无人机初创公司BeeX获得由Monk’s Hill Ventures和Seeds Capital领投的770万美元A轮融资

资金将用于扩大BeeX的自主水下无人机队及其业务覆盖范围

（左起）BeeX联合创始人Goh Eng Wei和Grace Chia。该公司已在亚太和欧洲地区部署其无人机。 图片来源：BEEX

【新加坡】无人机初创公司BeeX于周一（6月29日）宣布，获得由Monk’s Hill Ventures领投的770万美元A轮融资。

参与本轮融资的其他投资者包括Seeds、NUS Technology Holdings、ShipsFocus和Octave Capital。

Seeds Capital是SG Growth Capital旗下的投资机构，而SG Growth Capital是新加坡经济发展局和新加坡企业发展局的投资平台。NUS Technology Holdings则是新加坡国立大学（国大）的投资机构。

BeeX是一家专注于水下环境的无人机初创公司，其自主无人机能够执行检查任务，成本低于传统方法。这些无人机执行的检查符合法规，并且可以定期进行。

该公司已在亚太和欧洲地区部署其无人机，为海上风电、石油和天然气、海底电缆以及沿海基础设施的管理方提供服务。

SG Growth Capital合伙人Christine Giam表示：“新加坡的海事生态系统和工程技术优势，为BeeX开发和部署自主水下航行器以检查、监测和保护关键的水下基础设施，提供了一个有利的试验平台。”

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BeeX的无人机也有一些国防应用，自主无人机越来越多地被用于清除水下爆炸物和水雷以及执行安保任务。新加坡国防部已与该公司合作，将其技术应用于国家安全领域。

Monk’s Hill Ventures联合创始人兼管理合伙人Lim Kuo-Yi表示：“日益增长的海上基础设施资产完整性要求与国防现代化的融合，正在水下机器人领域创造一个时代性的机遇，我们相信BeeX已准备好抓住这一机遇。”

这笔资金将用于扩大BeeX的自主水下无人机队及其业务覆盖范围。

BeeX联合创始人兼首席执行官Grace Chia表示：“我们的重点仍然是提供可靠的自主能力，以解决水下的实际运营挑战。这笔资金使我们能够扩大业务范围并构建更多技术能力，以满足商业和国防市场客户日益增长的需求。”