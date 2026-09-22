Syfe资产管理规模突破200亿新元，增长源于投资与交易业务

公司目前的重点是为平台用户精心挑选合适的基金

【新加坡】财富管理平台Syfe的资产管理规模（AUM）已突破200亿新元，其增长得益于投资和交易业务板块的推动。

该平台首席执行官兼创始人Dhruv Arora表示，Syfe平台上的超过40万用户持续活跃于固定收益和货币市场产品，同时其经纪业务也表现出色。

他指出，投资活动并不仅限于美国股票产品。他告诉《商业时报》：“实际上，我们看到非美国市场的交易量在过去12个月中翻了一番，因此增长基础相当广泛。”

Arora指出，增长既来自股票投资组合，也来自单一股票产品。

新用户贡献了部分增长，但资产管理规模的增长主要来自现有用户。他认为，这表明用户继续信任Syfe，并将更多财富托付给该平台。

随着资产管理规模超过200亿新元，Syfe的重点是为用户筛选合适的基金，这意味着要寻找能提供合适产品的基金经理，因此公司也拒绝了一些基金经理的合作。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

拓展市场

Syfe持续削减亏损。根据数据平台Handshakes的监管文件，在截至3月31日的2025财年，公司亏损已从2024财年的180万新元降至38万7923新元。

Arora表示，事实上，Syfe集团在2025年第四季度首次实现盈利，并自此保持盈利状态，其盈利主要由新加坡和澳大利亚市场推动。

Syfe的新加坡市场自2024年以来一直处于盈利状态。他补充说，在澳大利亚市场，Syfe于2025年5月收购了在线投资平台Selfwealth，该平台现已实现盈利。

此后，Selfwealth已更名为“Selfwealth by Syfe”。

Syfe于2022年5月进入的香港市场，由于其基数相对于新加坡和澳大利亚较小，按百分比计算是增长最快的市场。

Arora说：“坦率地讲，这只是因为我们在过去几年才真正开始重视香港市场。”

他补充说，Syfe的技术系统使其能够将新加坡市场的产品推广到澳大利亚等其他市场。例如，零股投资就是一款为新加坡市场打造的产品，现已在其他市场推出。

他说，作为一个提供经纪和财富管理服务的全面平台是公司的一项核心优势。Syfe正计划将其在新加坡建立的全面产品和服务引入澳大利亚市场。

Arora说：“我们很快将在澳大利亚推出第一批财富管理产品。”

新产品与新重点

Syfe目前正着眼于打造一款新产品——Lend & Earn。这是一款股票借贷产品，平台用户可以通过在股票借出期间赚取被动收入。用户仍然可以随时出售或召回这些股票。

Arora表示，此举旨在为平台用户打造合适的产品，这对于一个面向消费者的企业的生存至关重要。

该平台认为，与传统券商平台相比，用户在Syfe进行的是长期投资，因此该产品能为其持有的股票提供一些额外回报。

Syfe用户可选择是否使用该产品，但Arora相信许多用户最终会接受并使用它。

此外，Syfe还推出了美国股票交易零手续费的优惠。美国股票仍然是Syfe平台上新加坡投资组合的基石。

人工智能技术也已在Syfe平台得到应用，用户现在可以使用“Curate with AI”功能来构建个性化的投资组合，以投资于各种主题，例如旅游业和日本市场。

Arora说：“这种赋能水平正是科技的力量，是单靠人力无法实现的。”

他补充说，Syfe在人工智能方面的努力最初专注于从工程到运营的内部流程，对效率和生产力的影响是“巨大的”。

该财富管理平台下一步将深化面向用户的人工智能应用，例如根据每个用户的个人投资组合提供个性化的市场洞察。

他说：“您将看到的基本上是改进和增强，但大量重点将围绕个性化和投资建议。”

他告诉《商业时报》，Syfe还将扩大在澳大利亚提供的产品和服务，使其更接近新加坡的模式。该平台将继续活跃于澳大利亚的养老金领域，这仍将是一个重点关注的领域。

Arora说：“我们的目标是在12个月内，让Syfe在香港和澳大利亚市场也能像在新加坡一样，成为用户财富配置的核心组成部分。”