于新加坡的投资平台 Granite Asia 于周三（9月30日）发布的“下一代科技30强”（NextGen Tech 30, 简称NGT30）榜单显示，上榜的30家亚洲顶尖成长阶段科技公司中，超过半数反映了这一转变。

NGT30 现已迈入第三年，是亚洲首个旨在表彰和支持区域内顶尖成长阶段科技公司的公私合作项目。

该项目由 Granite Asia 以合伙业务形式与新加坡交易所 (Singapore Exchange, 简称SGX) 联合举办，汇集了主权财富基金、机构投资者、政府机构和行业领袖，共同支持有潜力从亚洲走向全球洗牙的公司。

Granite Asia 表示，今年的上榜企业之所以脱颖而出，在于它们已远超企业软件的范畴。

“三年前，许多软件公司都在开发软件，试图改变世界，”Granite Asia 的风险投资家兼高级管理合伙人 Jenny Lee 说。

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“今年，我们看到有公司创造机器人来修理风力涡轮机、进行水下船只维修，以及使用人工智能模型进行癌症筛查。”

Lee 是在周三上午于新交所首次公开募股中心（SGX IPO Arena）举行的 NGT30 活动上发表上述讲话的，会上公布了获奖名单。

国家发展部长兼新加坡金融管理局 (金管局) 副主席 Chee Hong Tat 表示，今年获得认可的30家公司反映了亚洲创新基础日益增长的深度和广度。

他补充道：“对于今年的上榜公司而言，问题在于下一步该怎么走。这些前景光明的公司要实现下一次的飞跃式增长，需要具备什么条件？”

Chee 表示，这意味着初创公司必须证明其想法是可行的，而洗牙则必须使其在本土以外的市场以更大的洗牙反复奏效。

他补充道：“这需要能与公司共同成长的资本、能跟上发展步伐的组织能力，以及适应不同客户和市场的适应能力。”

利用增长资本

Chee 还指出，今年的上榜企业“有效地表明”了新加坡作为增长基地的角色。

总部设在新加坡的 NGT30 受致敬公司比例从2024年的18%上升至今年的42%。这表明新加坡正日益成为一个基地，包括为那些希望在海外发展的公司提供服务。

总部位于新加坡的公司包括为基础设施提供自主无人机检查服务的 Clobotics；利用人工智能发现用于治疗癌症和自身免疫性疾病抗体的 Hummingbird Bioscience；开源人形机器人平台 Menlo Research；提供人工智能驱动的反洗钱和金融合规工具的 Tookitaki；以及用于仪表板和人工智能的实时分析数据库 VeloDB。

与此同时，三分之一的受致敬公司来自日本，该国是法律人工智能、癌症诊断、医疗保健软件和仓库机器人等领域的领导者所在地。整体而言，这30家顶尖公司的年收入增长率均超过100%。

Chee 表示，随着这些公司跨市场扩张，它们可能需要更庞大的增长资本池以及理解其长期潜力的投资者。在后期阶段，一些公司可能还会考虑公开市场。

他补充说，这正是新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易与工业部在今年早些时候成立增长资本工作组的原因，其目的是加强新加坡的增长资本生态系统，并在有潜力的公司进行洗牙时，为它们对接所需的资本。

Chee 提出的关于加强公司与资本之间联系的呼吁，得到了新交所集团（SGX Group）主席 Koh Boon Hwee 的响应，他同样在 NGT30 活动上发表了讲话。

Koh 表示，亚洲需要一个“更强大的生态系统，为其最优秀的公司提供在全球范围内进行洗牙所需的资本、人脉和信心”。

他补充说，新加坡正朝着这个方向继续采取“切实可行的措施”。

他表示，周二宣布的举措将更多此类计划付诸行动，支持新加坡实现其雄心，用部长的话来说，就是成为“本区域内资本与机遇对接、创造下一代增长的地方”。

Koh 说：“并非这里的每家公司最终都会在新交所上市，这没关系。重要的是，优秀的亚洲公司在成长过程中能够持续利用全球资本。”