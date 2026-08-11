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新创投工作室Monsoon Ventures将资助东南亚农业科技初创公司

该工作室由新加坡企业发展局 (企发局) 和荷兰银行Rabobank的企业基金会支持

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Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Tue, Aug 11, 2026 · 12:01 AM
    • Monsoon Ventures将专注于技术商业化，以支持区域粮食安全。
    • Monsoon Ventures将专注于技术商业化，以支持区域粮食安全。 图片来源：PIXABAY

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    【新加坡】澳大利亚农业咨询公司Beanstalk AgTech于周二（8月11日）在新加坡推出了新的创投工作室Monsoon Ventures，该工作室获得了新加坡企业发展局 (企发局) 和Rabo Foundation的支持。

    Rabo Foundation是荷兰银行Rabobank旗下的企业基金会。

    这并非Beanstalk AgTech运营的首家创投工作室，该公司曾于2024年3月在澳大利亚启动了Drought Venture Studio。Drought Venture Studio已帮助筹集了超过2200万澳元（约合1550万美元）的资金，并推出了15个商业项目。

    Beanstalk AgTech总监Justin Ahmed说：“在东南亚，科学商业化面临的挑战更为严峻，这也正是我们在此推出Monsoon Ventures的原因。”

    该创投工作室将专注于支持创始人将农业科技解决方案商业化，以改善农民生计、提升环境效益并加强区域粮食安全。

    Monsoon Ventures将获得由Beanstalk AgTech、新加坡企业发展局 (企发局) 和Rabo Foundation提供的120万新元种子资金，其业务重点将覆盖越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾和新加坡。

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    目标是在最初两年内，利用这笔初始资本资助多达八家初创企业。

    Ahmed表示：“在未来五年内，该工作室的目标是吸引和部署规模大得多的资本，在东南亚建立一个由30多家可扩展初创企业组成的投资组合。因此，120万新元只是一个起点，而非计划投资的总额。”

    Monsoon Ventures正在与投资者和混合融资伙伴洽谈，以在锚定资金之外寻求更多资本。

    该创投工作室的成立旨在解决东南亚地区的商业化差距问题。在该地区，能够提高农民和粮食安全韧性的技术很少能成功推向市场。

    对于首批八家初创企业，Monsoon Ventures并未设定特定的农业科技技术或细分领域，而是将重点放在惠及东南亚农民的价值链上。

    该工作室已拥有坚实的技术基础，这些技术来自区域研究机构，虽经证实有效但商业化程度不足。

    Ahmed说：“我们的筛选标准是发展阶段和契合度，而非行业领域：即技术经过实地验证，创始人团队由科学或工程背景人才领导，并且有通往商业规模化的可靠路径。”

    目前，Monsoon Ventures由Beanstalk AgTech的商业化团队负责推动，但该工作室正在招聘三个位于新加坡的新职位——工作室负责人、合作关系主管和风险投资主管。Ahmed补充说，计划在年底前完成这些职位的招聘。

    新加坡企业发展局 (企发局) 食品制造业产业群与农业科技总监Sharon Tay表示，新加坡可凭借其作为东南亚创新、融资和商业化中心的优势，在区域粮食安全方面发挥重要作用。

    Tay说：“加强区域粮食韧性不仅需要突破性创新，还需要一个强大的生态系统，能够将有前景的创意转化为可大规模采用的解决方案。”

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