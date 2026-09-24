新加坡国立大学企业机构推出新人工智能平台以加速研究成果商业化，并更名为 NUSX

此次更名是其发展成为综合性风险创建和知识产权商业化平台的一部分

【新加坡】新加坡国立大学企业机构 (NUS Enterprise) 推出了一个新的平台，称其可将评估大学研究成果并将其商业化的数周工作量缩短至数分钟，旨在将更多知识产权从实验室推向市场。

新加坡国立大学企业机构于周四（9月24日）表示，该平台名为 Nova，能够分析专利，根据市场证据评估许可潜力，并根据匹配度标记潜在的执照持有者。该平台是与人工智能基础设施公司 Zima Labs 共同开发的。

新加坡国立大学高级副校长（创新与企业）Dr Tan Sian Wee 表示：“真正的挑战在于转化——即找到合适的机遇，尽早进行验证，建立强大的团队，并将创始人与他们扩大规模所需的资本、行业和市场联系起来。”

据估计，全球有 70% 至 80% 的大学专利从未获得许可，原因是难以找到合适的商业伙伴，以及研究人员不了解他们的研究成果可以解决哪些行业问题。

Nova 旨在解决新加坡国立大学的这一问题，该平台还能够为潜在的商业伙伴量身定制提案，并指出专利的局限性。

在分析专利时，Nova 可以推荐联合开发和合伙业务路线，以及潜在的投资者和团队成员。平台提出的建议均有底层证据支持，可在数分钟内完成商业化经理需要数周才能完成的工作。

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Dr Tan 说道：“这里的每一步都是自动完成的——我们只是将数人周的工作量压缩到了几分钟。”

新加坡国立大学企业机构也正在更名为 NUSX，这是其发展成为综合性风险创建和知识产权商业化平台的一部分。它还与慕尼黑的创业中心 UnternehmerTUM 建立了合伙业务关系，旨在将新加坡的深度科技生态系统与慕尼黑的生态系统连接起来。

作为该合伙业务的一部分，NUSX 将在慕尼黑设立其第二个全球前哨站，而由 UnternehmerTUM 和慕尼黑工业大学联合发起的 TUM Venture Labs 正在探索在新加坡设立代表处。此前，其首个前哨站已于2026年6月在硅谷设立。第三个前哨站计划于2026年第四季度在上海设立。

一家隶属于 UnternehmerTUM、总部位于慕尼黑的风险投资（VC）公司正在洽谈加入新加坡国立大学风险投资计划，以成为其第五个风险投资合作伙伴。

Dr Tan 说道：“通过互设前哨站、深化投资联系，以及为我们的学生和初创公司创造新机遇，我们正在将人才、研究和资本更紧密地联系在一起。”