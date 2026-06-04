并非人人都渴望坐上高管之位

【新加坡】以自诩为美食家而闻名的新加坡人，近来一直在讨论一种别样的“渴望”。

如今，只要快速搜索“新加坡人 渴望”（Singaporeans hungry），搜出来的不再是往常那些必吃美食清单。取而代之的是大量剖析一名法律猎头近期言论的文章，该猎头声称，时下的新加坡年轻员工应该更有“渴望”，也更具“危机感”。

如今的新加坡人真的不够“渴望”吗？

如果“渴望”意味着不懈地攀登职业阶梯、追求薪酬最高的职位，那么我并不认为自己特别有“渴望”。

学生时代，我做过两份实习，并花了很多时间来规划自己的职业道路。我与自己感兴趣的行业人士交流，参加写作比赛，并在课余时间开展了一些个人项目。

但与此同时，我也会在假期里追求自己的爱好、旅行，以及陪伴朋友。

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即使在《商业时报》（The Business Times）获得目前的职位后，我偶尔也会怀疑，与一些同龄人相比，自己是否同样当之无愧。

他们有更多的实习经历和更亮眼的履历。即使找到了第一份工作，他们仍在不断寻找下一个机会。

“渴望”究竟指什么？

当我与同龄人谈论这个话题时，我渐渐明白，似乎没有人对“渴望”的真正含义有一致的看法。

一位公务员将其描述为超越本职工作，以在职场中获得更多关注。一位应届毕业生告诉我，“渴望”意味着在岗位上精通业务；而一位大学生则表示，他的“渴望”是找到一份能为个人爱好和业余生活留出空间的工作。

新加坡管理大学大三学生 Colin Tan 将“渴望”定义为对工作抱有真正的好奇心和兴趣。

“我不认为‘渴望’就等同于拼命工作。”

所有这些定义都是合理的，我不认为哪一种就一定优于另一种。

然而，关于“渴望”的讨论，往往会默认一种特定的形象：一个人对所有要求都来者不拒，工作时间最长，并永远将工作置于首位。

如果我们只认可这唯一定义，那么许多人感到自己有所欠缺也就不足为奇了。

新加坡年轻人有“渴望”吗？

尽管如此，每当有人说年轻员工没有“渴望”时，我的第一反应总是困惑。

在我看来，我们在事业心上并不比前几代人差。

我上大学第一年，同届同学就已经在为实习机会争得头破血流了。许多人毕业时，履历上已有多份实习经历和业余项目。

即使是通常被视为旅行和摆脱学业压力的学期交换项目，也未必能让他们从奋斗中稍作停歇。

26岁的 Douglas Toh 告诉我，他在交换期间，将自己母校的失物招领系统进行了数字化。

他说道：“我的有些朋友肯定觉得，我在交换期间还在拼命工作很奇怪，但对我来说，这只是又一个可以写进履历的项目。”

在注意到同龄人都在刷编程面试题后，他也开始这么做。他补充说，有些人甚至在度假时也在练习编程题。

他最终找到了一份研究工程师的工作，但仍继续独立进行研究以提升自己的履历——有时甚至是无偿的。

鉴于他们在毕业前就为提升自身技能付出了如此多的努力，这场关于“渴望”的辩论触动了新加坡年轻人的神经，也就不足为奇了。

我们步入成年之际，正值备受瞩目的裁员潮，以及人工智能威胁入门级职位乃至整个行业的警告甚嚣尘上之时。

这些担忧反映在 ADP 新加坡公司最近的一份报告 中。报告发现，随着人工智能重塑各种职位，只有不到五分之一的新加坡员工对自己的工作感到有保障。这一比例低于亚太地区和全球的平均水平。

Casey（化名）表示，当年长的员工批评年轻雇员期望更高薪资时，她感到很委屈。

她说：“他们中有些人没有意识到，我们许多人进入职场时，已经积累了超过一年的实习经验。”

“我们要求更高的薪水，是因为我们为此付出了努力。而其他人可能不理解，要获得那些实习机会，更不用说在实习中表现出色，是多么困难。”

“渴望”就是一切吗？

即使我们承认“渴望”很有价值，但它应该是我们最看重的特质吗？

大多数组织如果完全由未来的首席执行官（CEO）组成，是无法正常运作的。它们同样需要那些能够持续稳定交付高质量工作的专家和团队成员。

有些人希望在某一领域精益求精。另一些人则追求有意义的工作、财务稳定，或者仅仅是一份适合自己理想生活的工作。

这并不意味着他们不能胜任自己的工作，或者说他们会是糟糕的雇员。

缺乏传统的野心不一定等同于自满。它可能只是反映了不同的优先事项。

如今的“渴望”意味着什么

在整个大学期间，我曾暗自羡慕同届中那些拼命奋斗的人。

当我看到他们在兼顾学业的同时还如此努力工作时，我曾怀疑自己是否缺乏抱负，或者对未来的职业生涯过于松懈。

然而，自从进入职场后，我对“渴望”的心态发生了变化。我不再那么在意用别人对“渴望”的定义来评判自己。

对一些人来说，我似乎缺乏别人那样的干劲，但我的干劲体现在不同方面，比如承担新任务、提出问题或努力精进自己的工作。

放眼我今天的同龄人，我并未看到他们缺乏“渴望”。

我看到的是，人们正在为实现各自不同版本的成功而努力奋斗。有些人渴望晋升，有些人则渴望精通技能、获得稳定、灵活性或工作的意义。

而我认为，我们是错把某一种“渴望”当作了唯一重要的那一种。