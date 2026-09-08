Mistral在三星领投的融资中筹集创纪录的30亿欧元，估值超210亿欧元

随着在东南亚的扩张，这家法国人工智能初创公司计划将其新加坡员工人数增至三倍

Mistral联合创始人兼首席执行官Arthur Mensch表示，本轮融资将使公司能够加快其在研发、产品和基础设施方面的步伐。 图片来源：MISTRAL

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【新加坡】法国人工智能初创公司Mistral在一轮D轮融资中筹集了30亿欧元（约合35亿美元），这家成立三年的公司估值超过210亿欧元。

Mistral表示，于周二（9月8日）宣布的这轮D轮融资是欧洲科技公司完成的最大规模股权融资。

本轮融资由Samsung Electronics领投，由EQT管理的Scaleup Europe Fund以及现有投资者PSG Equity共同领投。

新投资者包括由BlackRock和Luxembourg管理的基金及账户。ASML和Nvidia等现有支持者也参与了本轮投资。

这笔资金将用于扩展Mistral的前沿人工智能研究，以及扩大训练人工智能模型的计算能力。此次注资还将用于推动基础设施扩张、商业化和全球业务增长。

Mistral目前在20个国家开展业务，其中包括新加坡——公司于2025年1月在此设立了办事处。随着公司在东南亚寻求增长，该初创公司计划将其新加坡员工人数增至三倍。

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在全球范围内，Mistral为超过125家企业的人工智能转型提供支持。

Mistral联合创始人兼首席执行官Arthur Mensch表示：“本轮融资意味着我们可以加快在研发、产品和基础设施方面的步伐，并继续让企业有能力根据自身需求大规模地运行人工智能。”

在Samsung Electronics此次投资之前，Mistral曾获得由荷兰半导体公司ASML领投的C轮融资。

EQT及Scaleup Europe Fund合伙人Kirk Lepke表示：“我们相信，远大的抱负与强大的执行力相结合，使Mistral在塑造人工智能的下一个时代方面处于有利地位。”