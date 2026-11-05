不是人人都想跳槽：为什么一些员工选择坚守岗位

（新加坡）最近，一则关于Target首席执行官Michael Fiddelke的帖子吸引了我的注意。

帖子详细描述了他在公司内部辉煌的晋升之路——从2003年的一名财务实习生，一路晋升到今年2月起担任这家美国零售商的掌舵人。

总计下来，他在同一家公司工作了长达22年11个月。

在如今跳槽已成常态的就业市场，Fiddelke的职业道路似乎有些不可思议。

频繁更换工作通常被视为获得更快、更大幅度加薪、拓宽经验，并可能让职业生涯进入快车道的一种方式。

作为一名刚开始第一份全职工作的职场新人，我承认自己也曾有过跳槽的念头。

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从小，我看着父母在他们的第一份工作上都干了十多年。一辈子做同一件事的想法，对我来说有点像噩梦。

于是，我询问了其他年轻人是否打算跳槽。

出人意料的是，一些人告诉我，他们宁愿尽可能长时间地留在同一家公司。

为什么一些人选择留守

33岁的Mark（化名）在一家公共部门机构担任软件工程师已有六年。为避免被雇主认出，他拒绝透露自己的全名。

Mark表示，虽然在别处可以赚得更多，但他近期没有换工作的打算。一个重要原因在于工作的性质。

“为公众服务这件事与我的价值观相符，”他说。“很难找到另一家公司能像我们这样，不以盈利为目的，并以如此大的规模从事这类工作。”

他的公司还为表现优异且在机构服务至少三年的员工提供硕士课程资助。

Mark一直想攻读硕士学位，因此获得奖学金的前景让他更有理由留下来。他最终也获得了这项奖学金。

同样，Gabriel Lim也打算在目前的公司长期发展。

与一些同龄人刚开始第一份全职工作就已在考虑跳槽不同，这位26岁的年轻人近期并无更换工作的计划。

作为一名刚进入传播行业的应届毕业生，Lim的当务之急是通过积累经验和磨练专业技能，在工作岗位上打下坚实的基础。

留守与跳槽

新加坡保诚 (Prudential Singapore) 人才招聘与员工体验主管 Adele Png 表示，频繁更换雇主的员工通常能在短期内获得薪资提升。

她补充说：“（跳槽）还能让人接触到不同的行业、运营模式和商业环境。”

JobS-ME的首席执行官兼首席职业教练 Shub Faujdar 表示，鉴于裁员和重组日益频繁，“终身”工作也变得越来越罕见。

但这并不意味着坚守在一家公司是错误的职业选择。留守可以提供建立更深专业知识的机会，并赢得承担更高级别职责所需的信任。

对Mark而言，这份信任就是他在公司工作六年（并且还在继续）所收获的回报之一。

“大家对你更熟悉，老板们看得到你的努力，也知道你能胜任工作，”他说。“他们往往会主动找上门，问你是否愿意参与某些项目……拥有这种信任和自主权感觉很棒。”

在Png的人力资源职业生涯中，她也见过许多人在不频繁更换雇主的情况下，建立起了成功的职业生涯。

她说，这些人的突出之处在于，即使留在同一家公司，他们也能够发挥主观能动性，并不断自我发展。

如何保持竞争力

“不要年复一年地重复同样的工作，”Faujdar说。

她建议员工持续追踪自己的学习进展。她指出，只有当你仍在成长时，留守才是一种可行的策略。

对Mark而言，保持竞争力意味着要及时了解其他公司对类似职位的期望。

他会定期浏览LinkedIn上软件工程职位的招聘信息，以追踪其他雇主所寻求的技能和编程工具。

Png表示，员工也可以通过内部调动在组织内寻找新的体验。这有助于让员工在不离开公司的情况下接触新的挑战。

Fiddelke在Target的职业生涯就反映了这一策略。在成为首席执行官之前，他曾在财务、运营和商品销售等多个部门担任领导职务——所有这些经历都可能为他今天的高级职位做好了准备。

将留守作为一种策略

我的父亲曾在一家配电公司担任工程师，在第一份工作上就做了15年。我问他对如今越来越多的年轻人跳槽有什么看法。

看到年轻员工在觉得职位不合适时就辞职，他觉得这令人大开眼界。这与他年轻时刚毕业进入职场的情景大相径庭，那时对单一公司的忠诚度备受珍视。

他对于在同一家公司工作十多年毫无顾虑。一方面，那是一家声誉良好、提供有竞争力薪酬的公司。

此外，公司还提供轮岗计划，让他有机会涉足运营和销售等不同部门。这段经历帮助他顺利过渡到第二份销售工作。

与我父亲和其他年轻员工交流后，我意识到留守并不一定意味着停滞不前。

更重要的是，要有一个明确的留守理由，无论是有意义的工作、成长空间，还是令人满意的薪酬。

在目前公司工作期间，Mark曾收到一份外部工作邀约，薪酬可能会有大幅上涨。

尽管这很诱人，但他最终还是拒绝了，因为他觉得目前的工作与他的价值观更为契合。

“我认为对我来说，最重要的是在我所做的事情中找到意义和目标，”他说。“显然，这可能不是所有人的追求，因为薪酬可能是一个优先考虑的因素。”

“但我认为，如果你总是为了薪酬而做选择，你的生活会变得非常痛苦。”