人工智能代笔的个人短信，还算真诚吗？

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 不久前，一位朋友分享说，他使用人工智能来回复约会软件上的配对对象。

他的流程大致如下：

当他配对成功后，如果对方开启了对话，他会把消息截图，上传到ChatGPT并提问：“我该如何回复？”

然后，他会发送第二个指令，要求人工智能让回复听起来更友善或更具支持性。

到目前为止，人工智能已为他促成了十多次约会。

但线下的当面对话却不那么成功。他至今仍然单身。

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我朋友的经历属于一种被研究人员称为“社交外包”（social offloading）的更广泛模式：即利用人工智能来处理人际交往情境的行为。

在网上一番搜索后，我找到了社交媒体帖子和Reddit上的讨论串——例如r/mildlyinfuriating和r/isthisAI——其中有人分享了自己发送或收到由人工智能生成的短信给约会对象甚至朋友的经历。

据报道，越来越多的年轻人将棘手的对话外包给人工智能，从起草具有对抗性的信息，到协调他们的约会生活，甚至为当面对话编写脚本。

我们是否已经变得如此害怕说错话，以至于宁愿让AI替我们开口？

界限何在

一方面，我理解这种做法的吸引力。例如，我的朋友将人工智能视为一个“过滤器”，用以软化他信息中可能存在的严厉措辞，并将其作为保持对话趣味性的工具。

我也曾见过一位朋友将自己对某人的愤怒抱怨输入ChatGPT，然后将润色后的版本转发给对方。

另一位朋友告诉我，她在给老板发信息前会咨询人工智能，以避免听起来不礼貌。

我认为想要更好地沟通并没有错，尤其是在情绪激动时，要找到恰当的措辞可能很困难。

然而，当得知我周围的人正在使用人工智能来处理像发短信这样私人的事情时，我感到一种莫名的不妥。

Annabelle Psychology的临床心理学家Annabelle Chow告诉我：“这或许会带来一定程度的不适，因为它触及了真实性的问题。‘我是在与你本人交流，还是在与一个精心生成的你交流？’”

她补充说，发短信本质上是一种建立联系的练习，我们通常认为个人信息反映了一个人为建立和维持这种联系所付出的情感努力。

我们可能会赋予某人使用的词语、缩写甚至是标点符号特殊的意义。

我确实曾花费了令人尴尬的时间来决定“helloo”中要用几个“o”，或者我的“haha”是否应该大写。

对我而言，正是这些怪癖和发短信时的“不完美”才让它显得有人情味。

我理解在处理职场冲突时需要保持专业和中立，而人工智能或许有助于缓和我们言辞中的情绪。

在这种情况下，我认为先写好草稿，再求助于人工智能进行文本润色是可以的，只要核心信息得以保留。

但在个人生活中完全外包棘手的对话，对我来说感觉很虚伪。

我怀疑对方是否费心反思过冲突，或者只是转发了他们认为最能安抚我的、由AI生成的最佳回复。

我宁愿听到某人未经修饰的想法，即使这会冒犯到我，也不愿收到一个被稀释过的观点。至少那样，我能知道他们的真实感受。

外包棘手对话的风险

与我交谈过的临床心理学家和一名顾问表示，通过反复将棘手的对话外包给人工智能，年轻人可能会错失练习情绪调节和处理困难对话所需容忍度的机会。

无论是处理工作中的批评和分歧，还是应对个人生活中的情感破裂，情绪的成长会贯穿整个成年期。

以道歉为例。

The Lion Mind（提供咨询和心理治疗服务）的首席顾问James Chong表示，使用人工智能生成的一份措辞优美的道歉信，听起来可能情感上很成熟，但写信的人本身可能并未具备相应的情感成熟度。

他补充道：“措辞或许是恰当的，但本应伴随其中的个人反思和责任感可能仍然缺失。”

当年轻人频繁地将他们的言语和情绪不适外包给人工智能时，他们也可能失去独立处理困难情况的信心。

Alliance Counselling的临床心理学家、伦敦大学学院（University College London）的兼职教员Karen Pooh说：“虽然（人工智能）能提供即时的解脱，但当事人可能会越来越相信，没有辅助他们就无法进行充分的沟通。”

她补充说：“下一次的互动会因此感觉同样，甚至更加令人生畏。”

Pooh博士指出，还存在人工智能可能强化完美主义的风险，造成一种“每条信息都可以也应该被优化以避免批评和拒绝”的印象。

然而，人际交往本就不该是完美照本宣科的。误解时有发生，我们也难免会说出让自己后悔的话。

Pooh博士说：“能够不完美地表达自己、容忍他人的反应并努力化解误会，这不是一种可以外包的弱点，而是一项需要培养的生活技能。”

根据我的经验，我所拥有的最牢固的关系，都是那些经历过激烈冲突后依然存在的。

是否存在中间地带？

与人工智能的任何使用场景一样，与我交谈的专家们建议不要将其作为我们主要的建议来源。

他们建议，在求助于人工智能进行润色之前，先自己写好初稿，或者使用聊天机器人进行个人反思和探索其他视角。

我内心深处仍然希望个人对话能完全不涉及人工智能。

但话又说回来，随着人工智能的发展速度——它已被嵌入我们的搜索引擎、拼写检查器和社交应用中——人工智能辅助的交流可能很快会变得司空见惯，以至于没有人会再对此多想。

或许随着时间的推移，我会习惯于接收那些部分由人、部分由机器撰写的信息。

在那之前，我欢迎那些笨拙的短信。