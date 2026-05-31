亚洲法院深陷文书工作困境。人工智能能否成为救星？

亚洲各地的公司表示，更大的机遇在于将地方法院系统中的繁琐任务自动化

研究公司 Technavio 表示，从2024年到2029年，生成式人工智能法律市场的规模将扩大21亿美元。 图片来源：NYTIMES

多年来，人工智能给律师行业带来了负面影响。聊天机器人曾生成虚假的案例引文、捏造法律论点，并导致一些过度依赖该技术的律师不得不出面道歉。

那么，为何 Anthropic 在2月份发布的新法律插件会引发投资者所称的“SaaS末日”，导致2026年全球软件股蒸发数十亿美元市值？

这场抛售也冲击了 Infosys、Tata Consultancy Services 和 Wipro 等印度信息技术（IT）和软件公司，仅在2月份就导致该行业市值蒸发近500亿美元。

今年5月初，Anthropic 又采取了新行动，为 Claude 发布了12个专门针对法律领域的插件。

但 KS Legal & Associates 的管理合伙人 Sonam Chandwani 表示，人工智能的真正机遇并非完全取代律师，而是“在于减少法律实践中大量重复性、流程驱动的工作”。

目前，这些工作大部分由初级律师负责，他们越来越担心这些新插件可能会对他们的工作产生影响。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Clio 亚太区总经理 Denise Farmer 表示：“行业内的恐惧是真实存在的。”她警告说，律师事务所可能会开始减少初级职位的招聘，“而没有考虑下一代高级从业者将从何而来”。

常驻马来西亚的律师 Nazirah Mannan 说：“我们当然担心。这是我们的饭碗。”她担心某些法律工作领域最终可能会被淘汰。

本土化还是西化？

研究公司 Technavio 估计，从2024年到2029年，生成式人工智能法律市场的规模将扩大21亿美元，年增长率超过34%。

Anthropic 推出新插件加剧了本已资金涌入的行业的竞争。例如，总部位于美国的 Harvey 公司在3月份以110亿美元的估值筹集了2亿美元。

与此同时，现有企业也在迅速进行自我改造。Clio 成立于2008年，最初是一个法律实践管理平台，现已重新定位为以人工智能为先的法律操作系统。它还在2025年以10亿美元的价格收购了人工智能研究公司 vLex。

尽管如此，亚洲各地的公司表示，更大的机遇在于将地方法院系统中的繁琐任务自动化。

一家印度平台的创始人表示，Claude 或 ChatGPT 或许能很好地总结合同，但它们并未针对多语言的印度法庭或地方口音进行训练。 图片来源：NYTIMES

这些公司能否构建出超越西方同行的模型还有待观察，但例如，一些印度人工智能公司正在为本地法院量身打造工具。这些工具包括法庭转录软件、无纸化案件归档系统，以及基于地方法规和本地语言训练的法律研究平台。

印度平台 Adalat AI 的创始人认为，前沿人工智能系统对新兴市场的适应性很差。Claude 或 ChatGPT 或许能很好地总结合同，但它们并未针对多语言的印度法庭或地方口音进行训练。

这为本地化的人工智能基础设施创造了机会，随着亚洲各地法院加速数字化进程，这可能成为一项主要的竞争优势。

同样的方法也开始在其他市场引起关注，包括面临类似挑战的印度尼西亚和马来西亚。

法庭内的人工智能之战

Adalat AI 的联合创始人兼首席执行官 Utkarsh Saxena 说：“司法是一个物流问题。”南亚和东南亚的法院常常因文书工作和手动归档系统而不堪重负，这往往导致行政延误。

