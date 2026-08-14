雨水、风险与营收：年轻创始人如何将副业转为全职事业

[新加坡] The Digicam Depository在牛车水的首个快闪店开业当天，创始人Coleman Chua兴奋不已。

在Carousell和Instagram上销售复古数码相机一年后，他觉得这一刻标志着自己的副业即将成为一项正式的业务。

然而，天公不作美，下起了雨。结果，一整天都没有顾客上门。

“我本不是个信教的人。但那天我实在太沮丧了，只能祈求帮助。”

他的祈祷似乎得到了回应。第二天，天空放晴，店还没开门，顾客就在门外排起了队。

在Thrive于周三（8月12日）主办的一场炉边谈话上，现年24岁的他将此事形容为自2023年创业以来遭遇的最大挫折之一。

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（从右至左）Louken Group首席执行官Lee Haoming、Un.Wastelands联合创始人Audrey Hong、The Digicam Depository联合创始人Coleman Chua以及《商业时报》青年受众编辑Daryl Choo，在一场关于将副业转为全职事业的炉边谈话上发言。 图片来源：RASUNA AZRAYL, BT

该活动吸引了众多新晋企业家和对创业感兴趣的人士。他们齐聚一堂，一边享用茶点，一边与志同道合的年轻人交流。

一些人拿出幻灯片来分享自己的创业项目，另一些人则向小组讨论嘉宾寻求建议，并与在活动中新结识的朋友交换了联系方式。

与会者在The Digicam Depository的照相亭拍照，并在Thrive的活动上进行交流。 图片来源：RASUNA AZRAYL, BT

与Chua一同参与小组讨论的还有复古时装连锁店Un.Wastelands的联合创始人Audrey Hong，以及品牌导向的管理咨询和风险创建工作室Louken Group的首席执行官Lee Haoming。

学会安然度过低谷期

在讨论会开始时，嘉宾们很快就强调，经营自己的企业意味着要学会坦然面对挫折。

Hong和Chua表示，全年的销售额往往会有所波动。他们两人都在深受游客欢迎的哈芝巷（Haji Lane）经营零售店。

例如，客流量会受到季节性变化和一级方程式（Formula 1）赛车等重大活动的影响。

Lee强调，需要区分季节性需求变化和由运营问题导致的亏损。

“（重要的是）要问自己，是什么导致了业绩下滑？是（业务）以前做得很好，还是一开始就很糟糕？”

他说道：“经营不善只是一个症状……就像医生试图找到病人的痛点一样。做生意也是如此，如果你感觉不太好，就要不断深究，直到找到症结所在。”

明确你的品牌定位

讨论期间，与会者还提出了如何有效营销业务的问题。

Lee建议与会者首先要明确，为什么人们应该关注他们的业务，以及这个业务代表了什么。

Lee表示，品牌是企业的灵魂。他曾联合创办了生活方式活动Artbox Singapore，也曾是Huggs Coffee的管理合伙人。

他说：“大多数企业都基于产品来打造品牌，而产品只是概念。概念总是在变，一旦概念消失，而你的品牌又是建立在产品之上的，那么整个品牌就会崩溃。”

他补充说，创业者应该问自己：“我为什么要做这件事？一定是有某个你想要纠正的问题。”

“这不能只为了盈利。它必须是你在世界上最关心的事情。这才是能帮助你度过艰难时期的动力。”

他说，一旦品牌定位正确，营销就会变得更容易，因为创始人会清楚地知道哪些渠道和合作伙伴对业务有意义。

为与时俱进做好准备

对26岁的Hong而言，身处时尚行业意味着潮流对她所做的决策有重大影响。

她说：“时尚总是在不断演变……我们不会过于固守某种（风格）。当潮流变化时，我们也会顺应潮流。”

Un.Wastelands也正在通过探索直播带货和重新审视其线上业务来使其收入来源多元化。

Chua的The Digicam Depository同样如此，现已成为Sony、Kodak和Insta360的授权经销商，在其主营的二手相机系列之外，新增了全新的相机产品。

虽然这标志着品牌从其采购和维修二手相机的初衷上有所转变，但他认为，企业的发展方向随着时间的推移而演变是自然的。

在全身心投入之前

在讨论会结束前，嘉宾们被问及，有抱负的创业者在将副业转为全职之前应该考虑些什么。

该活动吸引了众多新晋企业家和对创业感兴趣的人士，他们齐聚一堂，与志同道合的年轻人交流。 图片来源：RASUNA AZRAYL, BT

Lee告诫创业者不要扩张过快。相反，创始人应首先确定是否存在真实的市场需求，并在全身心投入前对其商业理念进行压力测试。

Hong则让与会者思考全职投身创业的机会成本，以及在此过程中他们将放弃什么。

“你有什么证据能证明你正在做的事情提供了足以让你持续下去的价值吗？”

她说：“归根结底，虽然不完全是为了盈利，但也必须达到一定程度的可持续性。”