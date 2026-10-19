美国人工智能预测“独角兽”公司在新加坡设立办事处，目标锁定区域客户

初创公司Aaru是涌入狮城的科技公司浪潮中的一员，目前正在招聘商业岗位。

Aaru总裁兼创始人Ned Koh表示，该初创公司的新加坡办事处将使其能够发展与全球公司的合伙业务，并吸引亚太地区的客户。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 美国初创公司Aaru是近期在新加坡设立业务的众多人工智能公司之一，该公司利用模拟技术为市场研究生成“合成数据”。

于2024年年仅19岁便联合创立Aaru的Ned Koh告诉《商业时报》，除了新加坡在基础设施、人才和合伙业务方面提供了“非凡”的便利之外，“我们也看到本区域展现出令人难以置信的合作兴趣和意愿”。

新加坡是Aaru在纽约市以外的第一个基地，他期望能从这里服务于亚太地区，范围从东南亚延伸至日本和韩国——不过，他与区域总经理Arnaud Frade已排除了在香港或中国大陆开展业务的可能性。

当被问及具体的员工人数目标时，该公司拒绝透露，但Frade表示，Aaru的新加坡团队在2026年底前将处于“持续招聘阶段”。不过，招聘重点将是商业岗位，而非工程岗位。

满足区域需求

公司记录显示，该公司的子公司Aaru Apac于9月中旬在新加坡注册，实缴资本为50万美元。

其注册地址位于国际广场（International Plaza），那里通常为公司提供虚拟办公室。但Frade表示，公司正在为一处位于新加坡中央商业区（CBD）“丹戎巴葛心脏地带”的店屋空间进行最后的装修收尾工作。

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现任该初创公司总裁的Koh表示，新加坡的办公地点将使Aaru能够扩展其与EY和投资者Accenture等全球公司的合伙业务。

与此同时，Aaru也旨在吸引区域客户。Koh举例说，客户包括菲律宾、印度尼西亚和马来西亚的一些未具名的包装消费品企业集团。

Aaru的商业模式有时被称为“硅取样”，即利用海量数据创建大量人工智能虚拟人物，在内部调查中模仿人类行为。

提供此类服务的公司不止Aaru一家，但在被问及竞争时，Koh表示：“我们的整个商业框架……都建立在我们预测最准确这一事实上。”

Aaru区域总经理Arnaud Frade表示，公司的新加坡团队在2026年底前将处于“持续招聘阶段”。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

据媒体报道，Aaru在2025年底完成A轮融资后，因其部分股权以10亿美元的估值为基础进行融资，而被誉为独角兽公司。

当被问及如何证明这个惊人数字的合理性时，Koh回答说：“我们的增长速度非常、非常快。这显然是一个促成因素。”

除了进军新加坡，Aaru也正在旧金山和伦敦开设新办事处。

尽管Koh在10月初来到新加坡，参加了福布斯全球总裁会议、米尔肯研究院亚洲峰会和F1新加坡大奖赛等重要活动，但他在回答《商业时报》提问时表示，Aaru目前并未积极寻求融资。

他表示，对于被收购的可能性，“我们丝毫没有兴趣”；而对于上市，则“还太过遥远”，他对此没有任何想法。

科技公司的跳板

近来，选择新加坡作为区域中心的人工智能公司势头强劲：

致力于软件编码自动化的Cognition于4月进驻；

致力于金融机构初级岗位自动化的Rogo于8月登陆；

销售人工智能通话和会议记录设备的Plaud于9月首次亮相；以及

由淡马锡 (Temasek) 支持、为制造商模拟工业设计的PhysicsX于10月入驻。

大语言模型Claude的开发商Anthropic于10月14日开设了其新加坡办事处。这家人工智能巨头还与数字发展及新闻部签署了一份谅解备忘录，以解决人工智能安全等领域的问题。

房地产咨询公司CBRE在9月底的一份报告中指出，科技和人工智能公司正日益成为办公空间需求的一个重要来源；那些之前在新加坡没有实体办公室或在灵活办公空间运营的公司，已经开始迁入中央商业区黄金地段的专用办公室。

CBRE新加坡租赁部主管David McKellar称国际人工智能公司的增长是一种具有持久力的“特别引人注目的”现象，他告诉《商业时报》：“此举通常标志着对一个市场的长期承诺。这个群体正在不断壮大，而新加坡显然是他们选择在东南亚设立区域总部的首选。”