Aspire报告：新加坡初创公司加倍投入人工智能，同时运营多个平台

这类公司也在建立分布式员工团队，海外招聘日益增长

在2026财年，ChatGPT是初创公司中最受欢迎的人工智能平台，拥有2377名独立付费客户，较2024财年增长31%。 图片来源：路透社

【新加坡】金融科技公司Aspire周二（6月16日）发布的报告显示，新加坡初创公司已加倍投入人工智能的使用，2026年订阅人工智能平台的公司数量同比增长42%。

2025年至2026年间，同时运营三个或以上人工智能平台的初创公司数量增加了一倍以上，从前一年的339家增至704家。

平均而言，每家初创公司使用1.87个 人工智能平台。

该报告分析了Aspire平台上超过10000家企业在截至3月31日的2025财年和2026财年期间的数据。

在初创公司中，ChatGPT是最受欢迎的人工智能平台，其在2026财年的独立付费客户达2377名，较2024财年增长31%。Claude位居第二，拥有1537名独立付费客户，同期增幅高达258%。

尽管Claude的用户较少，但其每个账户的年均花费约为ChatGPT用户的1.4倍，前者为1598美元，后者为1144美元。

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在Claude上的总支出在一年内增长了17倍，而在ChatGPT上的支出则增长了79%。

在新加坡初创公司的人工智能支出中，Claude占37%，而ChatGPT占41%。

尽管成本增加，Claude正在缩小与ChatGPT的差距。

2024年至2025年间，ChatGPT的新加坡客户数量是Claude的4.2倍。然而，在2025年至2026年间，这一差距已缩小至1.5倍。

报告指出，照此速度，Claude的客户数量可能在明年内赶上ChatGPT。

分布式员工团队

新加坡初创公司正越来越多地从海外招聘，其中东南亚是其分布式员工团队的首选地区。

按交易笔数计算，菲律宾是新加坡初创公司最大的薪资支付目的地，其次是印度尼西亚和印度。

员工队伍的类型也在演变。51%的新加坡初创公司按月支付员工薪酬，另有21%则按需支付，这表明合同工和自由职业者的比例正在增加。

2026财年的薪资交易中位数也有所下降，为3318美元，而2025财年为3535美元。

新加坡元仍是薪资交易的主要货币。但美元的份额正在增长，已从两年前的7.1%升至目前的9.1%。

实体办公室对新加坡初创公司仍然至关重要，其相关支出占基础设施总支出的44.3%。云基础设施位居第二，占比为32%。

固定租约和水电费支出有所收缩，而共享办公空间的支出则大幅增长。

2026财年，新加坡初创公司在IWG和WeWork等共享办公空间提供商上的支出较前一年几乎翻了一番。Aspire表示，这反映出企业正从长期承诺转向灵活的办公空间模式。

按交易量计算，IWG是新加坡初创公司中最受欢迎的共享办公空间，WeWork和Regus分列第二和第三。

Aspire联合创始人兼首席执行官 Andrea Baronchelli 表示：“初创公司通常是更广泛商业应用趋势的早期指标。

“与大型企业相比，它们行动更快，能更自由地进行试验，并能更快地应对经济压力。”