独角兽专利情报平台PatSnap借助生成式AI和客户需求实现增长

其业务已扩展至50个国家，并在上海和伦敦等主要研发中心设有分支。

PatSnap联合创始人兼首席执行官Jeffrey Tiong表示，当生成式AI问世时，他曾感到一些焦虑。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】随着关于人工智能（Artificial Intelligence）可能扼杀白领工作的报道流传，PatSnap联合创始人兼首席执行官Jeffrey Tiong开始感到焦虑。

在深入学习和了解人工智能之后，Tiong对于这项技术可能让其他人创建出与PatSnap专利情报平台相竞争的产品的担忧才有所减轻。

PatSnap的专利情报平台帮助企业在开发新产品时避免侵犯现有专利，同时也能洞察竞争对手的专利发展方向。