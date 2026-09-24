如何规划你的第一份薪水
- 《商业时报》 THRIVE
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 我开始领取月薪至今，已将近一年。
老实说，毕业后我的生活并没有发生太大变化。我仍然和朋友们去常去的餐馆吃饭，也会一时兴起再买一条牛仔裤，不过现在我也多了一些责任，比如给父母家用。
然而，我总感觉自己在理财方面还有一些重要的目标尚未完成。
我还没有规划好合适的保险保障，我的预算计划执行得不够严格，投资习惯也需要更有规律。
面对这么多待办事项，我向两位专家请教了应该从何入手。如果你也感到不知所措，不妨参考以下这份优先任务清单。
#1 建立储蓄
虽然将钱投入经纪账户听起来很诱人，但第一步通常不那么光鲜：建立一笔应急基金。
星展银行 (DBS) 理财规划识读部主管 Lorna Tan 表示，根据经验法则，应该预留三到六个月的基本生活开销。
她补充说，零工经济者可能需要准备长达12个月的应急金。
Unicorn Financial Solutions 的家族财富顾问 Vincent Loke 指出，所需金额也取决于你的人生阶段和财务责任。
你可能还需要为中期目标进行储蓄，例如为买房或继续深造存钱。
这笔钱应存放在易于取用的地方，例如高收益储蓄账户。这么做的目的是为了在出现意外开销时，能有一笔缓冲资金，而不必被迫出售你的投资。
短期、流动性适中的投资也是一种选择，例如债券。这类产品有固定和保证的利息，适合用来存放应急资金。
#2 购买保险
在购买保险计划前，先了解自己已有哪些保障——这可能包括新加坡的基本健康保险“终身健保计划”或家人为你购买的保单。
例如，James（非真名）在踏入职场时，已拥有父母为他购买的保险保障。在讨论个人财务状况时，他拒绝透露全名。
但这份保单主要提供意外身故赔付，使他在罹患重疾方面保障不足。这促使26岁的他购买了早期重疾保险来弥补这个缺口。
Tan 表示，你的保险需求取决于现有保障、医疗保健方面的优先考量，以及是否有依赖你收入的家属等因素。
可作为参考的是，全国理财教育计划“理财有方”(MoneySense) 建议，投保身故和完全永久残疾保障的目标保额应约为九倍年收入，而重疾保障的目标保额则为四倍年收入。
为避免过度投保，该计划建议保费支出不应超过税后收入的15%。
#3 坚持投资
Loke 表示，工作第一年的投资目标不一定是在股市上大赚一笔。一个更易于实现的目标可以是先养成投资习惯，再考虑优化回报。
他建议设置自动转账，在每个发薪日将固定金额转入指定的投资平台，即使初始金额不大。
Tan 说：“年轻人（在管理第一份薪水时）常犯的一个错误是，在没有考虑是否已预留（充足的）应急基金和保险的情况下，就一头扎进投资。”
“他们中的许多人顺序颠倒了，因此在经济困难时期，最终不得不在错误的时间和价位卖掉投资。”
如果你的风险承受能力较低，或是为短期目标储蓄，可以考虑新加坡储蓄债券和短期国库券等选项。
对于长期目标，多元化的交易所交易基金 (ETF) 和单位信托可让你投资于更广泛的资产类别。
如果你总是把投资计划推到明年，这里有一份简明指南可以帮你起步。
信用卡呢？
将借记卡换成信用卡，感觉像是迈向成年的一个必要步骤。
信用卡可以提供现金返还、航空里程等奖励，还能帮助你建立信用评分。
信用评分是衡量你信用状况的数字指标，它基于你是否按时还款、收入稳定性以及整体债务行为等因素。
当你将来申请较大额度的贷款（如住房贷款或汽车贷款）时，信用评分就显得尤为重要。
Loke 建议像使用借记卡一样使用信用卡——绝不刷超过你即时支付能力的金额。
制定一个你能坚持的计划
26岁的医疗保健工作者 C Goh 刚开始工作时，决心每个月至少储蓄一半的薪水。
他发现很难坚持下去，现在他用月底银行账户的余额来粗略检查自己的开销。在透露个人财务状况时，他拒绝透露全名。
Goh 说：“我最后悔的是没有从小养成记录开销的习惯……因为工作和生活的原因，现在要开始这个习惯很困难。”
要让储蓄变得更稳定，一个方法是“先支付给自己”。Tan 和 Loke 建议，一拿到薪水就先存起一笔固定金额，而不是等到月底再存下剩余的钱。
但这并不意味着你薪水中的每一分钱都必须用于实现理财目标。
24岁的 Vanessa Chew 在医疗保健行业找到工作后，买了一块她大学时买不起的运动手表。
她说：“我父母曾提出给我买一块运动手表，但我觉得自己不应该再（在经济上）依赖他们了，而且我想把第一份薪水花在对我有意义的东西上。”
Loke 的建议是，找到一个适合自己生活方式的理财体系并坚持下去，而不是在工作的第一年里去寻找那个所谓的“完美”方案。
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