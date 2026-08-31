勝科：人工智能的推动正演变为一场能源竞赛

COMMENTARY

满足这一需求，需要对发电、储能和电网基础设施进行大量投资

勝科即将建成的600兆瓦氢能就绪燃气发电厂，将为日益由人工智能驱动的世界提供能源支持。 图片来源：勝科

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

全球引领人工智能的浪潮，正演变为一场确保能源供应的竞赛。随着各国竞相吸引数据中心投资，能源的获取正成为一个关键的差异化因素。

这一需求规模是前所未有的。

国际能源署表示，到2030年，全球 人工智能设施的年用电量预计将达到约1000太瓦时（TWh），是当今约415太瓦时的一倍以上。

满足这一需求，需要对发电、储能和电网基础设施进行大量投资，以支持日益数字化和电气化的经济。

这正在重塑能源转型。虽然脱碳仍是一项长期优先任务，但人工智能和数字基础设施的快速增长，正使人们更加重视可靠性、弹性和可扩展性。

除了推动对可靠电力的需求外，人工智能也在帮助企业优化运营，并管理日益复杂的电力系统。

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这种日益增长的相互依赖性引发了一个关键问题：人工智能经济背后的能源系统能否跟上其电力需求的步伐？

作为一家能源与城市解决方案提供商，勝科(Sembcorp)通过可持续的能源解决方案，为人工智能驱动的产业增长提供动力，同时也在运营中运用人工智能以提升安全性、效率和绩效。

当能源与智能相遇

随着电力系统变得日益复杂，运营商需要更好的工具来管理供需波动。

太阳能和风能等可再生能源具有天然的波动性，其发电量会随着天气状况、一天中的时段和季节性模式而变化。

人工智能通过将海量运营数据转化为可行的见解，帮助应对这种复杂性。

通过识别模式、预测设备行为并支持更快的决策，人工智能使运营商能够从被动响应转向预测性和主动性运营。

勝科在热电、可再生能源、储能和城市解决方案方面的多元化投资组合，为大规模部署人工智能提供了一个平台。

通过利用数据和数字能力，我们正在提升绩效、增强可靠性，并赋能团队做出更明智的决策。

从工程运营到企业职能，人工智能工具正日益融入日常工作流程，帮助团队更高效地工作，并专注于更高价值的任务。

例如，在我们旗下的燃气厂、风电场和太阳能发电站，支持人工智能的视频分析技术有助于识别潜在的安全风险、加强培训并巩固安全工作规范。

在我们的运营中，团队每年在现场投入数百万个工时，这些工具有助于实现更安全、更一致的工作方式。

我们还在部署Hyperspace，这是一个由我们的数字和工程团队共同创建的人工智能平台，用于支持预测性维护。

该平台能分析设备性能，并在问题升级前识别潜在隐患，从而帮助工程师更快地做出反应，提高资产的可靠性。

虽然Hyperspace仍处于早期阶段，但它已经能帮助团队更有效地排查故障。这些举措共同展示了人工智能与人类专业知识相结合时，如何能提升运营绩效。

勝科在人工智能经济中的角色

勝科为数据中心、半导体制造业产业群和数字基础设施领域的客户提供支持。

如今，我们供应新加坡数据中心和半导体行业近三分之一的电力需求。通过长期购电协议（PPA），我们为包括 Equinix、 新科电信媒体全球数据中心 (ST Telemedia Global Data Centres) 及 新电信 (Singtel) 在内的主要客户提供服务。

这些合伙业务反映了可靠能源对于人工智能赋能产业日益增长的重要性。

除燃气发电外，我们还提供可再生能源解决方案，以支持客户的脱碳目标，同时满足其运营能源需求。

最近，我们通过一份额外的 150兆瓦（MW）购电协议，扩展了与Micron的合伙业务，使合同总供应容量达到600兆瓦，这巩固了我们作为新加坡领先半导体制造业产业群之一的电力供应商的角色。

在新加坡以外，我们正在主要市场开发基础设施，以支持为人工智能做好准备的增长。

这包括英国的 Wilton国际数据中心、位于西贡高科技园区的越南首个AI就绪数据中心园区，以及位于印度尼西亚巴淡岛的 Tembesi创新区。所有这些项目都通过大规模电力基础设施支持先进的数字和数据中心发展。

在澳大利亚， Alinta Energy的发电、零售和开发能力也使其能够满足人工智能驱动下日益增长的电力需求。

与此同时，勝科继续通过投资液化天然气进口、可再生能源和电网级储能来巩固其能源平台。

这些能力共同增强了我们提供安全可靠电力的能力，以满足人工智能驱动产业日益增长的需求。

构建未来的能源系统

人工智能常被形容为第四次工业革命的引擎。而每个引擎都需要动力。

随着该技术的加速普及，世界将需要更多电力。这将需要更强大的电网、更多的储能设施以及能够大规模提供稳定和可持续电力的均衡能源结构。

凭借勝科的多元化投资组合，我们的角色结合了传统发电与可再生能源发电、储能以及城市基础设施解决方案。我们帮助客户满足日益增长的能源需求，同时促进能源安全和可持续性。

随着能源与人工智能的联系日益紧密，勝科正在这个等式的两端都做出贡献：一方面为人工智能经济提供动力，另一方面利用该技术创造更智能、更可持续的成果。

作者是勝科工业(Sembcorp Industries)的首席运营官