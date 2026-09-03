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‘不要打断候选人’：AI正在参与你的工作面试

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Quek Jie Ann

Quek Jie Ann

Published Thu, Sep 3, 2026 · 06:22 PM
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    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 设想一下：你正在进行一场线下面试。面试进行到一半，招聘经理开始主导谈话，滔滔不绝地介绍职位，而你只能等待机会回应。

    接着，经理的笔记本电脑上出现一条提示：“检测到独白。请给候选人一个发言的机会。”

    或者，在你给出一个模糊的回答后，又出现了另一条提示：“要求举一个具体的例子。”

    这正是总部位于新加坡的招聘科技公司 impress.ai 为面试官提供的工具。其人工智能 (AI) 助手会加入通话，旁听对话，并实时生成建议问题、主题和提醒。

    面试过程中，招聘人员收到的 AI 生成建议和提醒示例。 图片来源：IMPRESS.AI

    根据世界经济论坛的数据，近 90% 的公司已经在使用某种形式的 AI 进行初步的候选人筛选。但是，越来越多的招聘科技公司正在开发超越简历筛选功能的工具。

    对求职者而言，这意味着 AI 可能不再局限于招聘过程中那些看不见的环节。

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    在最近一次远程工作面试中，Amanda（化名）发现面试她的不是招聘人员或招聘经理，而是一个没有面孔的 AI。

    问题以文字形式出现在屏幕上，她必须录下自己回答问题的过程。

    让她惊讶的是，该系统似乎能捕捉到她话语中的细节，并根据她的回答调整后续问题。

    “我认为，当我和真人交谈时，我的个性和技能更能展现出来，我能够解读和判断整体氛围，”这位 25 岁的女士说道。她要求匿名，因为不希望被雇主认出。

    在大学期间申请实习以及后来申请全职工作时，Amanda 已经与不同公司进行了六次 AI 面试。她现在在一家科技公司工作。

    在其中一些面试中，候选人可以在实际问题开始前进行一轮模拟，以检查声音、摄像头角度和仪容。但在有一次，她没有意识到系统直接进入了正式面试。

    她以为还在试用环节，所以在镜头前花了 15 秒涂口红、咂嘴，之后才意识到录制已经开始了。

    “那相当尴尬，”她说。她没有收到复试通知。

    要求越来越高

    一段时间以来，传统观念认为，你应该在简历中尽可能多地包含职位描述中的关键词——例如“项目管理”、“利益相关者管理”——这样计算机系统就会将你评为与该职位更匹配的人选。

    但技术已经变得复杂得多，”新加坡初创公司 Arros AI 和 Fuku AI 的首席执行官兼联合创始人 Kevin Gao 表示。这两家公司分别为跨国公司和中小型企业设计招聘工具。

    “堆砌关键词是上一代招聘技术的伎俩，”Gao 告诉 Thrive。

    Hirevue 首席科学官 Dr Mike Hudy 表示，该公司的 AI 面试官会根据一个结构化的评分标准来评估候选人的回答，重点关注候选人是否为其能力提供了证据，是否解释了他们如何处理某种情况，以及是否描述了他们所采取的行动。

    “它的设计目的不只是为了计算关键词数量，也不是为了奖励最能言善辩的人，”Hudy 补充道。

    截图：HIREVUE

    总部位于新加坡的招聘科技公司 Interviewer.AI 表示，其系统还会判断候选人的表达是否连贯清晰。

    为了应对候选人在面试中使用 AI“作弊”的行为，雇主们正在迅速做出反应。该公司表示，其自有的 AI 能够标记出候选人在面试中使用 AI 生成内容、切换浏览器、复制粘贴文本或出现音频异常等情况。

    图片来源：INTERVIEWER.AI

    尽管如此，一些求职者仍然质疑，当 AI 接管招聘过程时，他们是否得到了公平的评判。

    25 岁的 C Lee 参加过两次 AI 面试，她表示，与和真人面试官交谈相比，她发现自己在 AI 面试中投入的情感和精力都更少。

    “AI 面试官需要一些时间来处理我的话，”她说。“那些尴尬的停顿让人感觉很不自然。”

    如何应对 AI 面试

    Gao 在创立 Arros 和 Fuku AI 之前，曾在高管招聘领域工作了约 15 年。他告诉我，候选人犯下的最大错误之一，就是将 AI 面试看得不如真人面试重要。

    Gao 表示，AI 面试应遵循同样的标准：在安静的环境中进行，回答要完整、具体，并付出专业的努力。

    职业转型策略师、TalkToTerry Coaching 创始人 Terry Toh 认为，AI 面试是又一层筛选。

    “它的工作是缩小候选人范围，而不是立即从中找出最优秀的人，”Toh 补充道。

    不过他指出，由于 AI 筛选工具使用与招聘人员相同的标准来评估候选人，面试者应像往常一样准备，但回答要更简洁，目标是每个答案控制在 60 到 90 秒内。

    Career Big Sis & Co 的创始人兼领导力教练 Pan Huiyan 说：“在 AI 面试中，我发现回答的结构性、简洁性和清晰度变得更加重要。”

    Pan 补充说，候选人仍应结合职位描述或通过公司研究找到的相关关键词，但要避免过度堆砌，以免回答变得公式化。

    当我询问这些 AI 招聘平台的开发者，是否有办法“攻克”系统——或者说得好听点，如何在 AI 面试中表现得更好时——他们的建议与职业辅导员们一直以来的说法并无二致。

    吐字清晰，回答直接，并为自己的论述提供证据。

    例如，他们提到了 STAR 框架（情境、任务、行动、结果），或者对于更短、更即兴的问题，可以使用 PREP 框架（观点、理由、证据、观点）。

    或许，面试的规则并没有像面试官那样发生那么大的变化。

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