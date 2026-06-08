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独角兽专利情报平台PatSnap借助生成式AI和客户需求实现增长
其业务已扩展至50个国家，并在上海和伦敦等主要研发中心设有分支。
- PatSnap联合创始人兼首席执行官Jeffrey Tiong表示，当生成式AI问世时，他曾感到一些焦虑。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】随着关于人工智能（Artificial Intelligence）可能扼杀白领工作的报道流传，PatSnap联合创始人兼首席执行官Jeffrey Tiong开始感到焦虑。
在深入学习和了解人工智能之后，Tiong对于这项技术可能让其他人创建出与PatSnap专利情报平台相竞争的产品的担忧才有所减轻。
PatSnap的专利情报平台帮助企业在开发新产品时避免侵犯现有专利，同时也能洞察竞争对手的专利发展方向。
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