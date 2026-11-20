2026年迄今，东南亚支付公司融资16亿美元，是2025年总额的两倍多
然而，融资活动仍集中在少数几笔交易中，截至11月17日，今年仅录得10笔交易。
- 新加坡占该地区支付公司融资总额的约71.1%。 摄影：YEN MENG JIIN, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡讯】从今年1月1日至周二（11月17日），东南亚支付公司共筹集了16亿美元的股权融资，是2025年全年7.33亿美元融资额的两倍多。
2026年迄今的融资金额也是自2022年以来的最高水平。融资额已从2023年2.7亿美元的低点反弹，并在过去三年中逐年上升。
然而，此次复苏主要依赖于少数几轮大规模融资，而整体交易活动和种子轮融资则有所减少。
例如，2026年支付公司的融资活动主要由Ant International在7月进行的12亿美元A轮融资以及Airwallex在6月进行的3.2亿美元H轮融资所带动。
Ant International的A轮融资使得2026年的早期融资额飙升至13亿美元，而后期融资额为3.2亿美元。相比之下，2025年筹集的7.33亿美元中，有6.62亿美元来自后期融资。
融资活动仍集中在少数几笔交易中，2026年迄今仅录得10笔交易。种子轮交易数量从2025年的9笔降至今年的仅1笔。
与资金集中度相比，支付领域的独角兽公司分布更为广泛。新加坡占该地区行业总融资额的约71.1%，并拥有Airwallex、Thunes和Coda等独角兽公司。
泰国拥有Omise和Ascend Money；印度尼西亚有Xendit；菲律宾有GCash和Voyager Innovations；越南则有MoMo和VNPay。
Thunes是最新晋升的独角兽公司，于2025年4月估值达到10亿美元大关。
对于东南亚的支付公司而言，收购是最常见的退出路径。该地区共录得53起收购案和9起首次公开募股（Initial Public Offering, 简称IPO）。从首次融资到被收购，支付公司平均耗时19.5年，平均收购价格为8090万美元。
2026年迄今仅录得两起收购案，而2025年为三起。今年的IPO数量与2025年持平，两年均各录得一起。
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