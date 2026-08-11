新加坡生物科技公司K2 Therapeutics获5000万美元种子轮融资，并任命Huang Ying为首席执行官

Huang的首要任务是筹集资金，以支持公司旗下四项资产的开发。

生物科技领域的竞争日益激烈，但Huang相信，K2 Therapeutics的“中心辐射型”模式将为其带来优势。 图片来源：K2 THERAPEUTICS

[新加坡] 生物科技公司K2 Therapeutics于周二（8月11日）宣布，其已获得5000万美元的种子轮融资。

这家总部位于新加坡的公司由生物科技投资公司MPM BioImpact创立。K2 Therapeutics的商业模式是发现资产并将其转化为药物。

这笔5000万美元的初始资金由MPM BioImpact提供，用于支持K2 Therapeutics扩大其产品组合并推进其资产发展。

K2 Therapeutics董事长兼MPM BioImpact执行合伙人Ansbert Gadicke表示，随着世界各地不断涌现新的科学发现，能够改善和延长人类生命的药物领域也存在着机遇。

他表示：“K2的创立旨在释放这一潜力，我们将全球范围内寻找卓越科学成果与深厚的药物开发专业知识及必要资源相结合，力求将创新转化为能惠及全球患者的实际成果。”

另外，K2 Therapeutics已任命纳斯达克上市公司Legend Biotech的前首席执行官Huang Ying为其新任首席执行官。

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他在Legend Biotech任职期间，领导了细胞疗法的开发与商业化，并将Legend Biotech转型为一家全面一体化的生物制药公司。

Gadicke表示：“在Legend Biotech，Ying领导了现代生物技术领域影响最深远的成功案例之一，他将一项源自中国的创新成果转变为一款获全球批准的重磅疗法，并帮助重塑了业界对于世界级创新来源的看法。”

Huang还帮助Legend Biotech从一家处于一期临床阶段的公司，发展成为在美国、欧洲和中国拥有超过3000名团队成员的生物制药公司。他此前也曾担任Merrill Lynch的生物技术股票分析师及生物技术研究主管。

他告诉《商业时报》（The Business Times）：“这段经历教会了我如何组建和管理一支有能力的管理团队，如何为一个价值数十亿美元的特许经营产品扩大其临床、生产和商业运营，如何与J&J（Johnson & Johnson）和Novartis等大型制药合作伙伴紧密合作，以及如何优先配置资源以投资于前沿科学。”

Huang当前的首要任务是进行A轮融资，以支持K2 Therapeutics现有四项资产的开发，并推动进一步的业务发展交易。他指出，一些医疗保健基金已对此表示出兴趣。

K2 Therapeutics还将在亚洲和美国扩大其业务发展、临床以及化学、生产和控制（CMC）团队，以抓住机遇。公司还将继续寻找和评估有潜力的资产进行收购和开发。

Huang表示：“我们看到亚太地区涌现出许多有趣的创新，这些创新具有新颖的作用机制，与现有标准疗法相比安全性和有效性更高，并且能以资本高效的方式在患者身上快速生成概念验证数据。”

生物科技领域的竞争日益激烈，但Huang相信K2 Therapeutics的“中心辐射型”（hub-and-spoke）模式将为其带来优势。在此模式下，领导和战略是集中化的，而各项资产的开发则并行进行。

他补充道：“更重要的是，我们可以利用MPM的专家网络，他们在药物开发的各个方面都拥有深厚的专业知识和经验。”