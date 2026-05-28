YouTrip计划进入另外两个市场，并在新加坡推出全新家庭产品
儿童账户允许父母为消费设置上限并进行追踪，包括海外消费
- 通过YouTrip Family，该金融科技公司希望能深入了解未来消费者的习惯。 图片来源：YOUTRIP
本文由AI辅助翻译
【新加坡】总部位于新加坡的金融科技公司YouTrip计划在未来12个月内扩展到另外两个新市场。
联合创始人兼首席执行官Caecilia Chu并未透露具体是哪些市场，但她披露已获得相关许可证。
与此同时，这个多币种移动支付平台推出了一款新的家庭产品，允许父母为子女办理手机钱包和借记卡。
每个家长账户下最多可开设10个YouTrip Family儿童账户；父母可以为子女的消费设置上限并进行追踪。这些儿童账户的功能与常规成人账户相同，包括用于旅行或在线消费的外汇功能。
这款产品的想法源于Chu与她孩子的亲身经历。她的儿子将于2025年参加学校组织的北京之旅，并向她要一些旅费。
她说：“七年来我一直在解决这个问题，但当时我还是不得不去货币兑换商那里为他换一些人民币，因为实在没有其他办法了。”
她表示，YouTrip Family与传统银行的儿童产品相比，一个关键区别在于其海外消费功能。
YouTrip在周四（5月28日）的一份声明中表示，拥有YouTrip Family账户的儿童将获得自己的旅行卡和手机钱包体验，从而接触到预算、消费意识和财务决策等基础理财技能。
目前，该产品仅在新加坡市场推出；之后计划在YouTrip的其他市场——泰国和澳大利亚——推出。
Chu表示，YouTrip Family还将帮助该金融科技公司了解并接触未来的消费者，“因为十年后，他们将成为新加坡市场的主要消费者和收入来源”。
目前，希望为子女开设账户的父母需要使用其SingPass进行操作。当子女年满15岁时，可选择将儿童账户升级为成人账户。
Chu表示，这是YouTrip计划为客户推出的一系列功能中的第一个，接下来将推出团体消费和旅行相关功能。新功能将包括团体预算和账单分摊等工具，预计于2026年第三季度推出。
这些功能将首先在YouTrip的本土市场新加坡推出。
在其他市场洗牙
她说，与此同时，该金融科技公司仍在泰国和澳大利亚市场建立其用户基础，但她拒绝透露那里的用户增长数据。
不断上涨的油价到目前为止尚未对YouTrip的业务产生太大影响，她表示，因为其新加坡客户倾向于选择离家更近的目的地——例如马来西亚、泰国和香港——而不是欧洲。
对Chu而言，目前的重点是继续在新加坡、泰国和澳大利亚发展YouTrip；这包括推出更多功能以提高市场渗透率。
她还专注于在该金融科技公司对其现有市场的团队进行洗牙的同时，保持公司文化的完整性。
“无论我们取得了多大的发展，我们仍然希望确保为用户做好服务，”她说。
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