Saxena 说，在许多印度地方法庭，由于没有速记员，法官仍然手写证人证词。在某些情况下，法院不得不重写记录，因为其他法官看不懂同事的笔迹。

为了解决这个问题，Adalat AI 正在构建包括实时转录系统和为印度法院量身定制的无纸化归档工具在内的法庭基础设施。

Adalat AI 是一家非营利性公司，它表示其活动资金来自慈善捐款、基金会和企业社会责任（CSR）资金。

为了解决这个问题，Adalat AI 正在构建包括实时转录系统和为印度法院量身定制的无纸化归档工具在内的法庭基础设施。

Adalat AI 是一家非营利性公司，它表示其活动资金来自慈善捐款、基金会和企业社会责任（CSR）资金。

与许多依赖 OpenAI 或 Anthropic 等科技巨头应用程序编程接口（API）的法律人工智能初创公司不同，Adalat AI 表示其内部已构建了自己的人工智能模型。

该平台利用印度的法律术语、口音和方言来训练其语音转文本系统，目前支持包括印地语、马拉雅拉姆语、奥里亚语和卡纳达语在内的15种印度语言。

据联合创始人兼首席技术官 Arghya Bhattacharya 称，该公司的转录模型比在法律环境​​中使用的通用语音识别系统“至少准确15%”。

该公司表示，其系统已在印度10个邦的数千个法庭中使用，而喀拉拉邦已强制在全邦范围内使用其转录系统。

该公司还在构建一个无纸化法院管理系统，将案件从归档到听证的整个生命周期数字化。律师可以数字化上传文件，而法院官员则可以通过一个集中的仪表板审查文件、标记缺陷和安排听证会。

与此同时，法官可以从单一平台访问案件文件和案件日程，而无需翻阅成堆的文书。

Adalat AI 将所有司法数据存储在位于印度的服务器上，认为敏感的法院记录不应离开本国。创始人们告诉 Tech in Asia，该公司还收到了包括印度尼西亚在内的一些国家的兴趣，并正在探索与亚洲和非洲国家的合伙业务。

这并不奇怪：同样的本地化挑战也延伸到整个东南亚，那里的法院使用多种语言和法律体系，而前沿人工智能模型并未针对这些进行专门训练。

常驻马来西亚的律师 Mannan 表示，她正在与两家初创公司进行讨论，这两家公司正在开发实时法庭转录系统，该系统可以让律师和法官在诉讼过程中即时访问听证记录。

另一家印度初创公司 Nyai 正在构建基于数百万份印度判决和法规训练的人工智能系统。

律师兼联合创始人 Chinmay Bhosale 说：“在 Nyai，如果你向系统输入一个研究查询并得到一份10页的输出，那么每个段落都会有引文。”

他说，如果系统没有足够经过验证的数据来回答查询，它会直接说明情况，而不会生成不准确或虚构的回应。

超越虚假引文

尽管对人工智能的幻觉和不准确的法律输出持续存在担忧，亚洲各地的律师正越来越多地使用人工智能工具进行研究、起草和合规工作。

Mannan 表示，与用于法律研究的竞争对手人工智能系统相比，Claude 的准确率“高达95%”，但她仍然会手动核实每一个回应。她说，OpenAI 的 ChatGPT 和一些中国的人工智能工具，如 DeepSeek，“总是会编造故事”。

Nyai 的 Bhosale 认为，大多数主流人工智能聊天机器人的设计初衷是“提供帮助”，而不是追求法律上的可靠性。

但风险不仅限于虚假引文。

在最近美国联邦法院一宗涉及律师使用 Claude 的案件中，该人工智能提供了合法的法律引文，但却歪曲了这些案例中所包含的论点。

法院和监管机构正日益关注人工智能在法律领域的风险。印度最高法院已警告不要在法律诉讼中依赖人工智能生成的引文。

尽管如此，亚洲大部分地区的监管框架仍不明确。Mannan 表示，马来西亚法律仍未明确禁止非律师使用人工智能工具从事法律工作。

常驻印度的律师 Salman Waris 表示，印度也缺乏专门的人工智能政策，他认为随着法律领域人工智能应用的加速，监管将不可避免。

“问责制是无法自动化的，”Waris 说。 TECH IN ASIA