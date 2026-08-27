总部位于新加坡的Apex Logistics就涉嫌走私Nvidia芯片一事“全力配合”美国调查

此消息发布之际，美国总统Donald Trump政府正加强对转运活动的审查。

瑞士物流巨头Kuehne+Nagel全资拥有Apex Logistics。据报道，后者因涉嫌向中国供应人工智能芯片而正接受美国调查。 照片：路透社

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[新加坡] 据报道，总部位于新加坡的Apex Logistics因涉嫌走私Nvidia人工智能芯片到中国而受到美国政府调查。其所有者表示，该公司正在配合当局调查。

瑞士物流巨头Kuehne+Nagel于2021年5月收购了Apex Logistics的多数股权，并于2025年10月收购了该公司的剩余股份。

8月27日，Kuehne+Nagel的一名发言人在回复《海峡时报》时证实，“在一项更广泛的美国政府调查中，Apex Logistics正就这一孤立事件与有关当局全力合作”。

该发言人还表示，当局并未联系Kuehne+Nagel。

该发言人补充说：“由于此事与Kuehne+Nagel无关，且仍在调查中，我们无法进一步置评。”

Apex于2001年在上海成立，其网站介绍称，该公司是“跨境物流和供应链管理专家，整合了空运、海运、铁路、卡车和其他运输方式”。

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该网站还称，其业务遍及美洲、亚洲、欧洲和大洋洲，并于2025年被评为中国顶级空运货运代理。

新加坡会计与企业管制局 (会计企管局) 的记录显示，该公司总部设在新加坡，于2016年2月在新加坡注册成立。

根据会计企管局的资料，其主要业务活动为货运安排，次要业务活动为货物检验服务。

彭博社早前在8月27日引述知情人士的消息报道，美国正在调查Apex在向中国供应人工智能芯片方面所扮演的疑似角色。

该新闻机构称，此次调查可能会首次导致运输公司因涉嫌参与非法半导体贸易而受到制裁。

据消息人士透露，美国怀疑Apex可能协助的走私路线涉及将搭载Nvidia芯片的人工智能服务器从台湾运往美国，然后再运往中国以外的某个亚洲目的地，最后交付至香港。

消息人士称，这些服务器随后从香港经陆路运往中国大陆。

熟悉美国调查的消息人士表示，调查重点是这条路线中的其中一段，即从美国向东南亚出口人工智能服务器。

Apex在向彭博社发表的一份声明中表示，其知悉美国“对Apex在2024年处理的少量货物表示关切和兴趣，这些货物可能涉及最终被转运至受禁地点的材料和设备”。

该公司补充说，它正在全力配合美国的调查，并“致力于完全遵守”所有相关法规。

自2022年以来，华盛顿方面出于对高端人工智能芯片可能被用于支持中国军方的担忧，已对向中国销售此类芯片实施了限制，包括近期对专为中国市场设计的H20芯片的限制。

Nvidia芯片在世界各地被广泛用于训练和运行人工智能模型。这些芯片随后被组装成服务器，并安装在数据中心。

彭博社的消息人士还称，由Apex运输的服务器是由总部位于加州的Super Micro Computer组装的。

然而，消息人士补充说，Super Micro与Apex没有直接的业务关系，因为Apex是代表购买服务器的客户处理货运，而不是代表服务器制造商。

此消息发布之际，美国总统Donald Trump政府正加强对转运活动的审查。转运是一种常见的物流操作，指在货物运往最终目的地的途中，将其从一种运输工具转移到另一种运输工具。

美国曾表示，新加坡和其他几十个经济体正面临被中国出口商利用以规避美国关税的风险。

新加坡总理Lawrence Wong在8月23日的国庆群众大会上表示，新加坡不会允许自己被用作非法贸易行为的渠道，但也不可能追溯和核实每一件过境产品的完整供应链。

他指的是美国因所谓的强迫劳动问题对新加坡出口产品征收的12.5%较高关税，以及美国对货物经由其他国家转运以规避关税的担忧。《海峡时报》