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[新加坡] 随着2026年接近尾声，一些上班族可能面临一个两难的抉择：是为了年终花红而留守，还是为了更高薪的工作而离开？

假设你月薪3500新元，并预计在12月获得一个月花红。这时你恰好收到一份月薪4000新元的外部献议，但新雇主要求你明年1月就入职。

你会接受这份工作而放弃花红，还是等到钱入账再说，但冒着失去这个机会的风险？

Mary（化名）在2023年收到一份工作邀约时，也曾面临类似的抉择。

她曾考虑在原公司再待上半年，直到2024年7月拿到绩效花红。

但她最终还是决定放弃，并在2月加入了新公司。她放弃了花红，换来了22%的加薪和更好的工作与生活平衡。

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现年29岁的Mary说：“我不想冒着失去新工作机会的风险，而且我之前的公司给的花红少得可怜。”

Avodah People Solutions的职业发展顾问Jacqueline Yeung指导说，如果增加的底薪在6到12个月内就能超过所放弃的花红，那么为了眼前的花红而留下来，可能不是最实际的选择。

招聘人员表示，另一种做决定的方法是，比较你目前工作和新工作全年的总赔偿配套，而不仅仅是比较月薪。

新工作是否提供更好的家庭医疗福利、股票期权或灵活工作安排？从长远来看，这些可能更有价值。

仔细阅读细则

根据LinkedIn向Thrive提供的数据，新加坡的招聘旺季通常在一月和五月。如果你正考虑换工作，现在可能是开始投递申请的好时机。

不过，在每年这个时候辞职，时机拿捏可能很微妙。如果你的公司支付常年工资补贴（Annual Wage Supplement, 简称AWS），也就是通常所说的第13个月花红或工资，这笔钱通常在12月发放。

虽然这与绩效花红是分开的，但领取AWS的资格可能会附带一些条款。

以John L为例，他在2024年底收到一份工作邀约，入职日期定在一月，且不可协商。

他在10月辞去了工程师的职务，通知期为两个月，这意味着他的最后工作日是在12月——也正是公司发放AWS的时候。

他当时不知道的是，正在履行离职通知期的员工没有资格领取AWS。

他说：“过去12个月我辛勤工作，却因为一个技术性细节而没有资格领取AWS。尽管我在公司有良好的工作记录，但也没有任何通融的余地。”

Robert Walters Singapore的人力资源与业务支持高级顾问Goh Shihua表示，候选人应该了解其花红权益的构成方式。

这意味着要检查资格条件，包括是否需要在花红发放日当天仍在职，以及履行离职通知期是否会使他们失去领取花红的资格。

一个常见的建议是，等到AWS或绩效花红存入你的银行账户后再提交辞呈。但招聘人员表示，即使这样做也未必能完全高枕无忧。

ManpowerGroup Singapore的区域经理Linda Teo建议员工检查合同中是否包含任何条款，允许公司在员工领取花红后的一定期限内离职时，追回这笔花红。

Yeung表示，员工还应区分合同中的“合同性”花红和“酌情性”花红。

在一些公司，AWS是保证发放的。而在另一些公司，发放与否则可能由公司酌情决定。

合同性花红的措辞通常是一种明确的承诺。例如：“员工应获得年度花红……”

相比之下，酌情性花红的措辞可能会将最终决定权留给雇主：“公司可自行决定发放花红……”

对谈判持开放态度

Ezekiel Simeon在担任工程师将近一年后，本应在3月获得四个月的花红，但就在此时，他收到了另一家公司的工作邀约。

虽然新公司希望他能尽快入职，但Simeon成功地协商了一个较晚的入职日期，让他在提交辞呈前拿到了花红。

但并非所有公司都愿意或能够灵活地协商入职日期。如果这是一个备受追捧的高增长职位，雇主可能无法等待候选人领到花红后再入职。

Yeung说，另一个选择是协商一笔签约奖金或更高的薪水，以弥补损失的花红。

着眼长远发展

在决定是否接受一份工作邀约时，金钱不是唯一需要考虑的因素，尤其是对于职业道路还很长的年轻员工而言。

Goh说：“如果新机会确实代表着他们职业生涯的进步，那么放弃花红可能意味着短期阵痛，但最终他们会看到长期收益。”

Yeung建议上班族反思自己换工作的原因，无论是为了找到更适合自己的工作、探索新的职业机会，还是寻求更好的工作环境。

“职业变动应该是有目的性的，而不仅仅是受金钱利益或市场趋势的驱动。”