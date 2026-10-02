HeyMax希望通过“先飞后赚”模式颠覆里程游戏规则

该公司计划将网络扩展至日本、澳大利亚、欧洲和美国。

HeyMax首席执行官兼联合创始人Joe Lu表示，HeyMax First项目是为了实现“更舒适、更便宜、更快捷地飞行”这一愿望的产物。 图片来源：HEYMAX

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【新加坡】先飞，后赚里程——这是本地初创公司HeyMax一项新计划背后的主张，旨在挑战先累积旅行里程再进行兑换的传统模式。

该计划名为HeyMax First，是一个预付里程的会员计划，允许消费者先获得里程用于兑换机票或预订住宿，之后再通过日常消费来“偿还”。

HeyMax首席执行官兼联合创始人Joe Lu表示，该模式可以解决里程兑换中的常见痛点。这些痛点包括：缩短兑换里程所需的时间，降低积分过期或贬值的风险，以及在心仪的奖励座位被兑换完之前提高预订成功率。

Lu说：“旅客不必再花数年时间累积里程，然后去争夺任何特定航空公司常旅客计划中数量有限的可兑换座位。HeyMax First正是为了实现（更舒适、更便宜、更快捷地飞行）这一愿望而推出的。”

自2026年7月在新加坡试行以来，已有超过5万名用户注册了该计划，预支里程达到500万。HeyMax表示，该计划的推出正值亚太地区忠诚度市场规模预计到2029年将翻倍至600亿美元的背景下。

运作方式

HeyMax的奖励积分名为Max Miles，可在其合作伙伴网络中兑换，其中包括70多家航空公司和超过2万家酒店物业。

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根据会员等级，会员最多可预支100万Max Miles。这些里程可以通过合作卡或在HeyMax购物门户网站上进行交易来赚回，且没有还款期限。

该计划还允许在符合条件的交易中实现“双重累积”，即用户可以同时从其支付卡和HeyMax门户网站赚取里程。

例如，消费者可以使用Trust银行的Freedom卡（每消费一美元可获得1.3里程）在HeyMax应用程序上预订酒店，而该应用本身可能提供每消费一美元可获四里程的奖励。

至今，用户已通过HeyMax购物门户网站赚取了超过7亿Max Miles，其中已兑换的里程超过1亿。

用户若要获得预支里程，需支付一笔可全额退还的开通费，费用为每里程0.023新元起。

例如，一次需要25,000里程的旅程，按每里程0.023新元计算，开通费为575新元。开通费每赚回1万里程即可申请返还。

Lu表示，用户会有“强大动力”去赚回里程，因为他们很可能希望收回这笔开通费。不过他也强调，该平台并非从事里程销售业务。

满足需求

尽管Lu将该计划描述为全球首创，但他并不认为自己会与银行现有的里程计划直接竞争。

他说：“我认为我们在很大程度上满足了许多需求。对银行而言，他们也希望为客户提供尽可能多的选择。”

他以公司与Trust银行的合伙业务为例，该银行的信用卡每消费一美元可赚取1.3 Trust Miles，之后可按一对一的比例转换为Max Miles。

他说：“我们看到银行已经表现出相当浓厚的兴趣，因为他们正逐渐接受市场上这类旅行奖励产品的理念。”

至于其航空公司和酒店合作伙伴，Lu表示，该平台增加了它们的曝光度并扩大了客户群，因为消费者将不再受限于个别航空公司或酒店的忠诚度积分。

HeyMax平台于三年前首次在新加坡推出，其大部分客户来自该区域。自去年在香港推出后，来自香港的用户群体也在迅速增长。

Lu表示，他看到越来越多的全球用户，因为该平台正在推出“相当多”不受国家或地区限制的全球体验，例如其与日本铁路公司的合伙业务，允许用户通过为他们的Suica交通卡充值来赚取Max Miles。

他说：“例如，新加坡和香港的特点是出境旅行需求旺盛，所以我们在这些出境旅客众多的地方建立我们的旅客基础。”

“日本在入境旅行方面占绝对主导地位，因此我们看到了一个巨大的机会，可以帮助日本商家创造一种与客户沟通的方式，尤其是那些经常到访的旅客。”

展望未来，HeyMax计划将其网络扩展到日本、澳大利亚、欧洲和美国。

他说：“网络越广，旅客赚取和兑换Max Miles的可能性就越大，从而可以更早、更好、更明智地安排飞行。”