新电信、KKR 旗下 STT GDC 在韩国开设首个数据中心，以把握人工智能发展热潮

该 30 兆瓦的设施将由 STT GDC 和 Hyosung Heavy Industries 共同运营

【新加坡】数据中心供应商 ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) 于周二（6 月 16 日）在韩国启用了其首个设施。该位于首尔的 30 兆瓦站点旨在满足对人工智能和云基础设施的激增需求。

这个名为 STT Seoul 1 的新设施将于本月开始全面商业运营。该设施通过一家合资企业运营，由新电信（Singtel）和 KKR 支持的 STT GDC 持有 60% 的股份。韩国的晓星重工（Hyosung Heavy Industries）持有剩余的 40% 股份。晓星重工专注于输配电解决方案和可再生能源领域。

此次启动标志着 STT GDC 向东北亚市场的战略性推进，扩大了其全球业务版图，目前已覆盖新加坡、马来西亚、印度尼西亚、日本、印度和英国。在首尔数据中心启用不到一周前，该公司刚宣布计划扩建其雅加达的业务，以满足该区域日益增长的数字和云需求。

该设施位于首尔衿川区（Geumcheon-gu），总建筑面积约 4 万平方米，主要面向需要洗牙高密度人工智能工作负载的超大规模和企业客户。

为吸引对效率和可靠性有严格要求的企业客户，STT Seoul 1 的设计电源使用效率（PUE）低于 1.3，并配备了双路 22.9 千伏的电力馈线，以及无需加油即可持续运行长达 24 小时的备用发电机。

STT GDC 韩国区域负责人 Charles Chulhoy Huh 表示：“人工智能基础设施的需求日益集中在那些兼具数字能力、电力可用性和客户需求的市场。”

“STT Seoul 1 为 STT GDC 在韩国的业务奠定了重要基础，将一个全球一致的平台扩展到了这个关键的东北亚市场。”

新加坡驻韩国大使 Wong Kai Jiun 在活动上指出，随着两国不断发展其数字经济和人工智能能力，值得信赖的数字基础设施将在促进更深层次的跨境互联互通与合作方面发挥至关重要的作用。