美国人工智能预测“独角兽”公司在新加坡设立办事处，目标锁定区域客户
初创公司Aaru是涌入狮城的科技公司浪潮中的一员，目前正在招聘商业岗位。
Annabeth Leow
- Aaru总裁兼创始人Ned Koh表示，该初创公司的新加坡办事处将使其能够发展与全球公司的合伙业务，并吸引亚太地区的客户。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 美国初创公司Aaru是近期在新加坡设立业务的众多人工智能公司之一，该公司利用模拟技术为市场研究生成“合成数据”。
于2024年年仅19岁便联合创立Aaru的Ned Koh告诉《商业时报》，除了新加坡在基础设施、人才和合伙业务方面提供了“非凡”的便利之外，“我们也看到本区域展现出令人难以置信的合作兴趣和意愿”。
新加坡是Aaru在纽约市以外的第一个基地，他期望能从这里服务于亚太地区，范围从东南亚延伸至日本和韩国——不过，他与区域总经理Arnaud Frade已排除了在香港或中国大陆开展业务的可能性。
当被问及具体的员工人数目标时，该公司拒绝透露，但Frade表示，Aaru的新加坡团队在2026年底前将处于“持续招聘阶段”。不过，招聘重点将是商业岗位，而非工程岗位。
满足区域需求
公司记录显示，该公司的子公司Aaru Apac于9月中旬在新加坡注册，实缴资本为50万美元。
其注册地址位于国际广场（International Plaza），那里通常为公司提供虚拟办公室。但Frade表示，公司正在为一处位于新加坡中央商业区（CBD）“丹戎巴葛心脏地带”的店屋空间进行最后的装修收尾工作。
现任该初创公司总裁的Koh表示，新加坡的办公地点将使Aaru能够扩展其与EY和投资者Accenture等全球公司的合伙业务。
与此同时，Aaru也旨在吸引区域客户。Koh举例说，客户包括菲律宾、印度尼西亚和马来西亚的一些未具名的包装消费品企业集团。
Aaru的商业模式有时被称为“硅取样”，即利用海量数据创建大量人工智能虚拟人物，在内部调查中模仿人类行为。
SEE ALSO
提供此类服务的公司不止Aaru一家，但在被问及竞争时，Koh表示：“我们的整个商业框架……都建立在我们预测最准确这一事实上。”
据媒体报道，Aaru在2025年底完成A轮融资后，因其部分股权以10亿美元的估值为基础进行融资，而被誉为独角兽公司。
当被问及如何证明这个惊人数字的合理性时，Koh回答说：“我们的增长速度非常、非常快。这显然是一个促成因素。”
除了进军新加坡，Aaru也正在旧金山和伦敦开设新办事处。
尽管Koh在10月初来到新加坡，参加了福布斯全球总裁会议、米尔肯研究院亚洲峰会和F1新加坡大奖赛等重要活动，但他在回答《商业时报》提问时表示，Aaru目前并未积极寻求融资。
他表示，对于被收购的可能性，“我们丝毫没有兴趣”；而对于上市，则“还太过遥远”，他对此没有任何想法。
科技公司的跳板
近来，选择新加坡作为区域中心的人工智能公司势头强劲：
- 致力于软件编码自动化的Cognition于4月进驻；
- 致力于金融机构初级岗位自动化的Rogo于8月登陆；
- 销售人工智能通话和会议记录设备的Plaud于9月首次亮相；以及
- 由淡马锡 (Temasek) 支持、为制造商模拟工业设计的PhysicsX于10月入驻。
大语言模型Claude的开发商Anthropic于10月14日开设了其新加坡办事处。这家人工智能巨头还与数字发展及新闻部签署了一份谅解备忘录，以解决人工智能安全等领域的问题。
房地产咨询公司CBRE在9月底的一份报告中指出，科技和人工智能公司正日益成为办公空间需求的一个重要来源；那些之前在新加坡没有实体办公室或在灵活办公空间运营的公司，已经开始迁入中央商业区黄金地段的专用办公室。
CBRE新加坡租赁部主管David McKellar称国际人工智能公司的增长是一种具有持久力的“特别引人注目的”现象，他告诉《商业时报》：“此举通常标志着对一个市场的长期承诺。这个群体正在不断壮大，而新加坡显然是他们选择在东南亚设立区域总部的首选。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Far East Organization’s The Serra Residences sells less than a quarter of units released at average S$3,460 psf
A bumpy road ahead for some of Singapore’s fresh graduates in their job search
Philippine power giant First Gen rebuffs foreign offers, plans up to US$2.6 billion in expansion
No chicken feed: How Malayan Flour Mills built an empire from flour to fowl