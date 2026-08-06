Forrester报告：新加坡企业视扩展人工智能应用为最大挑战

该研究调查了11个市场的超过1200名财务决策者，其中包括105名新加坡受访者。

新加坡财务领导者认为，在扩展人工智能应用方面，建立商业论证是最大的挑战。 图片来源：PIXABAY

【新加坡】由金融科技公司AirWallex委托市场研究公司Forrester进行的一份报告显示，新加坡企业正将扩展人工智能应用视为一项重大挑战。

该研究调查了11个市场的超过1200名财务决策者，其中包括105名新加坡受访者。研究发现，本地30%的财务领导者不计划在未来一年内扩大人工智能的采用。这标志着一种转变，即企业更倾向于从现有的人工智能投资中实现价值最大化。

在新加坡，64%的财务领导者认为，数据碎片化或不一致是扩展人工智能应用的核心障碍。这与全球数据一致，全球有65%的财务领导者将其列为关键障碍。

然而，新加坡的财务领导者指出，监控、测试或验证人工智能输出的能力有限是一项关键的技术挑战，其重要性甚至超过了数据碎片化或不一致的问题。

对于新加坡和全球的财务领导者而言，扩展人工智能应用的最大障碍是技能差距或操作支持人工智能的财务流程经验有限。对新加坡而言，紧随其后的障碍是难以建立超越短期生产力提升的商业论证；而对全球财务领导者而言，则是风险、合规或声誉方面的担忧。

与全球数据相比，新加坡在财务工作流程中采用人工智能方面略微领先。总体而言，约84%的财务领导者确认已在部分财务工作流程中采用人工智能。在新加坡，这一数字略高，为86%。

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在新加坡，46%的财务领导者表示其所在机构计划在未来12个月内扩大采用范围；而全球这一比例为41%。

新加坡在自主人工智能领域也处于领先地位，有18%的受访者表示其机构使用人工智能在极少人工干预下执行任务，全球这一比例同样为18%。在簿记、结算和报告方面，27%的新加坡财务领导者在极少人工干预下自主运行人工智能，而全球这一比例为14%。

未来12个月，新加坡财务领导者对人工智能的最大期望是为人类决策生成预测和假设情景。其次是期望人工智能能够识别模式、趋势和根本原因，为人类决策提供分析。

新加坡的大多数财务领导者表示，其机构通过内部和外部服务相结合的方式来获取支持人工智能的财务能力。只有17%的机构使用内部团队，另有17%则将所有相关业务外包给第三方供应商。

财富平台Endowus的首席财务官Dominic Ong表示，公司正利用人工智能将以往外包的财务职能收归内部，同时仍保持四人小团队的运作模式。人工智能已帮助处理补偿数额，能够扫描收据并建议将交易归入哪个账户。

Endowus的财务团队也使用人工智能来复核交易。Ong 还在首席财务官的工作中运用人工智能，他利用Claude创建了自己的工具，以执行常规的月末检查。

他说道：“以前我需要花更多时间进行基本检查，现在我做的是首席财务官层面的检查，可以发现更高层次的问题，从而创造价值。”