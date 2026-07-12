电价创历史新高：固定合同与成本转嫁为新加坡数据中心运营商减缓冲击

一位分析师表示，随着对冲合约到期，高昂的电力成本可能会推动下一波增长转向邻国。

对数据中心运营商而言，电力成本占总运营支出的50%至60%。 图片来源：路透社

【新加坡】电费飙升17%，正对新加坡数据中心这类用电大户的运营利润空间构成挤压。

尽管第三季度电费环比跃升17%给广大商业领域带来了冲击，但房地产投资信托（Reits）表示，他们目前因成本转嫁租赁协议和固定采购合同而免受影响。

但行业观察人士警告称，锁定的供应合同和成本转嫁可能只是为终端用户推迟了不可避免的冲击。

固定合同的期限逼近

对数据中心运营商而言，电力成本占总运营支出（Opex）高达50%至60%，而创纪录高位的电价所带来的全部影响尚未显现。

Phillip Securities Research的研究经理Darren Chan表示：“大多数运营商不会立即感受到全部影响，因为许多运营商签订了为期约6至24个月的固定电力采购合同。”

他表示，取决于其对冲合约的期限，一些运营商最早在本季度就会感到压力，而其他运营商可能要到2027年期间才会感受到全面的结构性影响。

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像 CapitaLand Ascendas Reit （简称Clar）这样的多元化业主，其新加坡物业占管理总投资组合资产的67%，也因这些固定费率而受到保护。

该Reit管理人的执行董事兼首席执行官William Tay表示，其新加坡物业的电价已锁定至2027年6月，对整体运营支出没有造成重大影响。

Tay在回应《商业时报》的提问时补充道：“对于我们的海外物业，能源成本通常可以通过租赁协议中的成本转嫁条款向租户收回。”

RHB Singapore的副总裁Vijay Natarajan也认为，对Reits净利润的影响是完全可控的。

他指出，Clar还通过批量采购获得了一套新的定价方案，为其2027财年和2028财年提供了优惠费率。

同样，Natarajan指出，例如 Keppel DC Reit 的电力采购合同有效期至2026年底，从而避免了电价的即时飙升。

他表示：“我们预计公用事业成本上涨不会对整个Reits行业产生不利影响，因为大多数Reits都有充分的对冲，且成本基本上都能转嫁。”

租户首当其冲

当固定对冲合约最终到期时，将由结构性租赁协议决定由谁来买单。对Reits而言，高昂的电力运营支出比例并不直接影响其自身的资产负债表。

Phillip的Chan指出，例如，Keppel DC Reit构建了其租赁结构，以确保其在新加坡和爱尔兰的托管型数据中心资产能实现超过90%的成本转嫁，而其主租约客户则直接签订电力合同。

这使得该Reit的净电力成本低于其运营支出的3%。

Chan表示：“2026年第三季度创纪录的17%电费上涨，基本上绕过了Reit的损益表，而是直接落在了租户的运营支出上。”

然而，转嫁成本也带来了间接风险。

Chan表示：“总的来说，对利润率/每单位派息（DPU）的直接影响应该是温和的；真正的传导渠道是间接的：1）如果短期租赁的托管客户无法承受更高的转嫁账单，将面临租户信用压力，2）如果新加坡在区域内的电力成本竞争力下降，将拖累租金续约调升率或入住率。”

是撤离风险还是未来转型？

随着结构性电价攀升，一个问题随之出现：在长期的裕廊集团（JTC）土地租约或设施租约到期后，用电大户是否会重新考虑其在新加坡的实体布局。

专家认为，企业直接从新加坡大规模撤离的可能性仍然很低。

Chan认为，在“租约到期后对新加坡业务进行结构性反思”和“将成本转嫁给终端用户”两个选项之间，决策将“更倾向于成本转嫁，而非撤离”。

RHB的Natarajan指出，固定的JTC土地租约旨在给予政府城市规划的灵活性，而运营商预计只会将未来的任何土地续租成本转嫁给终端用户。

Chan指出，在新加坡的数据中心征求申请（Call for Application）制度下，土地资源极其稀缺且受到严格配给。

持有珍贵长期配额的运营商——例如Keppel在Genting Lane的地块（近期已续约至2050年）——选择续约的可能性远大于搬迁。

他表示：“仅电价飙升本身并不足以迫使他们做出这种权衡，因为电力成本通常会转嫁给终端用户。”

当被问及新加坡电价的结构性上涨趋势是否会促使管理层重新考虑其在本地的实体布局或扩张计划时，Clar的Tay表示，这个城市国家仍然是该Reit的核心市场之一。

他表示：“虽然能源成本是我们运营资产的考量之一，但我们的投资决策是基于对多项因素的全面评估，包括租户需求、资产质量、重大的环境、社会和治理考量，以及长期增长前景。”

分析师们表示，电价飙升不会将现有参与者挤出市场，而是可能从根本上重塑新资本的部署方向。

Chan解释道：“更恰当的讨论框架不是他们是否会离开新加坡，而是下一波增长将发生在这里还是在邻国。”

展望未来，运营商正日益将新加坡定位为其保费、低延迟的核心，同时将新增的溢出计算能力布局到土地和电力成本明显更低的柔佛州和巴淡岛。