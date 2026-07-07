在二手电商业务推动下，Carousell于2025财年实现Ebitda转正

2025财年营收从2024财年的1.193亿美元增长18%，至1.41亿美元

【新加坡】得益于营收增长，线上分类广告平台Carousell在2025财年实现了息税折旧及摊销前利润（Ebitda）转正。

公司2025财年营收从2024财年的1.193亿美元增长18%至1.41亿美元，几乎是2021财年营收的三倍。

二手电商是营收增长的最大贡献者，在2025财年增长了约40%。该业务板块在此期间占总营收的45%。

二手电商（Recommerce）指买卖二手商品。目前，该二手电商业务覆盖四个市场——新加坡、香港、马来西亚和印度尼西亚；相比之下，其分类广告业务则覆盖七个市场，包括台湾、菲律宾和越南。

目前只有新加坡和马来西亚通过LuxLexicon提供奢侈品二手电商服务。新加坡、香港和马来西亚提供时尚品类二手电商服务，而新加坡、马来西亚和印度尼西亚则提供电子产品二手电商服务。

Carousell联合创始人兼首席执行官Quek Siu Rui表示：“如今的Carousell集团已经从我们最初创立时的交易平台发生了根本性的转变。我们已从一个分类广告平台发展成为一个多品类的二手电商平台，拥有多元化的收入来源和不断增长的交易业务。”

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Carousell首席战略官Leung Shing Tai表示，公司在执行其计划时，专注于在保持成本纪律的同时实现营收增长，以继续维持Ebitda为正值。他补充说，这一改善并非由一次性措施驱动，而是通过多年的商业模式转型，在分类广告业务的基础上，将二手电商打造为第二个增长引擎。

Leung说道：“我们将继续投资于我们认为具有长期价值的领域，特别是在人工智能和二手电商方面，同时在资本部署上保持纪律。”

建立信任并提高可及性

Leung表示，作为其二手电商战略中全方位触达消费者的一环，Carousell已经进入线下领域，开设了实体店。他指出，此举并非进军传统零售领域，而是对线上平台的补充。

通过线下门店，Carousell旨在让二手购物变得更加便捷，并提供线上难以复制的服务，例如验货和以旧换新。

他补充说：“这在奢侈品、手机和时尚等品类中尤为重要，因为在这些品类的购买过程中，信任和便利性至关重要。”

他表示，虽然二手电商听起来与“淘旧货”（thrifting，即顾客以折扣价购买旧货）相似，但其含义要广泛得多。

他补充说，Carousell的努力方向是为二手买卖建立一个值得信赖且方便的生态系统。这包括在平台上为买卖双方整合支付、物流和专业服务。

随着Carousell看到二手电商在更多品类中得到普及，该领域仍有增长空间。

Leung说：“我们的策略是为二手交易建立能够增加信任和便利性的基础设施，而不仅仅是运营一个仅连接买卖双方的平台。”

2026财年的优先事项

Carousell在2026财年有三个优先事项。第一个是随着消费者接受度的提高，在其各个市场进行二手电商的洗牙。第二个是通过严谨的执行力持续改善业务，以保持增长和利润率的上升趋势。

第三个是在整个组织和平台中深化对人工智能的应用。例如，客户可以使用人工智能来创建商品发布信息，以便在平台上出售物品。

Leung表示：“我们相信，人工智能将通过简化发布流程、提高信任度和安全性、增强商品发现能力以及提升运营效率，从根本上改善人们在线买卖的方式。”

当被问及在新加坡交易所上市的可能性时，Leung表示，目前的重点是坚定地执行计划。他补充说，与几年前相比，该平台如今处于更有利的位置，拥有多元化的业务和稳健的资产负债表。

Leung说：“我们始终对与认同我们长期愿景的投资者和合作伙伴进行对话持开放态度。”

Leung表示，就目前而言，Carousell将发掘人工智能和二手电商业务的潜力，该业务在东南亚仍处于起步阶段。